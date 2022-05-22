На улицах Мариуполя потопы, для приготовления пищи используют техническую воду, - Андрющенко. ВИДЕО
В заблокированном рашистами Мариуполе проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. На данный момент. Водоснабжение.
Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, в то же время есть потопы на улицах. Жители вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и использовать для питья и еды техническую воду вместо питьевой. Ярость. Просто ярость", - рассказал он.
Топ комментарии
+8 Alex 999 #470283
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+4 Bob Fayn
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+3 Алексей Королевский #514831
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Про це заявила Людмила Денісова:
🔻 Після того, як росіяни запустили пошкоджені системи водопостачання, вода вилилася на поверхню та почала розмивати поховання вбитих маріупольців у місті.
🔻 Виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлих, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки й море.
🔻 Питна вода змішується зі стоками та стає непридатною для споживання.
🔻 Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник. Оскільки побутове сміття немає чим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками. Сміття, затоплене водою, призводить до росту патогенних бактерій.
🔻 Через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти й підземні води тепер забруднені хімічними речовинами та важкими металами.
💬 «Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами», - підсумувала Денісова.
https://t.me/spravdi/8864
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
гуманітарка також роздається у всіх містах України, тре постояти в черах, але безкоштовні
продукти є.
До чого цей пост.
Як відомо, жертвами ракетного удару по Драмтеатру 16 березня стало близько 300 людей.
https://t.me/operativnoZSU/25389