Знищення САУ рашистів з ПТРК "Стугна-П" на відстані 5 км. ВIДЕО
Бійці Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Богуна з ПТРК "Скіф" ("Стугна-П") знищили самохідну артилерійську установку рашистів на максимальній дальності - близько 5 км.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці КБ "Луч".
Топ коментарі
+39 Igor Yaroslavovich
показати весь коментар27.05.2022 01:51
+34 Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар27.05.2022 01:57
+29 V Vv #502451
показати весь коментар27.05.2022 01:47
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там рівно як СТІЛ, на декілька кілометрів.
а командир наказав "висунутися та тримати оборону".