Оккупанты готовят очередные попытки наступления на Славянск и Барвенково, - Синегубов
В минувшие сутки российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население Харьковской области массированными обстрелами. В Харькове снаряды попали в кафе, школьную библиотеку и магазин. 2 человека погибли, 4 ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг обстреливал с. Циркуны, Малоданиловскую ОТГ, пгт Коробочкино, пгт Печенеги, Золочев, Барвенково, Балаклею и Первомайский. Повреждены дома, хозяйственные постройки, склады и гаражи - 7 человек получили ранения.
"В с. Элитное получил ранение подорвавшийся в поле на российской мини тракторист. Еще раз подчеркиваю важность сотрудничества с саперами ГСЧС и военными, начиная агроработы! В который раз призываю всех быть осмотрительными и не игнорировать сигналы тревоги", - говорится в сообщении.
Также он отмечает, что в области продолжаются боевые действия.
"На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне, минирует подступы. В районе Изюма оккупанты готовят очередные попытки наступления на Славянск и Барвенково. Но наши военные готовы отразить все атаки! Поддерживаем наших защитников! Украина победит", - резюмирует Синегубов.
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