Прямое попадание в оккупанта из дрона бойцов 59-й ОМПБр. ВИДЕО
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка успешно уничтожают врага из дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Орки, добро пожаловать в ад короткой дорогой. Кара Небесная упадет прямо на ваши головы! А ВСУ будет корректировать", - подчеркивается в сообщении.
Попали наші по російським військовим? pic.twitter.com/wLq1og5wlW— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) May 13, 2022
Топ комментарии
+60 Sav UA
13.05.2022 22:56
+59 Павло ШОвте
13.05.2022 22:51
+37 Funny Cat
13.05.2022 22:54
Скидати мінометні міни і протипіхотні постріли для РПГ з цивільного квадрокоптера??!!
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
Он её поймать хотел.
Почти навёл очко на цель. Но!
Внезапно череп отлетел.
Перекладаю: прямісінько в кокошник!
где в машину попадают
там слабовато казалось взрывается
а тут явно мощнее
я так понял оператор специально кинул в другое место, чтобы пока летит
те разбежались и в кого то попало
а в ту сторону только 1 побежал и что то она обычного солдата не похож
может это женщина, футболка просто и кажется волосы длиннее обычного
хотя странно, такие окопы, всего 2 человека