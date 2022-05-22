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Новости Видео Война
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Командиры и их семьи: СМИ идентифицировали российских офицеров, уничтожающих юго-восток Украины. ВИДЕО

Установлены личности нескольких оккупантов, участвующих в захвате Приазовья и близлежащих территорий, а также издевающихся над местными жителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

В материале подробно рассказывают о нескольких российских офицерах и членах их семей, откровенно поддерживающих войну России против Украины: семейные снимки в их соцсетях чередуются с рецептами блинов, лозунгами "Своих не бросаем" и видео с военных парадов.

Некоторые из этих военных вернулись домой в гробу, а чьи-то родственники активно постятся картинки с Z-символикой и показывают себя фанатами Путина и войны против Украины.

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Автор: 

армия РФ (19210)


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це зомбо- орки .... це нелюди....
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22.05.2022 14:58 Ответить
детей не трогать,остальных в утиль
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22.05.2022 15:00 Ответить
Если они будут знатьч что их семьи будут уничтожены то они будут сцатся
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22.05.2022 15:06 Ответить
Телефончики бы их в студию....
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22.05.2022 15:23 Ответить
Ухі Дібіри ....
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22.05.2022 17:29 Ответить
 
 