33 466 56

Прямое попадание в оккупанта из дрона бойцов 59-й ОМПБр. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка успешно уничтожают врага из дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Орки, добро пожаловать в ад короткой дорогой. Кара Небесная упадет прямо на ваши головы! А ВСУ будет корректировать", - подчеркивается в сообщении.

Также смотрите: Воины 59-й ОМПБр уничтожили российскую САУ "Мста-С" и несколько орудий Д-30. ВИДЕО

Попали наші по російським військовим? pic.twitter.com/wLq1og5wlW

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) May 13, 2022

+60
прямісінько в кокошнік кацапу попав!
13.05.2022 22:56 Ответить
+59
13.05.2022 22:51 Ответить
+37
Ніколи не втікай від бандерівця - тільки вмреш змученим )))
13.05.2022 22:54 Ответить
Барбекю-экспресс
13.05.2022 22:50 Ответить
прямісінько в кокошнік кацапу попав!
13.05.2022 22:56 Ответить
Жаль що зразу... краще бо було щоб сця під себе усе дальнійше життя та гордився би що - вєтєран..
14.05.2022 09:28 Ответить
Мамка на московії десятьтищщ отримає
14.05.2022 03:14 Ответить
13.05.2022 22:51 Ответить
треба вже робити надписи не "НА БЕРЛИН", а "НА КОНЦЕРТ КОБЗОНА"
14.05.2022 08:27 Ответить
auch nu pram na shashlyk
13.05.2022 22:51 Ответить
Це замість розрекламованих Світч Блейдів, курва!!!
Скидати мінометні міни і протипіхотні постріли для РПГ з цивільного квадрокоптера??!!
13.05.2022 22:53 Ответить
Не треба скидати?
13.05.2022 23:00 Ответить
одно другому не мешает
13.05.2022 23:06 Ответить
Давай порахуємо, скільки ВОГ можна купити за один Світч Блейдів, курва ? ти ж навіть на зарядку не кинув в допомогу, дивана скотиняка.
13.05.2022 23:45 Ответить
Руки й ноги клятих орків розлетілися в різні сторони і це так гарно
13.05.2022 22:53 Ответить
Ніколи не втікай від бандерівця - тільки вмреш змученим )))
13.05.2022 22:54 Ответить
дайте тому навіднику-оператору все тільки не відпустку - такі потрібні там де вони є!
13.05.2022 22:54 Ответить
Для него это как в бильярд играть)))
13.05.2022 23:18 Ответить
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
13.05.2022 22:54 Ответить
гарно причесало... напевне й роги збило.
13.05.2022 22:55 Ответить
Склалось враження, що якби не біг, то був би живішим
13.05.2022 22:56 Ответить
Наступний раз буде знати!
13.05.2022 23:06 Ответить
13.05.2022 23:10 Ответить
Умер уставшим
14.05.2022 01:11 Ответить
Ето карма
13.05.2022 22:57 Ответить
хед-шот
13.05.2022 22:57 Ответить
фейталіті
13.05.2022 23:00 Ответить
Чи то такий точний розрахунок... чи то у рашкинця була п'ятниця 13-го...
13.05.2022 22:58 Ответить
Є контакт! 💥👀🤣
13.05.2022 23:01 Ответить
На свинособаку вартістю 10к рублів якось шкода витрачати такий *********, але на хлєбало гарно прилетіло, готові шашлики оркам.
13.05.2022 23:01 Ответить
Для "братьв" нічого не шкода! 🔥🤔😂
13.05.2022 23:04 Ответить
воно більше шкоди могло зробити чи зробило, тому норм
13.05.2022 23:11 Ответить
Для подавлення моралі інших які займуть його місце
13.05.2022 23:15 Ответить
Чувак пошёл посцать.
13.05.2022 23:01 Ответить
Заодно и посрал.
14.05.2022 08:16 Ответить
<iframe width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/m8plFaqXY4k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
13.05.2022 23:01 Ответить
А нехрен шастать по нашей земле, был бы дома в расее, был бы жив.
13.05.2022 23:06 Ответить
прямо в темечко 😇
13.05.2022 23:09 Ответить
А на хрена он побежал в направлении летящего снаряда,хотел споймать?😆
13.05.2022 23:15 Ответить
Наверное, любитель играть в лапту.
14.05.2022 08:20 Ответить
красота!)))
13.05.2022 23:23 Ответить
Выбрал не правильное направление и побежал прямиком в ад))
13.05.2022 23:39 Ответить
На бомбу орк бежал прицельно.
Он её поймать хотел.
Почти навёл очко на цель. Но!
Внезапно череп отлетел.
14.05.2022 00:16 Ответить
Headshot!

Перекладаю: прямісінько в кокошник!
14.05.2022 00:28 Ответить
Не играть ему в рулетку - хреново угадывает.
14.05.2022 00:40 Ответить
Хехе...)))
14.05.2022 01:31 Ответить
Тот самый случай, когда убил гранатой а не взрывом
14.05.2022 01:57 Ответить
А окопы такие ухоженные, ровненькие и чистенькие...
14.05.2022 03:53 Ответить
..як там у них співають-"...вот пуля пролетела..і ага...". пророче
14.05.2022 06:02 Ответить
"Хтож то на безпілотнику так "прицілюється", руки не видно, покажіть "гнома-герою"
14.05.2022 08:13 Ответить
Похоже, это была женщина.
14.05.2022 08:32 Ответить
Женщиной оно стало потом. После того, как оторвало.
14.05.2022 09:13 Ответить
Чоловіки в колготках та чобітках не бігають. Тричетвертний рукав. І рухи жіночі. То була кухарка. Може, з місцевих колаборантів.
14.05.2022 11:24 Ответить
Боулинг по-бандеровски
14.05.2022 09:09 Ответить
это уже что то помощнее чем те что ранее на видео были
где в машину попадают
там слабовато казалось взрывается
а тут явно мощнее

я так понял оператор специально кинул в другое место, чтобы пока летит
те разбежались и в кого то попало
а в ту сторону только 1 побежал и что то она обычного солдата не похож
может это женщина, футболка просто и кажется волосы длиннее обычного
хотя странно, такие окопы, всего 2 человека
14.05.2022 09:10 Ответить
"цок-цок, та й в лобок... та й писану торбу".
14.05.2022 12:35 Ответить
 
 