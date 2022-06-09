"На большинстве направлений продолжаются позиционные бои. Оккупанты пытаются атаковать в четырех местах в Луганской области", - Наев. ВИДЕО
В ходе рабочей поездки в Луганскую, Донецкую и Запорожскую области командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач группировок войск, защищающих Украину в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам командующего, обстановка в районах выполнения задач соответствующими группировками сил обороны остается сложной.
– На большинстве из направлений продолжаются позиционные бои. Наиболее горячо именно в Луганской области, где враг пытается проводить атакующие действия на Светлодарском, Попаснянском, Северодонецком и Святогорском направлениях, - отметил Наев.
Как сообщил командующий, командир, командующий данной группировкой войск – опытный боевой генерал.
"За очень короткий срок он сосредоточил соответствующие усилия личного состава на адекватное реагирование на враждебные намерения. В настоящее время их выполнение продолжается и не прекращается", - подчеркнул командующий силами обороны.
Во время пребывания на передовых позициях командующий сил обороны передал личному составу одной из бригад, которая мужественно защищает нашу страну в Донецкой области, генераторы, аккумуляторы, приборы ночного видения и медицинское оборудование.
"Данная отдельная механизированная бригада уже больше месяца отражает атаки противника и героически выполняет возложенные на нее задачи. Командир бригады, командиры батальонов, рот и взводов выполняют все, что необходимо для повышения устойчивости обороны. А сержанты и солдаты умело держат занимаемые оборонительные рубежи, - отметил Наев. - Каждый день и каждую ночь наши героические воины отражают многочисленные атаки и попытки противника продвинуться и осуществить оперативное окружение наших войск. Но для повышения уровня выполнения задач мы передаем военнослужащим бригады крайне необходимое имущество и оборудование. Верю в наших воинов, верю в мудрость командиров!"
Кроме гуманитарной помощи, в этот день воины, отличившиеся эффективными действиями в боях с противником, торжественно получили ведомственные знаки отличия прямо на передовой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль