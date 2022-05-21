Российские оккупанты безжалостно бьют по святыням - в Донецкой области правоохранители эвакуировали монахов из скита Святогорской Лавры. ВИДЕО
Полиция Донецкой области эвакуировала монахов из монастырей после обстрела обители российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.
В сообщении отмечается: "Рашисты нанесли авиаудар по храму в с.Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви - монахини, монахи и дети.
Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен, Люди, к счастью, не пострадали.
Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место. Также спасли жизнь пятерых людей с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно".
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"Нацики" спасают от снарядов асвабадителей?
Їх фюрер нараз звільніть їх також від "брємєні" жизні
вони гiршi свинопсiв...скотобаза відпочиває
але "сватів" просто так з голови не викинеш
Це ж воно януковича постійно грав
У Вас залишилась надія навчити кота табличці множення ?
далі промиваючи мізки прихожанам
Какая разница, если дорога от Чонгара до Херсона освечена ?
Или они не граждане Украины и её законы на них не распространяются?