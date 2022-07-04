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Чотири українських вертольоти Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО

Чотири українських вертольоти Мі-8 атакували позиції окупантів.

Я к повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової операції українських авіаторів опублікував журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4125) Бочкала Роман (17)


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Топ коментарі
+53
Фахова робота фахівців своєї справи-респект...
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04.07.2022 15:01
+39
Залужний сказав, - як тільки Валя Коваль мобілізується, - одразу йдемо Лисичанськ відбивати!
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04.07.2022 15:24
+38
Чудовий квартет!
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04.07.2022 15:02
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Фахова робота фахівців своєї справи-респект...
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04.07.2022 15:01 Відповісти
а от монтажори відео - паршиві тупі рагулі. Бажаю , щоб їм таклою музикою жахнуло у вуха о третій ранку
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04.07.2022 15:20 Відповісти
Вже не раз жалівся на звукорежисера Цензора, але Цензору тупо плювати. Люди ніяк не розуміють, що далеко не всім подобається рок-музика. Викладіть відео без музики і нікого не дратуйте. Новина повинна нести позитив, ніби наші атакують і т.п. Але така паскудна музика псує весь ефект новини, з'являються негативні емоції. Ми всі повинні продукувати позитивну енергетику нашим воїнам, посилати ці хвилі від нашої спільноти. А така гівно-музика, вибачаюся у любителів року, лише все псує. Всі ми різні, у всіх різні самки, тому давайте поважати всіх. Я ж в офісі не вмикаю на всю свій улюблений джаз і нікому не нав'язую свої смаки. Таке враження, що звукорежисер на Цензорі - прищавий підліток, який переконаний, що лише його смаки і погляди правильні.
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04.07.2022 15:59 Відповісти
а вимкнути звук релігія не дозволяє? хлопці на свій розсуд додали аудіо, не подобається - вимкни
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04.07.2022 16:12 Відповісти
В чому вина Цензора, якщо це відео, звісно ж, з вже накладениою музикою, виклав Бочкала?

Можете перевірити в його Телеграмі - посилання є!
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04.07.2022 16:33 Відповісти
Ну те, що у всіх різні самки, згоден. Але є нюанс..
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04.07.2022 17:18 Відповісти
ну якщо позитив, то можна звук вимкнути, і собі паралельно в іншому вікні в тому ж ютубі включити що хочешь. Э.Григ - Утро - Пер Гюнт? Дивишся і насолоджуєшся.
https://www.youtube.com/watch?v=6n41kxhkZDs
А відео могло вже прийти з аудіо і звукорежисер Цензора можливо ні до чого.
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04.07.2022 18:08 Відповісти
Та чого ж ви жо музики довалилися? Я б теж хотів би почути передсмертні крики кацапів але ж там далеко до них!
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04.07.2022 21:07 Відповісти
Да тут лучше всего highway to hell подойдет
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04.07.2022 16:49 Відповісти
людина-респект
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04.07.2022 15:45 Відповісти
Такие дальше заголовка не читают. Лишь бы успеть первым коммент оставить и лайков срубить.
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04.07.2022 16:32 Відповісти
таки чайников как этот "чуднак! надо убивать еще в детстве чтобы они не стали паровозами
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05.07.2022 15:39 Відповісти
По чему вы судите о профессионализме? Просто расходуют устаревшие ракеты самым неэффективным способом. Они даже тепловые ловушки не используют активно, то есть риск минимальный.
Надоели восторженные комменты по любому поводу.
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04.07.2022 16:23 Відповісти
Професіаналізм видно по тому, що вони не стикаються в повітрі, хоча літають близенько, стріляють кучненько,посади тебе, то або в землю втикнеш, або об мобільну соту лопатями стукнеш, або оператора відео ракетами обстріляєш. До речі, вже такі випадки були, в Білорусі рос. військові вертольотчики обстріляли кореспондентів на навчаннях
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04.07.2022 16:43 Відповісти
Все одно добро-захуярить зло! Прямо як тато з мамою вчили!
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04.07.2022 22:58 Відповісти
Чудовий квартет!
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Були скрєпи і немає скрєпів, за**ашили...
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04.07.2022 15:02 Відповісти
a esho takie manevry i na granice s parashkoi nuzhny
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04.07.2022 15:03 Відповісти
Откуда брать вертолеты? Кстати для работы на линии фронта, в боевой обстановке, еще и пилоты с большим опытом нужны.
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04.07.2022 15:19 Відповісти
Пам"ятаю - колись тут купа "пришелепкуватих" тринділа про те що "у нас на Донбасі війна а ми десь у "миротворцях" тримаємо вертольотчиків!" Я ще тоді пояснював що вертольоти активно тоді не використовувалися А от потренуваться для виконання завдань (за рахунок грошей ООН) - не завадить! ПРийде час - льотчики будуть готові! Надіюсь - хоч зараз до "деяких" трохи "дійшло"?
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04.07.2022 16:23 Відповісти
Ти трохи не в темі... Розумієш, є така контора УВ, яка банально вкрала в Армії вертольоти, а тепер не хоче іх віддавати, прикриваючись контрактами з ООН. Ткаченко не вмовляти треба, а саджати до холодної, але у нас Єрмаки да Татарови його прикривають... Поки систему не зламаємо, - так і будемо ганьбитися перед усім Світом.
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04.07.2022 16:58 Відповісти
Не плутай"тверде" з "теплим"! Я пишу не про "залізо" а про підготовку льотчиків (Чи льотчиків теж "покрали"?
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05.07.2022 04:06 Відповісти
Гарно, можна дивитися нескінченно.
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04.07.2022 15:03 Відповісти
Кудись гарно "вклали" другою парою - мабуть у польовий склад ***********
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04.07.2022 16:24 Відповісти
Вік би дивився.
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04.07.2022 15:05 Відповісти
Треба дійсно бути снайпером щоб піднятим догори кінцем направити струмінь точно в унітаз. Знімаю капелюха.
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04.07.2022 15:07 Відповісти
багато ракет полетіло в одному напрямку. якась та влучить
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04.07.2022 15:35 Відповісти
коли стріляти більше нічим, крім що зі свого кінця, то і так згодиться для заліку і тренувань
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04.07.2022 16:46 Відповісти
треба битися а то Лисичанськ за 2 дні пішов
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Северодонецьк та Лисичанськ кацапи 2 місяці брали. В основному за щоку.
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04.07.2022 15:14 Відповісти
Северодонецьк за щоку а Лисичанськ взяли на ха - ха
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04.07.2022 15:51 Відповісти
Не взяли а продавили с флангов. Это та же операция, что и Северодонецк. 2 (два) месяца, и твое ха-ха дорого им стоило.
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04.07.2022 17:04 Відповісти
Залужний сказав, - як тільки Валя Коваль мобілізується, - одразу йдемо Лисичанськ відбивати!
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04.07.2022 15:24 Відповісти
валя вже давно на пенсіі --- так -- душу рве
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04.07.2022 15:47 Відповісти
👍😂
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04.07.2022 18:03 Відповісти
Пожгли малёхо вату...
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04.07.2022 15:16 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!
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04.07.2022 15:22 Відповісти
Якби ще американці нам підкинули зо три десятки «Кобр», було б дуже непогано.
Вона більш маневрена, якраз для атаки на малих висотах і розміри в рази менші за мі-8…
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04.07.2022 15:23 Відповісти
Жаль, что прекрасное видео испортили отвратительной звуковой дорогой... Бокапоры
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04.07.2022 15:23 Відповісти
Попросите малежика или киркорова для вас лично . А краще вчіть мову .
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04.07.2022 15:30 Відповісти
це хто такі? твої кумири?
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04.07.2022 15:32 Відповісти
Я є ярий адепт української мови, але така музики мені теж не до вподоби. І справа не в мові, а в МЕЛОДІЇ, взагалі важкий рок не сприймаю. Давно пропонував на Цензорі - не накладайте жодної музики на такі відео, всі ми різні і всіх свої вподобання щодо стилів музики.
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04.07.2022 16:03 Відповісти
То зроби відео на свій смак!
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04.07.2022 15:38 Відповісти
і то, звук вимикається і можете собі паралельно включати все що для пана/пані "нєотвратітєльно".
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04.07.2022 18:12 Відповісти
Уже не первое видео какую-то херню лепять в аудио. Я сам слушаю музыку намного тяжелее, но к чему это не понятно
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04.07.2022 15:28 Відповісти
Точності не знаю, але москалів пошугали, авіапідтримка, зйомка з землі, напевне підтримали піхоту в наступі під Херсоном
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04.07.2022 15:32 Відповісти
Якщо робиш якусь роботу, день зо дня, багато разів, то якість роботи, зазвичай, зростає.
От і робіть висновки.
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04.07.2022 15:40 Відповісти
Колись ще на початку 80 робив аеродром в Монголіі, прилетів мі8. Лазив до кабіни, обмацав все. Літуни говорили що мі8 потужніший за мі24, може взяти більше зброі. Мі24 перевантажений нібито бронекапсулами і ще чимось
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04.07.2022 15:29 Відповісти
Жалюгідно - Мі-8... Може, десь ще кукуризники відкопають?
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04.07.2022 15:30 Відповісти
Не гоніть на мі8, за неіменіем горнічной іпут кухарку. В Сиріі з них бомби скидають, у нас теж щось пробували - чи то ракету чіплчли чи якусь бомбу керовану.
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04.07.2022 15:36 Відповісти
За неіменієм то так. Але чому в нас неіменіє? В нас же найбільші багатії європи. Зараз сидять обгажені, бо ж багато знищили майно. Той же Ахметов втратив мільярди. Але все одно можемкілька танків закупити, але ж не робить цього. Так само і інші.
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04.07.2022 16:26 Відповісти
тому, що зброя це не вугілля, якого всюди богато і яке мало кому потрібне... Щоби отримати вертольоти сьогодні, треба було 5 років назад зробити замовлення, а наш Мікрончик 3 роки плєш-фюреру у шоколадне око путіну дивився. На вимогу плєш-фюрера знищив КБ Луч, похєрів Гром-2, щоби дєдушка давава в око дивитись. Тому, поки американскький ВПК не вийшов на повні обороти, - наше майбутнє, - це європейські Мі-8/Мі-17, Мі-24/35.
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04.07.2022 16:53 Відповісти
Ну так я з початком війни казав,що нам потрібна авіація.За попередників також авіацію не купляли.А експерти тоді казали.що авіація не ефективна.Я сам то зелених не підтримував,але й за попередників не все було добре,далеко не все.

США може і так зброю надати,там на складах ніде не задіяні стоять хороші танки Абрамс,те саме і по сау і навіть авіації.Але ж не дають.Наші міста кожен день громлять і людей убивають.Україна може і не витримати.
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04.07.2022 17:19 Відповісти
Хорошо хоть это ещё есть, лучше Ми-8, чем нихрена.
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04.07.2022 15:58 Відповісти
"Растуди твою мать"! Як не тямиш - не тринди! Літуни-вертольотчики що Афган пройшли казали що Мі-24 - "корова" Та ще й вразлива! Мі-8 з бою прилітали - як решето а Мі-24 достатньо пару жгутів перебить і все- падав!
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04.07.2022 16:28 Відповісти
От би з беспілотника подивитись, чи влучають хоч куди?!
Бо це відео наче фейерверк для генералів-шашличників з 4 гвинтокрилів пускають....
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04.07.2022 15:31 Відповісти
Це відосик для Зешашличника.
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04.07.2022 15:40 Відповісти
Ничего особенного. Лучше бы Brimstone активней использовали.
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04.07.2022 15:47 Відповісти
Здесь выбора нет, что летает и в добавок стреляет, то уже хорошо. Главное, чтоб уничтожало этих тварей проклятых.
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04.07.2022 16:05 Відповісти
У нас так дофига РС-ов и кероса, чтобы стрелять вот так "куда-то в ту строну"?
Месяц назад гнали на орков, что они так стреляют - типа ссутся подойти ближе из-за Стингеров, а тут вот...
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04.07.2022 16:10 Відповісти
Музичний супровід нікчемний , а так ,гарне відео...
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04.07.2022 16:13 Відповісти
Щось не зрозуміло куди вони цілять - у небо мабуть? Типу як гранату кинули кудись туди?
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04.07.2022 16:33 Відповісти
Прекрасне відео і музичний супровід! Всім тим хто не розбирається в музиці іноді краще помовчати. Мені теж доводиться іноді слухати всякий непотріб типу сердючки (який їздив після 2014-го з гастролями по росії, а тепер різко перекрасився), і я чомусь не нию, що музика погана. Так що в кожного є свій смак і треба його поважати.
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04.07.2022 16:40 Відповісти
тобі можно в арту мобілізуватись, - хуже вже не буде =)
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04.07.2022 17:50 Відповісти
бесприцельная стрельба взбодрить орков чтоб не дремали...
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04.07.2022 17:47 Відповісти
Гарні ракети випустили, з кацапів шашлики
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04.07.2022 18:19 Відповісти
Класно, що вони в нас є і такі сміливі! І не важливо, що вогонь не зовсім прицільний! Все ще буде!!! Бережіть себе!!
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04.07.2022 19:14 Відповісти
Кудись просто вгору. Якщо кацапи так муляють бо в них нескінченні ракети і вони бояться підлягати... То нашим навіщо так робити? Користь дуже сумнівна
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04.07.2022 19:16 Відповісти
...смерть выродкам с болот мацковии!!!
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04.07.2022 19:27 Відповісти
..этиГ мать последние могли с боков зайти....Чего толпой шастать!!!
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05.07.2022 10:51 Відповісти
Надеюсь, сработанный ресурс, расход керосина и сами боеприпасы, стояли такого вылета и пальбы "куда-то туда"...
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06.07.2022 14:33 Відповісти
Диванних експердів збіговисько, пуск НКРС з кабрирования, збільшується відстань ураження
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07.09.2022 15:58 Відповісти
 
 