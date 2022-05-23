Знищене російськими окупантами село Поташня в Бучанському районі на Київщині. ВIДЕО

Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів російськими військами у селі Поташня Бучанського району на Київщині вщент знищено 38 будинків, близько 30 - підлягають ремонту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один з користувачів соцмережі і публікує відеозапис руйнацій у селі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО