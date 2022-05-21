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Российские оккупанты безжалостно бьют по святыням - в Донецкой области правоохранители эвакуировали монахов из скита Святогорской Лавры. ВИДЕО

Полиция Донецкой области эвакуировала монахов из монастырей после обстрела обители российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.

В сообщении отмечается: "Рашисты нанесли авиаудар по храму в с.Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви - монахини, монахи и дети.

Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен, Люди, к счастью, не пострадали.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место. Также спасли жизнь пятерых людей с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно".

Смотрите: Российские оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры. ВИДЕО

монастырь (79) эвакуация (2072) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+25
Це з тієї "святої" лаври, де у 14-му накопичувались та ховалися озброєні москалі?
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21.05.2022 21:20
+23
Их фюрер освободил их от химеры под названием "совесть" уже давно. А людьми они никогда и не были.
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21.05.2022 21:21
+22
Та вони ж там сиділи чекаючи асвабадітєлєв
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21.05.2022 21:16
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нащо?
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21.05.2022 21:13 Ответить
бо спасті пропагандістів руссскага міра від вбивць, нєсущих русссскій мір - то називається нєкуда дівать гроші українських нацистських налогоплатєльщіков
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21.05.2022 21:29 Ответить
а треба було дітей залишити помирати під бомбами? ми ж не кацапи.
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22.05.2022 00:17 Ответить
А что случилось?
"Нацики" спасают от снарядов асвабадителей?
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21.05.2022 21:40 Ответить
Сподіваюсь,,зразу до СІЗО евакуювали?
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21.05.2022 21:42 Ответить
до Печерської Лаври к єдіномишлєннікам.
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21.05.2022 21:44 Ответить
ЧиМ більше та швидше виб'ють ць падоль тим краще.
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21.05.2022 22:37 Ответить
Нема у кацапів нічого святого, нічого людського.
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21.05.2022 21:16 Ответить
Их фюрер освободил их от химеры под названием "совесть" уже давно. А людьми они никогда и не были.
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21.05.2022 21:21 Ответить
Селям, Максе!
Їх фюрер нараз звільніть їх також від "брємєні" жизні
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21.05.2022 21:42 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже. Это дерьмо не шкода. Шкода Людей.
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21.05.2022 21:51 Ответить
Золотi слова.
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21.05.2022 23:26 Ответить
А в малоросів?
вони гiршi свинопсiв...скотобаза відпочиває
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21.05.2022 21:26 Ответить
і казалось би іменно цей чувак таки справжній волонтер та все інше

але "сватів" просто так з голови не викинеш
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21.05.2022 21:31 Ответить
***, хтось обирав єрмака?
Це ж воно януковича постійно грав
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21.05.2022 21:39 Ответить
Ви колись грали в шахи з котом або голубом ?

У Вас залишилась надія навчити кота табличці множення ?
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21.05.2022 21:43 Ответить
За такие "шашлыки" надо расстреливать на месте.....шампурами из рогатки.
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21.05.2022 21:59 Ответить
Выбирать в президенты необходимо только вегетарианца!
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21.05.2022 22:26 Ответить
Що це за хрєнь?
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21.05.2022 21:43 Ответить
У кого на взутті 'Єрмак'- у того з мізками щось не так.
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21.05.2022 21:49 Ответить
вот это рожа квартальная - разнесло на казенных харчах
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21.05.2022 22:03 Ответить
То зовсім дебільне.))
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21.05.2022 22:31 Ответить
Вони вкривали зброю та людей Гіркіна 8 років тому. Російська вдячність.
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21.05.2022 21:16 Ответить
Та вони ж там сиділи чекаючи асвабадітєлєв
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21.05.2022 21:16 Ответить
тепер пересядуть в Печерську Лавру і там будуть чекати асвабадітєлєв

далі промиваючи мізки прихожанам
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21.05.2022 21:38 Ответить
Це з тієї "святої" лаври, де у 14-му накопичувались та ховалися озброєні москалі?
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21.05.2022 21:20 Ответить
це філія
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21.05.2022 21:22 Ответить
а нашо евакуйовувати монахів московського сатанату, це ж асвабадітєлі їхні йдуть...............?!
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21.05.2022 21:20 Ответить
правильно, вони зразу попадуть у кацапський рай.
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21.05.2022 21:28 Ответить
Ми що, нелюді якісь? А питання хто щось ховав - то до верхівки лаври. Чого їх при Порошенку ніхто не притяг до відповідальності за підтрику сепаратистів?
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21.05.2022 21:29 Ответить
Порошенко был занят - насаживал тебя на бутылку
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21.05.2022 23:10 Ответить
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21.05.2022 21:21 Ответить
Какая разница, если дорога от Чонгара до Мариуполя освечена ?

Какая разница, если дорога от Чонгара до Херсона освечена ?
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21.05.2022 21:41 Ответить
Если он и сейчас принимает решения, то я боюсь.
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21.05.2022 22:02 Ответить
У кацапів одна святиня яку вони цілують-смердюча дупа путіна...
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21.05.2022 21:22 Ответить
"В УПЦ МП, яку слід негайно перейменувати на РПЦвУ, бог - Володя Путін", - Ірина Фаріон
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21.05.2022 21:30 Ответить
кацапи знають що роблять.....треба бити по своїх, тоді будуть боятись чужі.
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21.05.2022 21:27 Ответить
А якого патріархату монастир ?
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21.05.2022 21:28 Ответить
гундяївського паханату
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21.05.2022 21:41 Ответить
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21.05.2022 23:23 Ответить
Ось цього. В країні якого дУрні хрестами дороги мостять... Сволота.

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21.05.2022 21:55 Ответить
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21.05.2022 23:22 Ответить
хресна дорога
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21.05.2022 23:23 Ответить
жінок і дітей треба було тільки забрати. А московських попів зачинити в храмі і замінувати, нехай свої чекають.
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21.05.2022 21:28 Ответить
Так гундяєв ті ракети освятив. Рюсській мір летить
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21.05.2022 21:35 Ответить
по своїх нехай б'ють, мені пох
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21.05.2022 21:40 Ответить
МП. На здоров'я . Як віником в бані.
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21.05.2022 21:41 Ответить
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21.05.2022 21:45 Ответить
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21.05.2022 21:46 Ответить
Тамтешні "спасігосподніки" все одно скажуть "ета фсьо із-за томоса".
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21.05.2022 21:50 Ответить
Свои по своим.
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21.05.2022 21:59 Ответить
Даремно, нехай,би,біси пямували в пекло
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21.05.2022 22:23 Ответить
А святий заступник Стрелков-Гіркін чому руками не відвів від Лаври в якій сам ховався?
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21.05.2022 22:25 Ответить
Бийте Зе по голові може дійде .....
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21.05.2022 22:50 Ответить
Це не допоможе.
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21.05.2022 23:30 Ответить
Це не допоможе.
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21.05.2022 23:31 Ответить
монахи Шаоліня
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21.05.2022 23:24 Ответить
Це та лавра яка в 2014 році прихистила Гіркіна з його бандою?
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22.05.2022 00:35 Ответить
А мужиков монахов призывного возраста?
Или они не граждане Украины и её законы на них не распространяются?
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22.05.2022 05:51 Ответить
 
 