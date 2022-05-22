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Уничтожение мин, снарядов и боеприпасов в Киевской области. ВИДЕО

Саперы в Киевской области уничтожают остатки боеприпасов на специально отведенной площадке.

Видео обнародовало МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Все обнаруженные мины, снаряды, остатки боеприпасов или элементы ракет, найденные водолазами-саперами Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в акватории Киищины, планово уничтожают на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

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боеприпасы (2336) Киевская область (4132) ГСЧС (4966)


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