Уничтожение мин, снарядов и боеприпасов в Киевской области. ВИДЕО

Саперы в Киевской области уничтожают остатки боеприпасов на специально отведенной площадке.

Видео обнародовало МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Все обнаруженные мины, снаряды, остатки боеприпасов или элементы ракет, найденные водолазами-саперами Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в акватории Киищины, планово уничтожают на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.

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