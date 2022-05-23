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Уничтоженное российскими оккупантами село Поташня в Бучанском районе Киевской области. ВИДЕО

В результате минометных и артиллерийских обстрелов российскими войсками в селе Поташня Бучанского района Киевской области полностью уничтожены 38 домов, около 30 - подлежат ремонту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет один из пользователей соцсети и публикует видеозапись разрушений в селе.

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Скільки горя, болі і сліз...
Мордор повинен бути знищений.
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23.05.2022 16:30 Ответить
 
 