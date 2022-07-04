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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Донецке горят склады на улице Новороссийской. ВИДЕО

В оккупированном Донецке загорелись склады на улице Новороссийской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. Пользователи отмечают, что пожар стал результатом артобстрела.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО

Донецьк (6322) пожар (5946)


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Топ комментарии
+44
цілий Маріуполь розбомбили русскіє вщент за пару місяців, а тут типу 8 років бомбили їх, вони самі-то з цієї брехні ще не ржуть? ой да, забула, їм не до сміху зараз, до них по-трохи доходить що вся їх незалежність була тільки для того щоб русскіє могли їх всіх на м"ясо пустити, коли такий момент настане. І ось він і настав.
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04.07.2022 11:48
+36
Красота...
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04.07.2022 11:40
+30
дождались про 8 лет донецк бамбили
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04.07.2022 11:43
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Красота...
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04.07.2022 11:40 Ответить
7 лет у них все было очень плохо, мешали хлопки в дали, на горизонте. теперь лучше, есть на что и посмотреть с балкона.
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04.07.2022 12:23 Ответить
дамбили бамбас
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04.07.2022 12:55 Ответить
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04.07.2022 12:56 Ответить
"Это не мы"-ЗСУ
Курение вред
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04.07.2022 12:25 Ответить
Как видим, в Донецке полно патриотов Украины,которые работают наводчиками для ВСУ и корректируют точные прилеты.
Потому что Донбасс - это УКРАИНА!
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04.07.2022 12:43 Ответить
Гори-гори ясно, что бы не погасло!
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04.07.2022 11:40 Ответить
Хорошее название улицы для пожара
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04.07.2022 11:41 Ответить
Горіть у пеклі,москалі !!))
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04.07.2022 11:43 Ответить
дождались про 8 лет донецк бамбили
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04.07.2022 11:43 Ответить
Щось навіть зараз не схоже на 8 літ дамбєжки бамбаса.

Порівняно з будь яким прифронтовим українським населеним пунктом
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04.07.2022 11:45 Ответить
цілий Маріуполь розбомбили русскіє вщент за пару місяців, а тут типу 8 років бомбили їх, вони самі-то з цієї брехні ще не ржуть? ой да, забула, їм не до сміху зараз, до них по-трохи доходить що вся їх незалежність була тільки для того щоб русскіє могли їх всіх на м"ясо пустити, коли такий момент настане. І ось він і настав.
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04.07.2022 11:48 Ответить
Так зАпутЕна вони готові *** сосать кому прикажуть, з заглотом, і прінімать хоть куда. Главнає нє англасаксам! - з росповіді полоненого каZZапсіни
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04.07.2022 13:00 Ответить
Та да, та да
Вугільна Швейцарія це була наркотична галюцинація донбасянських гопників.
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04.07.2022 18:22 Ответить
И сейчас никто не бомбит дамбасят.Удары строго по военным обьектам и нефтехранилищам.А дома дамбасят стоят целые.
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04.07.2022 12:43 Ответить
Нееее, не бомбят их, то шахтеры, которые кормят всю Украину и Европу вылезли из своих нор на перекур. А махра штука такая, искры от нее при курении во все стороны летят.
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04.07.2022 19:05 Ответить
На фото Донецк целехонький
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04.07.2022 11:45 Ответить
8 років нехороші укри домбили бомбас,а він цілий.
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04.07.2022 11:48 Ответить
бонбас
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04.07.2022 11:49 Ответить
Бамбас бамбили.
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04.07.2022 12:13 Ответить
и в ответ Украина получила ненависть и полномасштабную войну. Делайте выводы. Врага и убийцу невозможно задобрить. Это его только возбуждает на новые преступления
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04.07.2022 12:08 Ответить
А потом еще удивляемся почему мы получили войну, почему на нас напали рашисты. Да потому что все условия Украина создала чтобы на нас напали. Тут скорее вопрос нужно ставить а потому на нас не должны были напасть? Как говорят сами рашисты, они воспользовались и подобрали то что плохо лежало
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04.07.2022 12:15 Ответить
Далі слід знтщувати комунікації МТЗ москалів,залізничні вузли,автошляхи та електро,газо та водопостачання!?))
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04.07.2022 11:47 Ответить
US intelligence be like:

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04.07.2022 11:51 Ответить
Это ЛНР обстреляла ДНР. У них там граджанская война!
Нарот ДНР не хочет кормить нарот ЛНР!
Да, сепары?
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04.07.2022 11:50 Ответить
Возніклі разногласія нащот налогообложенія на таможеном пунктє в Дебіальцево
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04.07.2022 12:09 Ответить
а ще ж під боком всілякі Ку- Бел- Вор- НДР, теж зі своїми хотелками
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04.07.2022 13:25 Ответить
Бамбаз дамбят девятый год
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04.07.2022 11:50 Ответить
Vsio xoroso.Tam davno nado bylo po im babaxnut,kacapi zdelali iz nego separatisnoje ******.Kazdi den tam dolzno babaxnut
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04.07.2022 11:50 Ответить
Снова курят неосторожно...
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04.07.2022 11:51 Ответить
Укро-ДРГ, атас, кругом измена, хватайте прохожих на улице
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04.07.2022 11:57 Ответить
У Торезі також вночі горів склад, було на ТГ каналах відео.

-3 склади за ніч…
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04.07.2022 11:58 Ответить
сколько всего там таких складов... если сотни, то работы еще очень много
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04.07.2022 12:04 Ответить
на Донбассе достаточно патриотов Украины, которые сдают координаты и корректируют прилеты.
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04.07.2022 12:44 Ответить
Наразі в Чистяково.
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04.07.2022 17:04 Ответить
Порівняйте в що перетворили варвари Харків, я вже не кажу про Маріуполь за чотири місяці війни і ось подивітся на Донецьк який нібито обстрілювали вісім років ,тому треба виправити щоб в сепарів які кликали "русский мир " земля під ногами горіла.
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04.07.2022 12:11 Ответить
, все правильно говорили д последнего высера - нам не надо чтобы "у сепаров которые звали русский мир земля под ногами горела".
причин две:
1. Звали путина пере идиотов на камеры. Сейчас нам население - чистая вата и бараны, пойдут за тем кто их поводет, хоть за Украиной, хоть за Хонкильтоном, лишь бы не метелили слишком сильно
2. Обстреливать мирняк нет никакого смысла, т.к. 1 - это терроризм, а Украинцы- не террористы и 2 - у нас снаряды нужнее на военные цели - склады, пункты управления и т.д.
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04.07.2022 12:51 Ответить
Посмотрел по карте, где эта улица: так это никакой не Донецк. Это уже на горловской трассе. Бог знает, что за частный сектор. Очень бережно ВСУ к Донецку относится...
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04.07.2022 12:34 Ответить
потому что ВСУ - не террористы, как москали. ВСУ не имеет цели бомбить Донецк. У ВСУ только ВОЕННЫЕ цели.
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04.07.2022 12:47 Ответить
Ну какая горловская трасса? Это промзона Донецка, примыкающая к Макеевке и 71-му км. Там вент ствол ш. Засядько, кладбище и различные цеха небольших предприятий. Раньше было много производителей изделий из пластика - трубы, пакеты и т.п.
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04.07.2022 17:14 Ответить
Громадянство журналісту Івану Яковині! https://petition.president.gov.ua/petition/147594
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04.07.2022 12:36 Ответить
бавовна 100%
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04.07.2022 13:15 Ответить
з запізненням на 8 років, але все ж таки почали бамбіть данбас.
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04.07.2022 13:21 Ответить
https://www.facebook.com/yakovina.ivan?__cft__[0]=AZWbJTzAx1NKJ1IAc3fwAh6M5XRREhQCyuzyopvP1HeB58rgWSqMx7Tdv9wtyZscIEWWjg9tMaSXzyH_c6ivCHPkW3aKxFK3Vzbnbqhn_vKNidMr3vjDH4zu2OJ4PI6rQ_kIPePtzWRScK_o0JrS5j3U&__tn__=-UC%2CP-R Yakovina Ivan

https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·

Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!

Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.
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04.07.2022 13:32 Ответить
Горить, палає і ще ********, Руській корабель, іди...НА ***!!!!!! Гей! Гей!
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04.07.2022 14:14 Ответить
А шо тут дивного для власників ай к'ю?!
Четверте липня! В Штатах барбекю!!
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04.07.2022 14:22 Ответить
Узкій донбас, брудні буряти і москалі які приїхали в Донецьк ніколи в житті не бачили такого міста як побудувала Україна, і вже ніколи і не побачать. І місцеві алкаші у влади не здатні на щось більше ніж пилити донецькі підприємтсва на метал
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04.07.2022 20:29 Ответить
 
 