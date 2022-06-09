Окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове, - Синєгубов

Минулої доби російські окупанти продовжили тероризувати мирне населення Харківської області масованими обстрілами. У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. 2 людей загинули, 4 поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог обстрілював с. Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі - 7 людей отримали поранення.

"У с. Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні. Ще раз наголошую на важливості співпраці із саперами ДСНС та військовими, починаючи агророботи! Вкотре закликаю усіх бути обачними та не ігнорувати сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також він зазначає, що в області тривають бойові дії.

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"На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні, мінує підступи. У районі Ізюму окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове. Але наші військові готові відбити усі атаки! Підтримуємо наших захисників! Україна переможе", - резюмує Синєгубов.