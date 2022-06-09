Вручення диплома українському офіцеру Палісі, який захищає Батьківщину, зустріли оваціями під час церемонії випуску з командно-штабного коледжу ЗС США. ВIДЕО

Сьогодні відбувся випуск офіцерів з командно-штабного коледжу ЗС США.

Про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ.

"Серед понад сотні випусників-інтернаціоналів лиш один не вийшов на сцену за своїм дипломом - підполковник Павло Паліса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На підготовку українських солдатів для роботи з новими РСЗВ знадобиться до чотирьох тижнів: США і Британія розробили план

В перший день широкомасштабного наступу росії, Павло, як і інші наші офіцери, які навчалися за кордоном, прийняли рішення та повернулися до Батьківщини, щоб долучитися до боротьби.

Я переконаний, Павлу плескали стоячи.

Слава нашим воїнам! Слава Україні!" - розповів він.