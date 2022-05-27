Знищення САУ рашистів з ПТРК "Стугна-П" на відстані 5 км. ВIДЕО

Бійці Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Богуна з ПТРК "Скіф" ("Стугна-П") знищили самохідну артилерійську установку рашистів на максимальній дальності - близько 5 км.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці КБ "Луч".

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