Знищення мін, снарядів та боєприпасів на Київщині. ВIДЕО

Сапери на Київщині знищують залишки боєприпасів на спеціально відведеному майданчику.

Відео оприлюднило МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі виявлені міни, снаряди, залишки боєприпасів чи елементи ракет, знайдені водолазами-саперами Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України в акваторії Киїщини, планово знищують на спеціально відведеному майданчику", - йдеться в повідомленні.

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