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Новости Видео Война
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Воины 80 ОДШБ за сутки уничтожили 8 единиц российской техники. ВИДЕО

Львовские десантники продолжают уничтожать вражескую российскую технику.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 ОДШБ уничтожены три танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - написали львовские десантники и опубликовали видео своей точной работы.

Также читайте: Оккупанты разминируют припортовую инфраструктуру в Мариуполе, - Генштаб ВСУ

техника (1736) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+9
Молодці хлопці бережи вас Боже!
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21.05.2022 10:29
+7
Кусок кацпсини.
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21.05.2022 10:27
+7
такие видео великолепно лечат нервы и восстанавливают психику, нормализуют давление и сердцебиение. Особенно рекомендуется детям, беременным и всем адекватным гражданам
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21.05.2022 10:37
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это че кусок мяса лежал что ли?
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21.05.2022 10:07 Ответить
А ще один висить на дереві.
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21.05.2022 10:18 Ответить
Кусок кацпсини.
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21.05.2022 10:27 Ответить
А що там по Чернобаївці ?? .. учора писали 13 0 одиниць техніки русня приперла , а задристович щось не спішить з радісною доповідю .... , а Марченка давно забрали ( куди?? ) , муторно на душі .
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21.05.2022 10:25 Ответить
Если моторошно иди записуйся в ВСУ, а не панику разводи...
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21.05.2022 10:39 Ответить
Кацапские свиноматки еще нарожают..
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21.05.2022 10:26 Ответить
Молодці хлопці бережи вас Боже!
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21.05.2022 10:29 Ответить
такие видео великолепно лечат нервы и восстанавливают психику, нормализуют давление и сердцебиение. Особенно рекомендуется детям, беременным и всем адекватным гражданам
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21.05.2022 10:37 Ответить
певно і холестерин понижує - подивившись на кусок "мяса"...
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21.05.2022 10:56 Ответить
І виспатись можна добре. А міцний здоровий сон і мертвий москаль - то запорука здоров'я!
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21.05.2022 11:22 Ответить
Прекрасное видео, отличная работа! Музыку пришлось отключить, сильно мешала просмотру, а так - супер!
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21.05.2022 10:44 Ответить
Красівоє,та і лисичками щось залишили
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21.05.2022 10:48 Ответить
Туди кацапам й дорога.
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21.05.2022 11:06 Ответить
Крутейшая это вещь - Стугна. Надеюсь у ребят еще много ракет.
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21.05.2022 11:56 Ответить
Львівські леви. Браво!!!🇺🇦
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21.05.2022 11:59 Ответить
 
 