Уличен в госизмене помощник нардепа. Его завербовала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО
СБУ уличила в государственной измене помощника народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. По источникам Цензор.НЕТ, речь идет о помощнике нардепа "Слуги народа" Юрии Здебском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.
"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл.", - говорится в сообщении.
Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.
Также сообщается, что следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.
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Так все ж таки, якому ж народу служать члени угрупування «Слуги народу»?
Дякуючи нашому вумному наріду. Тепер ржем по приколу після обстрілів та на трупах сусідів.
п.с. чувак ну дуууже схожий на кірілла сазонова. цікаво, чому СБУ прізвище його не назвала?
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
Але, ніхто не ховається від народного гніву. А він наростає.
Слава Україні!!!
Смерть усім ворогам!!!
А судячи по соцопитуваннях, то у "слуг урода" підтримка 58%
Чи то "соціологія" бреше, чи то нарід зЕбонутий.
Ось тільки так і залишилось загадкою, яким чином ця інформація, до того факту, що "слуги урода", це збіговисько крадіїв, колаборантів та вражин народу.
А де родина зеленського?
( Прізвище зеленського вже не з великої літери. Впало))) )
-"То все опозиція наговаривает и во всем виноват Порошенко"
достойного, сильного, "непАлітіка, оннаучітСя", очікувати від вас розумного, європейського вибору, ..?
Як вам ваш зелений вибір? Не сильно криваво? Чи нічого, продовжуєте ржать?
Кого там натаха сосійчук, аферістович, подляк та інші журнашлюхи бабломойського- мертвечука, по зЕ-марафону піарять?
Чула, фсбшного завхоза, дерьмака. То, як зафсбститесь?
Та що ви кажете
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Служба безопасности Украины задержала в Киеве по подозрению и госизмене и агентурной работе на россию помощника-консультанта народного депутата Украины. По информации СМИ речь идет о депутате из «Слуги Народа» Юрии Здебском.
Пойду я за попкорном. Кто со мной?
Список агентів ФСБ в Україні є в розпорядженні ЦРУ і МІ 6, його самі продали ФСБшники. Також продали списки всіх "під прикриттям", а їх біля 600 осіб, тому їх так масово, строго по списку, вишибають з Європи та США. Путлер таки передав всю розвідку в руки ГРУ, віри ФСБ не має. У відкритому доступі є інфа про весь списочний склад пятої служби з номерами контактних телефонів і паспортами співробітників. Тому і викриття шпигунів питання часу а гурповоди здриснули, В Будапешті та Відні вже існують цілі діаспори здриснувших агентів.