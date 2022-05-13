Прямое попадание в оккупанта из дрона бойцов 59-й ОМПБр. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка успешно уничтожают врага из дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Орки, добро пожаловать в ад короткой дорогой. Кара Небесная упадет прямо на ваши головы! А ВСУ будет корректировать", - подчеркивается в сообщении.

