Артиллеристы уничтожили скрытые позиции оккупантов и сожгли замаскированную бронетехнику армии РФ. ВИДЕО беспилотника
Артиллеристы 28-й механизированной бригады на южном фронте уничтожили скрытые позиции оккупантовв и сожгли замаскированную бронетехнику армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети.
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Бережи вас Господь, хлопці.
Героям слава!!!
Я пчёлкой лепестки твои найду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду"
але наші хлопці молодці , знайшли і знищили , респект 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼