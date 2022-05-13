Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Яківа Гандзюка успішно нищать ворога з дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Орки, ласкаво просимо о пекла короткою дорогою. Кара Небесна впаде прямісінько на ваші голови! А ЗСУ коригуватиме", - наголошується у повідомленні.

