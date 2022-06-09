Вручение диплома украинскому офицеру Палисе, защищающему Родину, встретили овациями во время церемонии выпуска из командно-штабного колледжа ВС США. ВИДЕО

Сегодня состоялся выпуск офицеров из командно-штабного колледжа ВС США.

Об этом рассказал начальник штаба - заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

"Среди более сотни выпускников-интернационалистов только один не вышел на сцену забрать свой диплом - подполковник Павел Палиса.

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В первый же день широкомасштабного наступления России Павел, как и другие наши офицеры, которые учились за границей, принял решение и вернулся на Родину, чтобы присоединиться к борьбе.

Я уверен, Павлу аплодировали стоя.

Слава нашим воинам! Слава Украине!" – рассказал он.