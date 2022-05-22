Артилерія провела результативний бойовий тест українського дрона Spectator. ВIДЕО

Українські військові в бойових умовах провели випробовування безпілотника Spectator. Дрон українського виробництва успішно навів артилерію на техніку противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці у фейсбуці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

"BOOOM, результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка саме надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського "Піону", а саме так називається ця гармата – останнє, що відчули окупанти", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що український дрон допоміг знищити паливозаправник і декілька одиниць легкої бронетехніки.

"У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! Та запрошення усім виробникам сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння – ласкаво просимо, у нас справжній, реальний полігон для вашої продукції!" - наголошують артилеристи.

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