Чотири українських вертольоти Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО
Чотири українських вертольоти Мі-8 атакували позиції окупантів.
Я к повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової операції українських авіаторів опублікував журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в соцмережі.
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Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.07.2022 15:01
+39 Rhodesian
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+38 YU ST
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https://www.youtube.com/watch?v=6n41kxhkZDs
А відео могло вже прийти з аудіо і звукорежисер Цензора можливо ні до чого.
Надоели восторженные комменты по любому поводу.
Вона більш маневрена, якраз для атаки на малих висотах і розміри в рази менші за мі-8…
От і робіть висновки.
США може і так зброю надати,там на складах ніде не задіяні стоять хороші танки Абрамс,те саме і по сау і навіть авіації.Але ж не дають.Наші міста кожен день громлять і людей убивають.Україна може і не витримати.
Бо це відео наче фейерверк для генералів-шашличників з 4 гвинтокрилів пускають....
Месяц назад гнали на орков, что они так стреляют - типа ссутся подойти ближе из-за Стингеров, а тут вот...