Вручение диплома украинскому офицеру Палисе, защищающему Родину, встретили овациями во время церемонии выпуска из командно-штабного колледжа ВС США. ВИДЕО
Сегодня состоялся выпуск офицеров из командно-штабного колледжа ВС США.
Об этом рассказал начальник штаба - заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.
"Среди более сотни выпускников-интернационалистов только один не вышел на сцену забрать свой диплом - подполковник Павел Палиса.
В первый же день широкомасштабного наступления России Павел, как и другие наши офицеры, которые учились за границей, принял решение и вернулся на Родину, чтобы присоединиться к борьбе.
Я уверен, Павлу аплодировали стоя.
Слава нашим воинам! Слава Украине!" – рассказал он.
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Вася Шевченко #371210
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