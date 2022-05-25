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Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили танк рашистів. ВIДЕО

Українські захисники з ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів влучними пострілами.

Відповідне відео опублікувало КБ "Луч", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що тандемна кумулятивна бойова частина ракет РК-2С комплексу "Стугна-П" знищує динамічний захист бронетехніки та пробиває до 800 мм гомогенної основної броні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км: "П#зда вам, товаріщі". ВIДЕО

Автор: 

Стугна (83) КБ Луч (22) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+48
Спасибо огромное инженерам разработчикам "Луча" за отличное изделие. Напомню, что Боневтик, не заказал был "Лучу" на 2022 год ни одной ракеты "Стугна" и "Корсар". Ни одной.
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25.05.2022 22:55
+28
Потому что стугна это вещь)
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25.05.2022 22:51
+22
Да,"п#зда вам,товарищи!"(с).Теперь КБ Луч во все рекламные ролики это вставляет), спрос, однако).
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25.05.2022 22:49
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Да,"п#зда вам,товарищи!"(с).Теперь КБ Луч во все рекламные ролики это вставляет), спрос, однако).
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25.05.2022 22:49 Відповісти
Потому что стугна это вещь)
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25.05.2022 22:51 Відповісти
Героям слава!!!
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25.05.2022 23:22 Відповісти
Спасибо огромное инженерам разработчикам "Луча" за отличное изделие. Напомню, что Боневтик, не заказал был "Лучу" на 2022 год ни одной ракеты "Стугна" и "Корсар". Ни одной.
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25.05.2022 22:55 Відповісти
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 22:58 Відповісти
ЗМІ писали про 20 штук
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25.05.2022 23:00 Відповісти
двадцать - это если бы еще и Белоруссия свои Су-25 отдала ))
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25.05.2022 23:31 Відповісти
Литва передает 20 БТР М 113, 10 тягачей, 10 джипов.
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25.05.2022 23:06 Відповісти
і трошки гвинтокрилів (теж по запчастинкам якби)
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25.05.2022 23:32 Відповісти
если 24-е, то они все "на лету".
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25.05.2022 23:52 Відповісти
"Стугна - П": буква "П" означає 3,14здєц бронетехніці рашистів!
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25.05.2022 23:07 Відповісти
Сорі, але це відео з двома танками на узліссі, один з яких, вцілилий, стоять прямо, а інший, в яких цілить Стугна, - боком, вже було декілька днів тому.
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25.05.2022 23:20 Відповісти
а тепер так заведено - день в день щось викладувати не рекомендують...ба навіть забороняють...
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25.05.2022 23:33 Відповісти
Литовский журналист и персонаж соцсетей Андриус Тапинас запустил краудфандинговую кампанию по покупке Украине боевого беспилот

"Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, производитель тоже сказал ""да""." "А теперь в голове только одно слово, Байрактар", - написал в среду Тапинас в посте в Facebook, пригласив своих сторонников пожертвовать.

Кампания направлена на сбор 5 млн евро за три недели. Для начала медиакомпания Tapinas Laisv v ėss TV пожертвует 62 000 евро, оставшиеся от предыдущих кампаний в поддержку Украины.
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25.05.2022 23:53 Відповісти
Боюсь спросить, а джавелины кончились? ... mn
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26.05.2022 01:36 Відповісти
Вам знать об этом ("кончились " они или нет) необязательно.
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26.05.2022 17:06 Відповісти
ШАЙБА!
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26.05.2022 02:06 Відповісти
 
 