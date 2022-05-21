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Воїни 80-ї ОДШБ за добу знищили 8 одиниць російської техніки. ВIДЕО

Львівські десантники продовжують нищити ворожу російську техніку.

Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю 80 окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, протитанковими підрозділами 80 ОДШБ знищено три танка, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати загарбників нашої рідної землі! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - написали львівські десантники та оприлюднили відео своєї точної роботи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 80-ї ОДШБ за 19 травня знищили близько 10 одиниць бронетехніки ворога. ВIДЕО

техніка (1826) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+9
Молодці хлопці бережи вас Боже!
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21.05.2022 10:29
+7
Кусок кацпсини.
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21.05.2022 10:27
+7
такие видео великолепно лечат нервы и восстанавливают психику, нормализуют давление и сердцебиение. Особенно рекомендуется детям, беременным и всем адекватным гражданам
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21.05.2022 10:37
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это че кусок мяса лежал что ли?
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21.05.2022 10:07 Відповісти
А ще один висить на дереві.
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21.05.2022 10:18 Відповісти
Кусок кацпсини.
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21.05.2022 10:27 Відповісти
А що там по Чернобаївці ?? .. учора писали 13 0 одиниць техніки русня приперла , а задристович щось не спішить з радісною доповідю .... , а Марченка давно забрали ( куди?? ) , муторно на душі .
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21.05.2022 10:25 Відповісти
Если моторошно иди записуйся в ВСУ, а не панику разводи...
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21.05.2022 10:39 Відповісти
Кацапские свиноматки еще нарожают..
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21.05.2022 10:26 Відповісти
Молодці хлопці бережи вас Боже!
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21.05.2022 10:29 Відповісти
такие видео великолепно лечат нервы и восстанавливают психику, нормализуют давление и сердцебиение. Особенно рекомендуется детям, беременным и всем адекватным гражданам
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21.05.2022 10:37 Відповісти
певно і холестерин понижує - подивившись на кусок "мяса"...
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21.05.2022 10:56 Відповісти
І виспатись можна добре. А міцний здоровий сон і мертвий москаль - то запорука здоров'я!
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21.05.2022 11:22 Відповісти
Прекрасное видео, отличная работа! Музыку пришлось отключить, сильно мешала просмотру, а так - супер!
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21.05.2022 10:44 Відповісти
Красівоє,та і лисичками щось залишили
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21.05.2022 10:48 Відповісти
Туди кацапам й дорога.
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21.05.2022 11:06 Відповісти
Крутейшая это вещь - Стугна. Надеюсь у ребят еще много ракет.
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21.05.2022 11:56 Відповісти
Львівські леви. Браво!!!🇺🇦
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21.05.2022 11:59 Відповісти
 
 