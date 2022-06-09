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Вручення диплома українському офіцеру Палісі, який захищає Батьківщину, зустріли оваціями під час церемонії випуску з командно-штабного коледжу ЗС США. ВIДЕО

Сьогодні відбувся випуск офіцерів з командно-штабного коледжу ЗС США.

Про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ.

"Серед понад сотні випусників-інтернаціоналів лиш один не вийшов на сцену за своїм дипломом - підполковник Павло Паліса.

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В перший день широкомасштабного наступу росії, Павло, як і інші наші офіцери, які навчалися за кордоном, прийняли рішення та повернулися до Батьківщини, щоб долучитися до боротьби.

Я переконаний, Павлу плескали стоячи.

Слава нашим воїнам! Слава Україні!" - розповів він.

Автор: 

США (22799) ЗСУ (7544)


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браво, полковнику!!!
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09.06.2022 20:35 Відповісти
Ми можемо пишатися нашими військовослужбовцями, які здатні виконувати всі поставлені перед ними завдання.
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09.06.2022 20:48 Відповісти
слов нет...Я в захваті .
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09.06.2022 20:46 Відповісти
Оце справжня еліта, а не тупі і ненажерні бидло-гопники, що дорвалися до влади в Україні.
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09.06.2022 21:03 Відповісти
 
 