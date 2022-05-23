Знищене російськими окупантами село Поташня в Бучанському районі на Київщині. ВIДЕО
Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів російськими військами у селі Поташня Бучанського району на Київщині вщент знищено 38 будинків, близько 30 - підлягають ремонту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один з користувачів соцмережі і публікує відеозапис руйнацій у селі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мордор повинен бути знищений.