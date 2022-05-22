На улицах Мариуполя потопы, для приготовления пищи используют техническую воду, - Андрющенко. ВИДЕО

В заблокированном рашистами Мариуполе проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. На данный момент. Водоснабжение.

Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, в то же время есть потопы на улицах. Жители вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и использовать для питья и еды техническую воду вместо питьевой. Ярость. Просто ярость", - рассказал он.

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