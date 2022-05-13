УКР
Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Яківа Гандзюка успішно нищать ворога з дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Орки, ласкаво просимо о пекла короткою дорогою. Кара Небесна впаде прямісінько на ваші голови! А ЗСУ коригуватиме", - наголошується у повідомленні. 

Попали наші по російським військовим? pic.twitter.com/wLq1og5wlW

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) May 13, 2022

+60
прямісінько в кокошнік кацапу попав!
13.05.2022 22:56 Відповісти
13.05.2022 22:56 Відповісти
+59
13.05.2022 22:51 Відповісти
13.05.2022 22:51 Відповісти
+37
Ніколи не втікай від бандерівця - тільки вмреш змученим )))
13.05.2022 22:54 Відповісти
13.05.2022 22:54 Відповісти
Барбекю-экспресс
13.05.2022 22:50 Відповісти
13.05.2022 22:50 Відповісти
прямісінько в кокошнік кацапу попав!
13.05.2022 22:56 Відповісти
13.05.2022 22:56 Відповісти
Жаль що зразу... краще бо було щоб сця під себе усе дальнійше життя та гордився би що - вєтєран..
14.05.2022 09:28 Відповісти
14.05.2022 09:28 Відповісти
Мамка на московії десятьтищщ отримає
14.05.2022 03:14 Відповісти
14.05.2022 03:14 Відповісти
13.05.2022 22:51 Відповісти
13.05.2022 22:51 Відповісти
треба вже робити надписи не "НА БЕРЛИН", а "НА КОНЦЕРТ КОБЗОНА"
14.05.2022 08:27 Відповісти
14.05.2022 08:27 Відповісти
auch nu pram na shashlyk
13.05.2022 22:51 Відповісти
13.05.2022 22:51 Відповісти
Це замість розрекламованих Світч Блейдів, курва!!!
Скидати мінометні міни і протипіхотні постріли для РПГ з цивільного квадрокоптера??!!
13.05.2022 22:53 Відповісти
13.05.2022 22:53 Відповісти
Не треба скидати?
13.05.2022 23:00 Відповісти
13.05.2022 23:00 Відповісти
одно другому не мешает
13.05.2022 23:06 Відповісти
13.05.2022 23:06 Відповісти
Давай порахуємо, скільки ВОГ можна купити за один Світч Блейдів, курва ? ти ж навіть на зарядку не кинув в допомогу, дивана скотиняка.
13.05.2022 23:45 Відповісти
13.05.2022 23:45 Відповісти
Руки й ноги клятих орків розлетілися в різні сторони і це так гарно
13.05.2022 22:53 Відповісти
13.05.2022 22:53 Відповісти
Ніколи не втікай від бандерівця - тільки вмреш змученим )))
13.05.2022 22:54 Відповісти
13.05.2022 22:54 Відповісти
дайте тому навіднику-оператору все тільки не відпустку - такі потрібні там де вони є!
13.05.2022 22:54 Відповісти
13.05.2022 22:54 Відповісти
Для него это как в бильярд играть)))
13.05.2022 23:18 Відповісти
13.05.2022 23:18 Відповісти
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
13.05.2022 22:54 Відповісти
13.05.2022 22:54 Відповісти
гарно причесало... напевне й роги збило.
13.05.2022 22:55 Відповісти
13.05.2022 22:55 Відповісти
Склалось враження, що якби не біг, то був би живішим
13.05.2022 22:56 Відповісти
13.05.2022 22:56 Відповісти
Наступний раз буде знати!
13.05.2022 23:06 Відповісти
13.05.2022 23:06 Відповісти
13.05.2022 23:10 Відповісти
13.05.2022 23:10 Відповісти
Умер уставшим
14.05.2022 01:11 Відповісти
14.05.2022 01:11 Відповісти
Ето карма
13.05.2022 22:57 Відповісти
13.05.2022 22:57 Відповісти
хед-шот
13.05.2022 22:57 Відповісти
13.05.2022 22:57 Відповісти
фейталіті
13.05.2022 23:00 Відповісти
13.05.2022 23:00 Відповісти
Чи то такий точний розрахунок... чи то у рашкинця була п'ятниця 13-го...
13.05.2022 22:58 Відповісти
13.05.2022 22:58 Відповісти
Є контакт! 💥👀🤣
13.05.2022 23:01 Відповісти
13.05.2022 23:01 Відповісти
На свинособаку вартістю 10к рублів якось шкода витрачати такий *********, але на хлєбало гарно прилетіло, готові шашлики оркам.
13.05.2022 23:01 Відповісти
13.05.2022 23:01 Відповісти
Для "братьв" нічого не шкода! 🔥🤔😂
13.05.2022 23:04 Відповісти
13.05.2022 23:04 Відповісти
воно більше шкоди могло зробити чи зробило, тому норм
13.05.2022 23:11 Відповісти
13.05.2022 23:11 Відповісти
Для подавлення моралі інших які займуть його місце
13.05.2022 23:15 Відповісти
13.05.2022 23:15 Відповісти
Чувак пошёл посцать.
13.05.2022 23:01 Відповісти
13.05.2022 23:01 Відповісти
Заодно и посрал.
14.05.2022 08:16 Відповісти
14.05.2022 08:16 Відповісти
<iframe width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/m8plFaqXY4k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
13.05.2022 23:01 Відповісти
13.05.2022 23:01 Відповісти
А нехрен шастать по нашей земле, был бы дома в расее, был бы жив.
13.05.2022 23:06 Відповісти
13.05.2022 23:06 Відповісти
прямо в темечко 😇
13.05.2022 23:09 Відповісти
13.05.2022 23:09 Відповісти
А на хрена он побежал в направлении летящего снаряда,хотел споймать?😆
13.05.2022 23:15 Відповісти
13.05.2022 23:15 Відповісти
Наверное, любитель играть в лапту.
14.05.2022 08:20 Відповісти
14.05.2022 08:20 Відповісти
красота!)))
13.05.2022 23:23 Відповісти
13.05.2022 23:23 Відповісти
Выбрал не правильное направление и побежал прямиком в ад))
13.05.2022 23:39 Відповісти
13.05.2022 23:39 Відповісти
На бомбу орк бежал прицельно.
Он её поймать хотел.
Почти навёл очко на цель. Но!
Внезапно череп отлетел.
14.05.2022 00:16 Відповісти
14.05.2022 00:16 Відповісти
Headshot!

Перекладаю: прямісінько в кокошник!
14.05.2022 00:28 Відповісти
14.05.2022 00:28 Відповісти
Не играть ему в рулетку - хреново угадывает.
14.05.2022 00:40 Відповісти
14.05.2022 00:40 Відповісти
Хехе...)))
14.05.2022 01:31 Відповісти
14.05.2022 01:31 Відповісти
Тот самый случай, когда убил гранатой а не взрывом
14.05.2022 01:57 Відповісти
14.05.2022 01:57 Відповісти
А окопы такие ухоженные, ровненькие и чистенькие...
14.05.2022 03:53 Відповісти
14.05.2022 03:53 Відповісти
..як там у них співають-"...вот пуля пролетела..і ага...". пророче
14.05.2022 06:02 Відповісти
14.05.2022 06:02 Відповісти
"Хтож то на безпілотнику так "прицілюється", руки не видно, покажіть "гнома-герою"
14.05.2022 08:13 Відповісти
14.05.2022 08:13 Відповісти
Похоже, это была женщина.
14.05.2022 08:32 Відповісти
14.05.2022 08:32 Відповісти
Женщиной оно стало потом. После того, как оторвало.
14.05.2022 09:13 Відповісти
14.05.2022 09:13 Відповісти
Чоловіки в колготках та чобітках не бігають. Тричетвертний рукав. І рухи жіночі. То була кухарка. Може, з місцевих колаборантів.
14.05.2022 11:24 Відповісти
14.05.2022 11:24 Відповісти
Боулинг по-бандеровски
14.05.2022 09:09 Відповісти
14.05.2022 09:09 Відповісти
это уже что то помощнее чем те что ранее на видео были
где в машину попадают
там слабовато казалось взрывается
а тут явно мощнее

я так понял оператор специально кинул в другое место, чтобы пока летит
те разбежались и в кого то попало
а в ту сторону только 1 побежал и что то она обычного солдата не похож
может это женщина, футболка просто и кажется волосы длиннее обычного
хотя странно, такие окопы, всего 2 человека
14.05.2022 09:10 Відповісти
14.05.2022 09:10 Відповісти
"цок-цок, та й в лобок... та й писану торбу".
14.05.2022 12:35 Відповісти
14.05.2022 12:35 Відповісти
 
 