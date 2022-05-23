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Знищене російськими окупантами село Поташня в Бучанському районі на Київщині. ВIДЕО

Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів російськими військами у селі Поташня Бучанського району на Київщині вщент знищено 38 будинків, близько 30 - підлягають ремонту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один з користувачів соцмережі і публікує відеозапис руйнацій у селі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) воєнні злочини (1860)


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Скільки горя, болі і сліз...
Мордор повинен бути знищений.
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23.05.2022 16:30 Відповісти
 
 