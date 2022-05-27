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Уничтожение САУ рашистов из ПТРК "Стугна-П" на расстоянии 5 км. ВИДЕО

Бойцы Первой отдельной бригады специального назначения им. Богун из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожили самоходную артиллерийскую установку рашистов на максимальной дальности - около 5 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке КБ "Луч".

Также смотрите: Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили танк рашистов. ВИДЕО

Автор: 

Стугна (79) КБ Луч (19) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+39
Слава воїнам ЗСУ та розробникам ПТРК "Стугна - П"! 💪👍
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27.05.2022 01:51
+34
Не розумію я тих рашистів... Ну піхота ще якось може десь заникатись. А от сидиш в металевій коробці, і у будь-яку секунду по тобі прилетить. Точно ж прилетить. Або прилетить, або трактор по твою душу приїде. Ніяких перспектив життєвих.
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27.05.2022 01:57
+29
Ого, залік!!
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27.05.2022 01:47
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Ого, залік!!
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27.05.2022 01:47 Ответить
А тобі що, нецікаво. Молись, що вони взагалі Є, як і "Нептуни"
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27.05.2022 04:11 Ответить
балодя, якщо не вкурсі, а в силу розумової відсталості точно не вкурсі, то САУ на ходу не стріляють і кацапи тебе не питали, як їм воювати.
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27.05.2022 07:22 Ответить
Все просто, подивись:
там рівно як СТІЛ, на декілька кілометрів.
а командир наказав "висунутися та тримати оборону".
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27.05.2022 08:48 Ответить
Слава воїнам ЗСУ та розробникам ПТРК "Стугна - П"! 💪👍
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27.05.2022 01:51 Ответить
І знову це експортне озброєння, якого не повинно було тут бути!
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27.05.2022 01:54 Ответить
Не розумію я тих рашистів... Ну піхота ще якось може десь заникатись. А от сидиш в металевій коробці, і у будь-яку секунду по тобі прилетить. Точно ж прилетить. Або прилетить, або трактор по твою душу приїде. Ніяких перспектив життєвих.
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27.05.2022 01:57 Ответить
"Так, блєт!"(с)
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27.05.2022 03:21 Ответить
Во-первых, это красиво.
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27.05.2022 02:58 Ответить
роликов со стугной дофига. Хочу роликов с летающей кинокамерой Свичблейд.
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27.05.2022 03:21 Ответить
Был уже один, где мирно бухающих орков на танке разнесли
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27.05.2022 06:49 Ответить
нє, до контакту не показали, обірвали.
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27.05.2022 10:42 Ответить
мабуть американці не дозволяють, головне щоб працювали
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27.05.2022 07:23 Ответить
26 секунд польоту ракети. Швидкість 200-220 м/с. Відстань 5200-5640 м з похибкою на розгін до максимальної швидкості.
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27.05.2022 05:19 Ответить
Да! Дуже пощастило, москалям, що наш "янелох" за два роки не зробив ЖОДНОЇ пускової для Стугни, а так у них і техніка могла закінчитись...
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27.05.2022 06:27 Ответить
не зробив ЖОДНОЇ для ЗСУ, все йшло на експорт, Пашинський партію експортних віддав в ЗСУ, то ДБР тепер цим займається.
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27.05.2022 07:25 Ответить
і це відео є підтвердження,на ньому експортний варіант з арабською в'язью..
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27.05.2022 12:11 Ответить
Да они почти все экспортные. По ходу если бы не они мы бы вообще без стуг остались бы. Зебобы постарались
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27.05.2022 14:25 Ответить
Хтось звернув увагу , яка мова на моніторі?
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27.05.2022 10:50 Ответить
це ж не вперше таке на відео, це експортний варіант
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27.05.2022 12:33 Ответить
Стугна найкраща.
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27.05.2022 16:18 Ответить
https://ibb.co/QKtgqB5
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27.05.2022 19:19 Ответить
А ТОТ КТО СТУГНУ ПРИДУМАЛ ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР !?)
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27.05.2022 19:34 Ответить
 
 