"На большинстве направлений продолжаются позиционные бои. Оккупанты пытаются атаковать в четырех местах в Луганской области", - Наев. ВИДЕО

В ходе рабочей поездки в Луганскую, Донецкую и Запорожскую области командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач группировок войск, защищающих Украину в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам командующего, обстановка в районах выполнения задач соответствующими группировками сил обороны остается сложной.

– На большинстве из направлений продолжаются позиционные бои. Наиболее горячо именно в Луганской области, где враг пытается проводить атакующие действия на Светлодарском, Попаснянском, Северодонецком и Святогорском направлениях, - отметил Наев.

Как сообщил командующий, командир, командующий данной группировкой войск – опытный боевой генерал.

"За очень короткий срок он сосредоточил соответствующие усилия личного состава на адекватное реагирование на враждебные намерения. В настоящее время их выполнение продолжается и не прекращается", - подчеркнул командующий силами обороны.

Во время пребывания на передовых позициях командующий сил обороны передал личному составу одной из бригад, которая мужественно защищает нашу страну в Донецкой области, генераторы, аккумуляторы, приборы ночного видения и медицинское оборудование.

"Данная отдельная механизированная бригада уже больше месяца отражает атаки противника и героически выполняет возложенные на нее задачи. Командир бригады, командиры батальонов, рот и взводов выполняют все, что необходимо для повышения устойчивости обороны. А сержанты и солдаты умело держат занимаемые оборонительные рубежи, - отметил Наев. - Каждый день и каждую ночь наши героические воины отражают многочисленные атаки и попытки противника продвинуться и осуществить оперативное окружение наших войск. Но для повышения уровня выполнения задач мы передаем военнослужащим бригады крайне необходимое имущество и оборудование. Верю в наших воинов, верю в мудрость командиров!"

Кроме гуманитарной помощи, в этот день воины, отличившиеся эффективными действиями в боях с противником, торжественно получили ведомственные знаки отличия прямо на передовой.

Также читайте: Оккупанты готовят очередные попытки наступления на Славянск и Барвенково, - Синегубов