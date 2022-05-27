УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9044 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
31 161 24

Знищення САУ рашистів з ПТРК "Стугна-П" на відстані 5 км. ВIДЕО

Бійці Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Богуна з ПТРК "Скіф" ("Стугна-П") знищили самохідну артилерійську установку рашистів на максимальній дальності - близько 5 км.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці КБ "Луч".

Також дивіться: Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км: "П#зда вам, товаріщі". ВIДЕО

Автор: 

Стугна (83) КБ Луч (22) ПТРК (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Слава воїнам ЗСУ та розробникам ПТРК "Стугна - П"! 💪👍
показати весь коментар
27.05.2022 01:51
+34
Не розумію я тих рашистів... Ну піхота ще якось може десь заникатись. А от сидиш в металевій коробці, і у будь-яку секунду по тобі прилетить. Точно ж прилетить. Або прилетить, або трактор по твою душу приїде. Ніяких перспектив життєвих.
показати весь коментар
27.05.2022 01:57
+29
Ого, залік!!
показати весь коментар
27.05.2022 01:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого, залік!!
показати весь коментар
27.05.2022 01:47 Відповісти
А тобі що, нецікаво. Молись, що вони взагалі Є, як і "Нептуни"
показати весь коментар
27.05.2022 04:11 Відповісти
балодя, якщо не вкурсі, а в силу розумової відсталості точно не вкурсі, то САУ на ходу не стріляють і кацапи тебе не питали, як їм воювати.
показати весь коментар
27.05.2022 07:22 Відповісти
Все просто, подивись:
там рівно як СТІЛ, на декілька кілометрів.
а командир наказав "висунутися та тримати оборону".
показати весь коментар
27.05.2022 08:48 Відповісти
Слава воїнам ЗСУ та розробникам ПТРК "Стугна - П"! 💪👍
показати весь коментар
27.05.2022 01:51 Відповісти
І знову це експортне озброєння, якого не повинно було тут бути!
показати весь коментар
27.05.2022 01:54 Відповісти
Не розумію я тих рашистів... Ну піхота ще якось може десь заникатись. А от сидиш в металевій коробці, і у будь-яку секунду по тобі прилетить. Точно ж прилетить. Або прилетить, або трактор по твою душу приїде. Ніяких перспектив життєвих.
показати весь коментар
27.05.2022 01:57 Відповісти
"Так, блєт!"(с)
показати весь коментар
27.05.2022 03:21 Відповісти
Во-первых, это красиво.
показати весь коментар
27.05.2022 02:58 Відповісти
роликов со стугной дофига. Хочу роликов с летающей кинокамерой Свичблейд.
показати весь коментар
27.05.2022 03:21 Відповісти
Был уже один, где мирно бухающих орков на танке разнесли
показати весь коментар
27.05.2022 06:49 Відповісти
нє, до контакту не показали, обірвали.
показати весь коментар
27.05.2022 10:42 Відповісти
мабуть американці не дозволяють, головне щоб працювали
показати весь коментар
27.05.2022 07:23 Відповісти
26 секунд польоту ракети. Швидкість 200-220 м/с. Відстань 5200-5640 м з похибкою на розгін до максимальної швидкості.
показати весь коментар
27.05.2022 05:19 Відповісти
Да! Дуже пощастило, москалям, що наш "янелох" за два роки не зробив ЖОДНОЇ пускової для Стугни, а так у них і техніка могла закінчитись...
показати весь коментар
27.05.2022 06:27 Відповісти
не зробив ЖОДНОЇ для ЗСУ, все йшло на експорт, Пашинський партію експортних віддав в ЗСУ, то ДБР тепер цим займається.
показати весь коментар
27.05.2022 07:25 Відповісти
і це відео є підтвердження,на ньому експортний варіант з арабською в'язью..
показати весь коментар
27.05.2022 12:11 Відповісти
Да они почти все экспортные. По ходу если бы не они мы бы вообще без стуг остались бы. Зебобы постарались
показати весь коментар
27.05.2022 14:25 Відповісти
Хтось звернув увагу , яка мова на моніторі?
показати весь коментар
27.05.2022 10:50 Відповісти
це ж не вперше таке на відео, це експортний варіант
показати весь коментар
27.05.2022 12:33 Відповісти
Стугна найкраща.
показати весь коментар
27.05.2022 16:18 Відповісти
https://ibb.co/QKtgqB5
показати весь коментар
27.05.2022 19:19 Відповісти
А ТОТ КТО СТУГНУ ПРИДУМАЛ ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР !?)
показати весь коментар
27.05.2022 19:34 Відповісти
 
 