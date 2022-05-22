Уничтожение мин, снарядов и боеприпасов в Киевской области. ВИДЕО
Саперы в Киевской области уничтожают остатки боеприпасов на специально отведенной площадке.
Видео обнародовало МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Все обнаруженные мины, снаряды, остатки боеприпасов или элементы ракет, найденные водолазами-саперами Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в акватории Киищины, планово уничтожают на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.
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