Командиры и их семьи: СМИ идентифицировали российских офицеров, уничтожающих юго-восток Украины. ВИДЕО
Установлены личности нескольких оккупантов, участвующих в захвате Приазовья и близлежащих территорий, а также издевающихся над местными жителями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
В материале подробно рассказывают о нескольких российских офицерах и членах их семей, откровенно поддерживающих войну России против Украины: семейные снимки в их соцсетях чередуются с рецептами блинов, лозунгами "Своих не бросаем" и видео с военных парадов.
Некоторые из этих военных вернулись домой в гробу, а чьи-то родственники активно постятся картинки с Z-символикой и показывают себя фанатами Путина и войны против Украины.
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я гражданин Украины
показать весь комментарий22.05.2022 14:58 Ответить Мне нравится 4
Павлик морозов #499349
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Vadim Izumov #511001
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