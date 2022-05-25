Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили танк рашистов. ВИДЕО
Украинские защитники из ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов точными выстрелами.
Соответствующее видео опубликовало КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.
Напомним, что тандемная кумулятивная боевая часть ракет РК-2С комплекса "Стугна-П" уничтожает динамическую защиту бронетехники и пробивает до 800 мм гомогенной основной брони.
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