Воїни 80-ї ОДШБ за добу знищили 8 одиниць російської техніки. ВIДЕО
Львівські десантники продовжують нищити ворожу російську техніку.
Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю 80 окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, протитанковими підрозділами 80 ОДШБ знищено три танка, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати загарбників нашої рідної землі! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - написали львівські десантники та оприлюднили відео своєї точної роботи.
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