Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили танк рашистів. ВIДЕО

Українські захисники з ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") продовжують знищувати бронетехніку російських окупантів влучними пострілами.

Відповідне відео опублікувало КБ "Луч", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що тандемна кумулятивна бойова частина ракет РК-2С комплексу "Стугна-П" знищує динамічний захист бронетехніки та пробиває до 800 мм гомогенної основної броні.

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