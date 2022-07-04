23 570 48
В окупованому Донецьку горять склади на вулиці Новоросійській. ВIДЕО
В окупованому Донецьку загорілися склади на вулиці Новоросійській.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах. Користувачі зазначають, що пожежа стала результатом артобстрілу.
Топ коментарі
+44 Maryna Solska #524922
показати весь коментар04.07.2022 11:48
+36 Злий Грицько
показати весь коментар04.07.2022 11:40
+30 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар04.07.2022 11:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курение вред
Потому что Донбасс - это УКРАИНА!
Порівняно з будь яким прифронтовим українським населеним пунктом
Вугільна Швейцарія це була наркотична галюцинація донбасянських гопників.
Нарот ДНР не хочет кормить нарот ЛНР!
Да, сепары?
іальцево
-3 склади за ніч…
причин две:
1. Звали путина пере идиотов на камеры. Сейчас нам население - чистая вата и бараны, пойдут за тем кто их поводет, хоть за Украиной, хоть за Хонкильтоном, лишь бы не метелили слишком сильно
2. Обстреливать мирняк нет никакого смысла, т.к. 1 - это терроризм, а Украинцы- не террористы и 2 - у нас снаряды нужнее на военные цели - склады, пункты управления и т.д.
https://www.facebook.com/yakovina.ivan June 30 at 12:23 PM ·
Много раз слышал высокомерно-насмешливые (или панически-всепропальческие) высказывания в стиле "четыре хаймарса/шесть цезарей/три хаубице ни на что не повлияют". Спорил, конечно, но я же не военный эксперт!
Но вот сейчас мы точно знаем, что все вышеперечисленное как минимум очень благотворно влияет на добрую волю Кремля.
Четверте липня! В Штатах барбекю!!