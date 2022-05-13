Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО
Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Яківа Гандзюка успішно нищать ворога з дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Орки, ласкаво просимо о пекла короткою дорогою. Кара Небесна впаде прямісінько на ваші голови! А ЗСУ коригуватиме", - наголошується у повідомленні.
Попали наші по російським військовим? pic.twitter.com/wLq1og5wlW— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) May 13, 2022
Топ коментарі
+60 Sav UA
показати весь коментар13.05.2022 22:56 Відповісти Посилання
+59 Павло ШОвте
показати весь коментар13.05.2022 22:51 Відповісти Посилання
+37 Funny Cat
показати весь коментар13.05.2022 22:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скидати мінометні міни і протипіхотні постріли для РПГ з цивільного квадрокоптера??!!
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
Он её поймать хотел.
Почти навёл очко на цель. Но!
Внезапно череп отлетел.
Перекладаю: прямісінько в кокошник!
где в машину попадают
там слабовато казалось взрывается
а тут явно мощнее
я так понял оператор специально кинул в другое место, чтобы пока летит
те разбежались и в кого то попало
а в ту сторону только 1 побежал и что то она обычного солдата не похож
может это женщина, футболка просто и кажется волосы длиннее обычного
хотя странно, такие окопы, всего 2 человека