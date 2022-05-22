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Артилерія провела результативний бойовий тест українського дрона Spectator. ВIДЕО

Українські військові в бойових умовах провели випробовування безпілотника Spectator. Дрон українського виробництва успішно навів артилерію на техніку противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці у фейсбуці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

"BOOOM, результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка саме надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського "Піону", а саме так називається ця гармата – останнє, що відчули окупанти", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що український дрон допоміг знищити паливозаправник і декілька одиниць легкої бронетехніки.

"У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! Та запрошення усім виробникам сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння – ласкаво просимо, у нас справжній, реальний полігон для вашої продукції!" - наголошують артилеристи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4153) артилерія (788) дрони (4695)


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Топ коментарі
+34
Новейшие танки ОРКландии с новой динамической защитой башни от ракет Javelin/NLAW. Совместная разработка роскосмоса и специалистов из сколково

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22.05.2022 17:35
+33
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22.05.2022 17:30
+28
Молодці , хлопці , Вам подяка і респект 👍🏼💪✊🙏🏼
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22.05.2022 17:09
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22.05.2022 17:06 Відповісти
А ведь это - https://uk.wikipedia.org/wiki/Spectator украинская разработка ! Тоглько название Spectator
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22.05.2022 17:08 Відповісти
Spectator- это значит обозреватель !
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22.05.2022 17:10 Відповісти
Точнее - наблюдатель.
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22.05.2022 17:46 Відповісти
ні шановний- це значить спец тато R.
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22.05.2022 19:39 Відповісти
Я завжди важав, що це - глядач.
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22.05.2022 20:49 Відповісти
Молодці , хлопці , Вам подяка і респект 👍🏼💪✊🙏🏼
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22.05.2022 17:09 Відповісти
наче скальпелем повипилювали оркомобілі))) я в шоці!
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22.05.2022 17:43 Відповісти
як у грі
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22.05.2022 17:09 Відповісти
Пока сам себя не похвалишь ,никто не
сделает.
Хорошее это когда его другие купить хотят,а видосики то к Вовчику.
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22.05.2022 17:09 Відповісти
КаZZапы, а вы поняли, что вас уже жарят в HD-качестве?
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22.05.2022 17:10 Відповісти
Стабілізація камери поганенька...
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22.05.2022 17:10 Відповісти
Ну так на то они и испытания, чтобы выявить все проблемы.
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22.05.2022 17:12 Відповісти
це не стабілізація, це т.з. цифровий зум
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22.05.2022 19:44 Відповісти
Картинка достойная. Очевидно, комплектующие хорошие.
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22.05.2022 17:11 Відповісти
Название классное. Зритель. 👍
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22.05.2022 17:23 Відповісти
Наблюдатель.
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22.05.2022 17:48 Відповісти
Наблюдатель - Observer. Spectator - немного устаревшее слово, употребляется как раз как Зритель.
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22.05.2022 18:04 Відповісти
Тот которой попкорном перед сеансом запасается.
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22.05.2022 19:36 Відповісти
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22.05.2022 19:49 Відповісти
Тот, кто залез на вершину горы, и оттуда разглядывает окрестности, он observer или spectator?
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22.05.2022 20:28 Відповісти
Гарне зображення, але розміри дрону, і дальність/швидкість і час польоту таке собі.
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22.05.2022 17:24 Відповісти
начало положено, далі тільки вдосконалення...
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22.05.2022 18:34 Відповісти
Слушайте , а ведь реально очень даже ничего , достойное изделие , картинка хорошая , разрешение на уровне , респект не знаю на чем собрали , наверно на ардуине
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22.05.2022 17:26 Відповісти
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22.05.2022 17:30 Відповісти
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22.05.2022 17:34 Відповісти
Новейшие танки ОРКландии с новой динамической защитой башни от ракет Javelin/NLAW. Совместная разработка роскосмоса и специалистов из сколково

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22.05.2022 17:35 Відповісти
Танкисты там снизу прикольно прыгают, когда из горящего танка вылезти пытаются
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22.05.2022 19:37 Відповісти
Прошу повторити, для закріплення результату!
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22.05.2022 17:38 Відповісти
Современная технологическая война это канеш жестка шо песец...Старая военная школа идет по песте ,все эти желёзки - танки,бмп и прочий металлолом просто гробы на колёсах,сейчас важны только артиллерия беспилотники и небольшие мобильные штурмовые отряды.
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22.05.2022 17:40 Відповісти
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22.05.2022 17:41 Відповісти
На разгадку этого ребуса мне понадобилось некоторое время.
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22.05.2022 18:40 Відповісти
це добре
але я бачу поряд з цілями залізницю з цістернами..
Не погано було б по них влучіти..
Ну та командирам видніше..
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22.05.2022 17:53 Відповісти
Завтра буде 205 кацапских самолетов . Зовсім тяжкими стают. СЛАВА ЗСУ.
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22.05.2022 17:56 Відповісти
Перепрошую за руснявість, але так звучить краще:
Удар точно в точку, а "город подумал учения идут". І точно навчання: точково знищують техніку і орків.
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22.05.2022 18:00 Відповісти
Круть! Чудово, але перфекціоніст всередині мене каже: жаль, що вибірково підсмажили, а не повністю )).
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22.05.2022 18:58 Відповісти
Нема кращого видовища,ніж дивитись,як горять кляті кацапи. Гори,кацап,ясно,щоби не погасло!
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22.05.2022 18:58 Відповісти
З усього цього добра є дуже хороша вигола нам - у нас є можливість тестувати всі ці винаходи. І випробування проводяться у справжній війні !!!!! МІй чолоіфк каже що досить часто, можливо з періодичністю в 2 роки , проводять воєнний ярмарок. Ну от у нас все це можна протестувати в реаліях війни. Це найкраще що може зробити будь-який виробник ******** зброї .
Якщр ще хтось із виробників має бажання випробувати новітні воєнні технологаїї - то ласкаво просимо в Україну. Це ж безкштовні випробування в реаліях війни.
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22.05.2022 21:44 Відповісти
 
 