В оккупированном Донецке горят склады на улице Новороссийской. ВИДЕО
В оккупированном Донецке загорелись склады на улице Новороссийской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. Пользователи отмечают, что пожар стал результатом артобстрела.
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Курение вред
Потому что Донбасс - это УКРАИНА!
Порівняно з будь яким прифронтовим українським населеним пунктом
Вугільна Швейцарія це була наркотична галюцинація донбасянських гопників.
Нарот ДНР не хочет кормить нарот ЛНР!
Да, сепары?
іальцево
-3 склади за ніч…
причин две:
1. Звали путина пере идиотов на камеры. Сейчас нам население - чистая вата и бараны, пойдут за тем кто их поводет, хоть за Украиной, хоть за Хонкильтоном, лишь бы не метелили слишком сильно
2. Обстреливать мирняк нет никакого смысла, т.к. 1 - это терроризм, а Украинцы- не террористы и 2 - у нас снаряды нужнее на военные цели - склады, пункты управления и т.д.
https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·
Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!
Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.
Четверте липня! В Штатах барбекю!!