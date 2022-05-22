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На улицах Мариуполя потопы, для приготовления пищи используют техническую воду, - Андрющенко. ВИДЕО

В заблокированном рашистами Мариуполе проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. На данный момент. Водоснабжение.

Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, в то же время есть потопы на улицах. Жители вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и использовать для питья и еды техническую воду вместо питьевой. Ярость. Просто ярость", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посещение Мариуполя сейчас – это дорога в один конец, - Андрющенко

Мариуполь (5712)


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Топ комментарии
+8
Я не пойму кто так за Мариуполь переживает.Мариуполь не под контролем Украины
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
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22.05.2022 15:17
+4
тонни гуманітарки? кому?Маріуполь окуповано. Гуманітарку окупантам?
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22.05.2022 15:35
+3
Переселити туда ту тётку из Теткина с предыдущей новости
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22.05.2022 15:29
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Impresionante.
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22.05.2022 15:16 Ответить
Маріуполь перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф через трупну отруту

Про це заявила Людмила Денісова:

🔻 Після того, як росіяни запустили пошкоджені системи водопостачання, вода вилилася на поверхню та почала розмивати поховання вбитих маріупольців у місті.

🔻 Виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлих, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки й море.

🔻 Питна вода змішується зі стоками та стає непридатною для споживання.

🔻 Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник. Оскільки побутове сміття немає чим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками. Сміття, затоплене водою, призводить до росту патогенних бактерій.

🔻 Через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти й підземні води тепер забруднені хімічними речовинами та важкими металами.

💬 «Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами», - підсумувала Денісова.
https://t.me/spravdi/8864
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22.05.2022 15:51 Ответить
треба негайно нормалізувати ситуацію і перестати подавати воду каналом дніпро-донбас
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22.05.2022 17:42 Ответить
Я не пойму кто так за Мариуполь переживает.Мариуполь не под контролем Украины
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
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22.05.2022 15:17 Ответить
Тут на подконтрольной помощи нет. Кормят только инвалидов, но они и так деньги получают. А как жить тем, кто лишился работы? Им ничего не положено. Где все те тонны гуманитарки, о которой постоянно сообщают?
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22.05.2022 15:29 Ответить
Работать?
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22.05.2022 15:34 Ответить
Где?
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22.05.2022 16:55 Ответить
Да хоть в Польше, если центр или запад не устраивает. Или на руzкий мир больше надежды?
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23.05.2022 09:44 Ответить
тонни гуманітарки? кому?Маріуполь окуповано. Гуманітарку окупантам?
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22.05.2022 15:35 Ответить
каким образом??это вам не "гумконвои" с рашки пихать в Донбасс!
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22.05.2022 15:43 Ответить
Не свисти! Проблем с продуктами нет. Да, цены немного поднялись, но это война.
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22.05.2022 15:52 Ответить
Як мінімум 2 тис грн допомоги вимущеним внутрішним переселенцям, так що, що істи буде,
гуманітарка також роздається у всіх містах України, тре постояти в черах, але безкоштовні
продукти є.
До чого цей пост.
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22.05.2022 21:13 Ответить
Да, ну!Выйдут??Каким образом??Не морозь хоть
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22.05.2022 15:41 Ответить
русскіє не випускають людей, вони хочуть повторити Голодомор, довести людей, до такого стану, що вони перестануть бути людьми, це русская національна забава це їх традиція.
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22.05.2022 21:57 Ответить
Переселити туда ту тётку из Теткина с предыдущей новости
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22.05.2022 15:29 Ответить
не все спокойно в датском королевстве, опять кипят тут страсти, как всегда. тут вся беда в регалиях, в главенстве, на всех их не хватает, прям беда.
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22.05.2022 15:32 Ответить
Расейка хотела город??Ну, и??Кто-то видит какие-то сценарии??
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22.05.2022 15:40 Ответить
В Маріуполі окупанти влаштували екскурсію на руїнах зруйнованого Драмтеатру, а також провели "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по розбомбленому місту - повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Як відомо, жертвами ракетного удару по Драмтеатру 16 березня стало близько 300 людей.
https://t.me/operativnoZSU/25389
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22.05.2022 16:00 Ответить
Кацапи кончені люди, про ЛЮДИ це ще під знаком питання.
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22.05.2022 21:15 Ответить
А каміння з неба немає?
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22.05.2022 16:33 Ответить
В очко тобі каміння засунути,довб...*** кон...ний.
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22.05.2022 20:30 Ответить
Вибачте, але ті хто там зараз залишається мають пити таку воду тепер все життя. Переможці в номінації "Какая разніца"
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23.05.2022 09:41 Ответить
 
 