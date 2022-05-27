Уничтожение САУ рашистов из ПТРК "Стугна-П" на расстоянии 5 км. ВИДЕО
Бойцы Первой отдельной бригады специального назначения им. Богун из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожили самоходную артиллерийскую установку рашистов на максимальной дальности - около 5 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке КБ "Луч".
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+39 Igor Yaroslavovich
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+29 V Vv #502451
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там рівно як СТІЛ, на декілька кілометрів.
а командир наказав "висунутися та тримати оборону".