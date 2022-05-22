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Артиллерия провела результативный боевой тест украинского дрона Spectator. ВИДЕО

Украинские военные в боевых условиях провели испытание беспилотника Spectator. Дрон украинского производства успешно привел артиллерию на технику противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

"BOOOM, результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка предоставила данные - есть достойная цель, вражеский объект. работаем! Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно отработали. Горячий запах украинского "Пиона", а именно так называется эта пушка – последнее, что почувствовали оккупанты", - сказано в сообщении.

Отмечено, что украинский дрон помог уничтожить топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники.

"У нас – отличное настроение от результативного сотрудничества! И приглашение всем производителям современного армейского снаряжения и новейшего вооружения – добро пожаловать, у нас настоящий, реальный полигон для вашей продукции!" - подчеркивают артиллеристы.

Также смотрите: В руки ВСУ попала новейшая модель российского беспилотника Орлан-10. ВИДЕО

беспилотник (3589) артиллерия (635) дроны (3912)


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Топ комментарии
+34
Новейшие танки ОРКландии с новой динамической защитой башни от ракет Javelin/NLAW. Совместная разработка роскосмоса и специалистов из сколково

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22.05.2022 17:35
+33
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22.05.2022 17:30
+28
Молодці , хлопці , Вам подяка і респект 👍🏼💪✊🙏🏼
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22.05.2022 17:09
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Красіво
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22.05.2022 17:06 Ответить
А ведь это - https://uk.wikipedia.org/wiki/Spectator украинская разработка ! Тоглько название Spectator
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22.05.2022 17:08 Ответить
Spectator- это значит обозреватель !
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22.05.2022 17:10 Ответить
Точнее - наблюдатель.
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22.05.2022 17:46 Ответить
ні шановний- це значить спец тато R.
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22.05.2022 19:39 Ответить
Я завжди важав, що це - глядач.
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22.05.2022 20:49 Ответить
Молодці , хлопці , Вам подяка і респект 👍🏼💪✊🙏🏼
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22.05.2022 17:09 Ответить
наче скальпелем повипилювали оркомобілі))) я в шоці!
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22.05.2022 17:43 Ответить
як у грі
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22.05.2022 17:09 Ответить
Пока сам себя не похвалишь ,никто не
сделает.
Хорошее это когда его другие купить хотят,а видосики то к Вовчику.
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22.05.2022 17:09 Ответить
КаZZапы, а вы поняли, что вас уже жарят в HD-качестве?
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22.05.2022 17:10 Ответить
Стабілізація камери поганенька...
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22.05.2022 17:10 Ответить
Ну так на то они и испытания, чтобы выявить все проблемы.
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22.05.2022 17:12 Ответить
це не стабілізація, це т.з. цифровий зум
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22.05.2022 19:44 Ответить
Картинка достойная. Очевидно, комплектующие хорошие.
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22.05.2022 17:11 Ответить
Название классное. Зритель. 👍
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22.05.2022 17:23 Ответить
Наблюдатель.
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22.05.2022 17:48 Ответить
Наблюдатель - Observer. Spectator - немного устаревшее слово, употребляется как раз как Зритель.
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22.05.2022 18:04 Ответить
Тот которой попкорном перед сеансом запасается.
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22.05.2022 19:36 Ответить
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22.05.2022 19:49 Ответить
Тот, кто залез на вершину горы, и оттуда разглядывает окрестности, он observer или spectator?
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22.05.2022 20:28 Ответить
Гарне зображення, але розміри дрону, і дальність/швидкість і час польоту таке собі.
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22.05.2022 17:24 Ответить
начало положено, далі тільки вдосконалення...
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22.05.2022 18:34 Ответить
Слушайте , а ведь реально очень даже ничего , достойное изделие , картинка хорошая , разрешение на уровне , респект не знаю на чем собрали , наверно на ардуине
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22.05.2022 17:26 Ответить
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22.05.2022 17:30 Ответить
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22.05.2022 17:34 Ответить
Новейшие танки ОРКландии с новой динамической защитой башни от ракет Javelin/NLAW. Совместная разработка роскосмоса и специалистов из сколково

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22.05.2022 17:35 Ответить
Танкисты там снизу прикольно прыгают, когда из горящего танка вылезти пытаются
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22.05.2022 19:37 Ответить
Прошу повторити, для закріплення результату!
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22.05.2022 17:38 Ответить
Современная технологическая война это канеш жестка шо песец...Старая военная школа идет по песте ,все эти желёзки - танки,бмп и прочий металлолом просто гробы на колёсах,сейчас важны только артиллерия беспилотники и небольшие мобильные штурмовые отряды.
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22.05.2022 17:40 Ответить
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22.05.2022 17:41 Ответить
На разгадку этого ребуса мне понадобилось некоторое время.
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22.05.2022 18:40 Ответить
це добре
але я бачу поряд з цілями залізницю з цістернами..
Не погано було б по них влучіти..
Ну та командирам видніше..
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22.05.2022 17:53 Ответить
Завтра буде 205 кацапских самолетов . Зовсім тяжкими стают. СЛАВА ЗСУ.
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22.05.2022 17:56 Ответить
Перепрошую за руснявість, але так звучить краще:
Удар точно в точку, а "город подумал учения идут". І точно навчання: точково знищують техніку і орків.
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22.05.2022 18:00 Ответить
Круть! Чудово, але перфекціоніст всередині мене каже: жаль, що вибірково підсмажили, а не повністю )).
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22.05.2022 18:58 Ответить
Нема кращого видовища,ніж дивитись,як горять кляті кацапи. Гори,кацап,ясно,щоби не погасло!
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22.05.2022 18:58 Ответить
З усього цього добра є дуже хороша вигола нам - у нас є можливість тестувати всі ці винаходи. І випробування проводяться у справжній війні !!!!! МІй чолоіфк каже що досить часто, можливо з періодичністю в 2 роки , проводять воєнний ярмарок. Ну от у нас все це можна протестувати в реаліях війни. Це найкраще що може зробити будь-який виробник ******** зброї .
Якщр ще хтось із виробників має бажання випробувати новітні воєнні технологаїї - то ласкаво просимо в Україну. Це ж безкштовні випробування в реаліях війни.
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22.05.2022 21:44 Ответить
 
 