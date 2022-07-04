Чотири українських вертольоти Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО

Чотири українських вертольоти Мі-8 атакували позиції окупантів.

Я к повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової операції українських авіаторів опублікував журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в соцмережі.

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