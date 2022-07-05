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Уличен в госизмене помощник нардепа. Его завербовала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО

СБУ уличила в государственной измене помощника народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. По источникам Цензор.НЕТ, речь идет о помощнике нардепа "Слуги народа" Юрии Здебском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Также сообщается, что следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

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СБУ (19890) ФСБ (1936) шпионаж (1385) коллаборационизм (870) помощник депутата (40)


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Топ комментарии
+52
знову слуги урода....
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05.07.2022 09:56
+49
А що з Дермаком?
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05.07.2022 09:55
+48
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05.07.2022 10:04
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Нищеброд, за 2-4 тысячи баксов в месяц....
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05.07.2022 10:19 Ответить
Депутат Верховной Рады Алексей Ковалев (04.07.2022р.) вошел в так называемое "правительство Херсонской области". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил назначенный российскими оккупантами "губернатор" Владимир Сальдо.
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05.07.2022 10:19 Ответить
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05.07.2022 10:33 Ответить
Баканов не сдается =)
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05.07.2022 10:22 Ответить
"нардеп" должен отвечать так же, как и его помощник!
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05.07.2022 10:23 Ответить
І знову в черговий раз зрадники!! Якщо не сам депутат Слуга народу то хоч його помічник!!
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05.07.2022 10:23 Ответить
Риторичне запитання:
Так все ж таки, якому ж народу служать члени угрупування «Слуги народу»?
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05.07.2022 10:24 Ответить
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05.07.2022 11:20 Ответить
Третий тоже на стороне оккупантов, только прикидывается белым и пушистым, мразь...
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05.07.2022 13:33 Ответить
Ноунейми з помийки, набрані Колею Каклетою, Кловуном та Юзіком в депутати, бо складу кварталу95 не хватало, разом з сторожами та прибиральницями.
Дякуючи нашому вумному наріду. Тепер ржем по приколу після обстрілів та на трупах сусідів.
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05.07.2022 10:27 Ответить
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05.07.2022 10:54 Ответить
хлопці, ви там глибше покопайте; знайдете зрадників/запроданців не тільки поміж помічниками нардепів...
п.с. чувак ну дуууже схожий на кірілла сазонова. цікаво, чому СБУ прізвище його не назвала?
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05.07.2022 10:39 Ответить
В Україні проголошене війскове положення і має бути покарання страта і оприлюднена у новинах:
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05.07.2022 10:40 Ответить
Никогда такого не было и вот опять ... опять очередной "слуга" оказался "слугой кремля". И это не совпадение, это закономерность,они все "слуги кремля", начиная с грав-скомороха и его ОПы.
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05.07.2022 10:40 Ответить
.поголовно проверять всех! Это не последний тварь
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05.07.2022 10:41 Ответить
А "перевірять" хто буде? Ванько Баканов?
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05.07.2022 11:21 Ответить
Что ни слуга урода или его помощник, то предатель, дезертир, педофил, вор, сексуально озабоченная морда... ******* выбор у 73%
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05.07.2022 10:41 Ответить
по данным цру и ряд других источников, численный состав фсбшной резидентуры и агентурры, включая политический сектор, армию, органы власти, безопасности и другие ведомства, действующий на постоянной основе на территории Украини, насчитывает более 60 000 чел.
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
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05.07.2022 10:43 Ответить
В колаборантах опинилися гниди з жопоблока, а тепер вже із ЗЕлені....
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05.07.2022 10:47 Ответить
"Слуга" народа. Ну кто бы сомневался
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05.07.2022 10:52 Ответить
Зулуси пійманим зрадникам забивали в зад 20-см бамбуковий кілочок і відпускали... Може спробувать?
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05.07.2022 10:53 Ответить
а в нас бамбук хіба росте?
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05.07.2022 11:13 Ответить
Можна використовувати очерет, до того ж пучком.
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05.07.2022 11:17 Ответить
Цукровим буряком можна замінити.
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05.07.2022 11:20 Ответить
Підійде будь-який Головне - перитоніт забезпечить
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05.07.2022 11:23 Ответить
a kytaitzi pryvyazuvaly NAD molodym bambukom I chekaly,koly vin proraste kriz' zradnyka.Trohy zadovgo,ale vidchuttya znachno krasche )))
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05.07.2022 18:35 Ответить
А звідки в помічника нардепа на громадських засадах доступ до інфи по прикордонниках? А його безпосереднього нардепа, який до депутатства був велике цабе Східному управлінні прикордонної служби, це ніяк не стосується? Не він надавав доступ до документів? А хто тоді?
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05.07.2022 11:06 Ответить
Зелена пліснява, якщо копнути глибше, суцільна зрада.
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05.07.2022 11:14 Ответить
Копати і не треба. "Слуги" самі ні до ради, ні до всіх державних структур просто так не потрапили. Вся зрадницька шобла сидить на Банковій. А головний цієї банди може у Дніпрі, може в Буковелі.
Але, ніхто не ховається від народного гніву. А він наростає.
Слава Україні!!!
Смерть усім ворогам!!!
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05.07.2022 15:22 Ответить
Сховається
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05.07.2022 15:23 Ответить
Та шо ж такоє?
А судячи по соцопитуваннях, то у "слуг урода" підтримка 58%
Чи то "соціологія" бреше, чи то нарід зЕбонутий.
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05.07.2022 11:18 Ответить
А у Пороха сини у Ландоні, а не на передовій!
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05.07.2022 13:03 Ответить
Ну і?
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05.07.2022 13:11 Ответить
Дебіли, відцепіться ви всі від Порошенко, четвертий рік країною править Володя Боневтік і гашка партії регіонів, які окупували ОП. Запитуйте де їхні сини і де вони самі.
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05.07.2022 13:11 Ответить
І не сини, а молодший навчається.
Ось тільки так і залишилось загадкою, яким чином ця інформація, до того факту, що "слуги урода", це збіговисько крадіїв, колаборантів та вражин народу.
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05.07.2022 15:12 Ответить
Зато квартал 95 з свиномордами на передовій. Але не на тій. А на своїй звичній "торговать **.алом за границей".
А де родина зеленського?
( Прізвище зеленського вже не з великої літери. Впало))) )
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05.07.2022 15:35 Ответить
По информации СМИ речь идет о депутате из «Слуги Народа» Юрии Здебском.
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05.07.2022 11:26 Ответить
А сам «слуга», який найняв помічника, мабуть ні сном ні духом про зраду?
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05.07.2022 11:30 Ответить
Яке йшло, таке і здибало.
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05.07.2022 13:12 Ответить
Та да, навіть у самої верхівки слуг не здогадувались:
-"То все опозиція наговаривает и во всем виноват Порошенко"
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05.07.2022 15:39 Ответить
Вот был бы презиком Порошенко, все были бы в шоколаде, был бы Ляшко, все были бы однополыми, был бы опять Ющенко, все были бы пасечниками... Теперь вот Зеленский и мы все зелёные, ну и шо-о-о? Вот будут новые выборы, будет у нас новый презик, достойный и сильный, а мы давайте навсегда будем ЕВРОПЕЙЦАМИ. Кто за???
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05.07.2022 11:36 Ответить
От були б у тебе мізки, і була б ти людиною, а не тупою самицею бабуїна, як зараз.
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05.07.2022 13:16 Ответить
Після виборів 2019, на п'ятому році війни, коли ви, по приколу, вибрали достойного, сильного, "непАлітіка, оннаучітСя", очікувати від вас розумного, європейського вибору, ..?
Як вам ваш зелений вибір? Не сильно криваво? Чи нічого, продовжуєте ржать?
Кого там натаха сосійчук, аферістович, подляк та інші журнашлюхи бабломойського- мертвечука, по зЕ-марафону піарять?
Чула, фсбшного завхоза, дерьмака. То, як зафсбститесь?
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05.07.2022 17:06 Ответить
Че, да нормальный был выбор! И слава Ктулху, шо не переизбрали. Убеждаюсь в этом каждый день сопротивления орде. Просто у меня патриотизм другой формы и вкуса. Заметь, нашему презику рукоплещут парламенты стоя, как и аудитории интеллектуалов. Мало? И эта... перестаньте бесноваться просматривая телемарафон
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05.07.2022 19:19 Ответить
Еще Й.В.Сталин говорил если кому-то рукоплещет запад значит с ним не все в порядке и пора сажать.
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05.07.2022 19:49 Ответить
Ой, да ла-а-адно - Сталин, Гитлер, Путин... Мне на(рать на то шо они казалы, так же как и то, шо писал Энгельс Каутскому. (показывает язык)
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05.07.2022 20:34 Ответить
а нардеп типу не при "делах"
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05.07.2022 11:56 Ответить
Звичайно не при ділах, бо "ва всьом вінатава Парашенко", Володя Боневтік, то інше, ви просто зрозумійте "он нє варуєт". Готовне що він не втік.
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05.07.2022 13:14 Ответить
Як не ОПЗЖ то Слуга Народу. І це вже тенденція проглядається. Думайте, хто ще в стані.
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05.07.2022 11:57 Ответить
начувайся, зраднику, бо суд буде строгий - примусять вивчити гімн та й відпустять
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05.07.2022 12:22 Ответить
Зеленский, вся ОПа, Кабмин, вся ВР, все должны уйти В ОТСТАВКУ!!!!! Турчинова - исполняющим обязанности президента! СБУ, ГУР те же враги, что и на Банковой! У зелёной плесени есть хоть один патриот? Мы не победим, пока ЗЕшобла будет сидеть у корыта и пока Коломойша будет гулять на свободе
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05.07.2022 12:42 Ответить
Тута "самка бабуина" спрашивает: а не при Турчинове ли упитанном, ми Крым того-этого... Га?
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05.07.2022 16:29 Ответить
Депутат це завжди зрадник , брехло і чмо
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05.07.2022 12:49 Ответить
Це не він доповідав ФСБ, що армію рф у Києві зустрінут з квітами?
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05.07.2022 13:08 Ответить
А сам депутат слуга народу не агент фсб?
Та що ви кажете
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05.07.2022 13:16 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=*******************************************************************-8SSKMBIpkbo4a2e1aX1qIp_4NaKS7Btg1PvrIdw20BvcpIOkWgDMDZpLJUeekFue-yrKURGGxoy3xGNjNzAiLz4cm6eVvDaHDWh8fl9VyQ&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·

Служба безопасности Украины задержала в Киеве по подозрению и госизмене и агентурной работе на россию помощника-консультанта народного депутата Украины. По информации СМИ речь идет о депутате из «Слуги Народа» Юрии Здебском.

Пойду я за попкорном. Кто со мной?
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05.07.2022 13:33 Ответить
Зрадники тільки в слуг урода і опожопі. Це й не дивно.
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05.07.2022 13:57 Ответить
Каков поп - таков и приход
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05.07.2022 14:06 Ответить
Слуга русского народа
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05.07.2022 14:04 Ответить
да, среди зесрани каждый первый - зрадник
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05.07.2022 14:13 Ответить
а шо ? класна відмазка - пішов на співпрацю з ФСБ бо був не згідний з політикою Порошенка ! Крапка.
Список агентів ФСБ в Україні є в розпорядженні ЦРУ і МІ 6, його самі продали ФСБшники. Також продали списки всіх "під прикриттям", а їх біля 600 осіб, тому їх так масово, строго по списку, вишибають з Європи та США. Путлер таки передав всю розвідку в руки ГРУ, віри ФСБ не має. У відкритому доступі є інфа про весь списочний склад пятої служби з номерами контактних телефонів і паспортами співробітників. Тому і викриття шпигунів питання часу а гурповоди здриснули, В Будапешті та Відні вже існують цілі діаспори здриснувших агентів.
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05.07.2022 19:15 Ответить
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