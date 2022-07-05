Викрито на держзраді помічника нардепа. Його завербувала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО

СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. За джерелами Цензор.НЕТ, йдеться про помічника нардепа "Слуги народу" Юрія Здебського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву.



"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол", - йдеться у повідомленні.



Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.



Також повідомляється, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

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