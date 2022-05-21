Воины 80 ОДШБ за сутки уничтожили 8 единиц российской техники. ВИДЕО
Львовские десантники продолжают уничтожать вражескую российскую технику.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 ОДШБ уничтожены три танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - написали львовские десантники и опубликовали видео своей точной работы.
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