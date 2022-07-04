Четыре украинских вертолета Ми-8 атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО

Четыре украинских вертолета Ми-8 атаковали позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой операции украинских авиаторов опубликовал журналист Роман Бочкала на своей странице в соцсети.

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