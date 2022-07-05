Викрито на держзраді помічника нардепа. Його завербувала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО
СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. За джерелами Цензор.НЕТ, йдеться про помічника нардепа "Слуги народу" Юрія Здебського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву.
"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол", - йдеться у повідомленні.
Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.
Також повідомляється, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.
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Так все ж таки, якому ж народу служать члени угрупування «Слуги народу»?
Дякуючи нашому вумному наріду. Тепер ржем по приколу після обстрілів та на трупах сусідів.
п.с. чувак ну дуууже схожий на кірілла сазонова. цікаво, чому СБУ прізвище його не назвала?
вы просто вдумайтесь в эти цифри.
Але, ніхто не ховається від народного гніву. А він наростає.
Слава Україні!!!
Смерть усім ворогам!!!
А судячи по соцопитуваннях, то у "слуг урода" підтримка 58%
Чи то "соціологія" бреше, чи то нарід зЕбонутий.
Ось тільки так і залишилось загадкою, яким чином ця інформація, до того факту, що "слуги урода", це збіговисько крадіїв, колаборантів та вражин народу.
А де родина зеленського?
( Прізвище зеленського вже не з великої літери. Впало))) )
-"То все опозиція наговаривает и во всем виноват Порошенко"
достойного, сильного, "непАлітіка, оннаучітСя", очікувати від вас розумного, європейського вибору, ..?
Як вам ваш зелений вибір? Не сильно криваво? Чи нічого, продовжуєте ржать?
Кого там натаха сосійчук, аферістович, подляк та інші журнашлюхи бабломойського- мертвечука, по зЕ-марафону піарять?
Чула, фсбшного завхоза, дерьмака. То, як зафсбститесь?
Та що ви кажете
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Служба безопасности Украины задержала в Киеве по подозрению и госизмене и агентурной работе на россию помощника-консультанта народного депутата Украины. По информации СМИ речь идет о депутате из «Слуги Народа» Юрии Здебском.
Пойду я за попкорном. Кто со мной?
Список агентів ФСБ в Україні є в розпорядженні ЦРУ і МІ 6, його самі продали ФСБшники. Також продали списки всіх "під прикриттям", а їх біля 600 осіб, тому їх так масово, строго по списку, вишибають з Європи та США. Путлер таки передав всю розвідку в руки ГРУ, віри ФСБ не має. У відкритому доступі є інфа про весь списочний склад пятої служби з номерами контактних телефонів і паспортами співробітників. Тому і викриття шпигунів питання часу а гурповоди здриснули, В Будапешті та Відні вже існують цілі діаспори здриснувших агентів.