Артиллерия провела результативный боевой тест украинского дрона Spectator. ВИДЕО

Украинские военные в боевых условиях провели испытание беспилотника Spectator. Дрон украинского производства успешно привел артиллерию на технику противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

"BOOOM, результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка предоставила данные - есть достойная цель, вражеский объект. работаем! Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно отработали. Горячий запах украинского "Пиона", а именно так называется эта пушка – последнее, что почувствовали оккупанты", - сказано в сообщении.

Отмечено, что украинский дрон помог уничтожить топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники.

"У нас – отличное настроение от результативного сотрудничества! И приглашение всем производителям современного армейского снаряжения и новейшего вооружения – добро пожаловать, у нас настоящий, реальный полигон для вашей продукции!" - подчеркивают артиллеристы.

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