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Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили танк рашистов. ВИДЕО

Украинские защитники из ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов точными выстрелами.

Соответствующее видео опубликовало КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.

Напомним, что тандемная кумулятивная боевая часть ракет РК-2С комплекса "Стугна-П" уничтожает динамическую защиту бронетехники и пробивает до 800 мм гомогенной основной брони.

Смотрите также: Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили бронеобъект оккупантов на расстоянии 4 км: "П#зда вам, товарищи". ВИДЕО

Автор: 

Стугна (79) КБ Луч (19) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+48
Спасибо огромное инженерам разработчикам "Луча" за отличное изделие. Напомню, что Боневтик, не заказал был "Лучу" на 2022 год ни одной ракеты "Стугна" и "Корсар". Ни одной.
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25.05.2022 22:55
+28
Потому что стугна это вещь)
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25.05.2022 22:51
+22
Да,"п#зда вам,товарищи!"(с).Теперь КБ Луч во все рекламные ролики это вставляет), спрос, однако).
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25.05.2022 22:49
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Да,"п#зда вам,товарищи!"(с).Теперь КБ Луч во все рекламные ролики это вставляет), спрос, однако).
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25.05.2022 22:49 Ответить
Потому что стугна это вещь)
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25.05.2022 22:51 Ответить
Героям слава!!!
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25.05.2022 23:22 Ответить
Спасибо огромное инженерам разработчикам "Луча" за отличное изделие. Напомню, что Боневтик, не заказал был "Лучу" на 2022 год ни одной ракеты "Стугна" и "Корсар". Ни одной.
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25.05.2022 22:55 Ответить
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 22:58 Ответить
ЗМІ писали про 20 штук
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25.05.2022 23:00 Ответить
двадцать - это если бы еще и Белоруссия свои Су-25 отдала ))
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25.05.2022 23:31 Ответить
Литва передает 20 БТР М 113, 10 тягачей, 10 джипов.
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25.05.2022 23:06 Ответить
і трошки гвинтокрилів (теж по запчастинкам якби)
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25.05.2022 23:32 Ответить
если 24-е, то они все "на лету".
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25.05.2022 23:52 Ответить
"Стугна - П": буква "П" означає 3,14здєц бронетехніці рашистів!
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25.05.2022 23:07 Ответить
Сорі, але це відео з двома танками на узліссі, один з яких, вцілилий, стоять прямо, а інший, в яких цілить Стугна, - боком, вже було декілька днів тому.
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25.05.2022 23:20 Ответить
а тепер так заведено - день в день щось викладувати не рекомендують...ба навіть забороняють...
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25.05.2022 23:33 Ответить
Литовский журналист и персонаж соцсетей Андриус Тапинас запустил краудфандинговую кампанию по покупке Украине боевого беспилот

"Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, производитель тоже сказал ""да""." "А теперь в голове только одно слово, Байрактар", - написал в среду Тапинас в посте в Facebook, пригласив своих сторонников пожертвовать.

Кампания направлена на сбор 5 млн евро за три недели. Для начала медиакомпания Tapinas Laisv v ėss TV пожертвует 62 000 евро, оставшиеся от предыдущих кампаний в поддержку Украины.
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25.05.2022 23:53 Ответить
Боюсь спросить, а джавелины кончились? ... mn
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26.05.2022 01:36 Ответить
Вам знать об этом ("кончились " они или нет) необязательно.
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26.05.2022 17:06 Ответить
ШАЙБА!
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26.05.2022 02:06 Ответить
 
 