Уничтожение САУ рашистов из ПТРК "Стугна-П" на расстоянии 5 км. ВИДЕО

Бойцы Первой отдельной бригады специального назначения им. Богун из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожили самоходную артиллерийскую установку рашистов на максимальной дальности - около 5 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке КБ "Луч".

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