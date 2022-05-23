Уничтоженное российскими оккупантами село Поташня в Бучанском районе Киевской области. ВИДЕО
В результате минометных и артиллерийских обстрелов российскими войсками в селе Поташня Бучанского района Киевской области полностью уничтожены 38 домов, около 30 - подлежат ремонту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет один из пользователей соцсети и публикует видеозапись разрушений в селе.
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