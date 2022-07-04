В оккупированном Донецке горят склады на улице Новороссийской. ВИДЕО

В оккупированном Донецке загорелись склады на улице Новороссийской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. Пользователи отмечают, что пожар стал результатом артобстрела.

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