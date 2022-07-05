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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
31 081 70

В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО

В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись на которой зафиксирован взрыв, вызванный детонацией.

Смотрите: В оккупированном Донецке горят склады на улице Новороссийской. ВИДЕО

боеприпасы (2335) взрыв (6737) Донецьк (6322)


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Топ комментарии
+50
Да шо ж ето такоє. Нікогда такого нєбило і вот опять.
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05.07.2022 13:29
+44
Курськ і Бєлгород, припиніть бомбити один одного, ви ж братні народи!
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05.07.2022 13:30
+33
склад в місті!!! то просто ...
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05.07.2022 13:29
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склад в місті!!! то просто ...
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05.07.2022 13:29 Ответить
Госпадє, за што
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05.07.2022 13:40 Ответить
Да за всё практически!
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05.07.2022 13:47 Ответить
Я не рахую, так просто для статистики, це вже 9-й за 2 тиждні. Треба кацапам кидати палить, бо бачимо що робиться.
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05.07.2022 14:47 Ответить
а еще обратите внимание, насколько донецк разбимблен за осемь лет!!
прямо страшно смотреть! ни одного цельоханього дома
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05.07.2022 15:13 Ответить
не знали , что курить вредно
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05.07.2022 14:57 Ответить
Вас після ФСБ-ешного гексагену в мішках з-під цукру в підвалах будинків в Рязані дивують склади вибухівки та снарядів поряд з хавірами домбасюків?
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05.07.2022 14:44 Ответить
Да шо ж ето такоє. Нікогда такого нєбило і вот опять.
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05.07.2022 13:29 Ответить
Не треба сигарети курити коло кацапських складів
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05.07.2022 13:46 Ответить
Чому не треба? Ще й як треба!
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05.07.2022 13:53 Ответить
Браво ! Біс
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05.07.2022 13:29 Ответить
Курськ і Бєлгород, припиніть бомбити один одного, ви ж братні народи!
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05.07.2022 13:30 Ответить
Так ц ж в Донецьку красиво палає.
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05.07.2022 13:31 Ответить
Заблуділось
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05.07.2022 13:33 Ответить
это не палае, это фейк! это руководство дыныры заплатило бымбам, чтобы они прикинулись взрывающимися
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05.07.2022 15:14 Ответить
Ерзя мокші не брат!
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05.07.2022 13:49 Ответить
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05.07.2022 13:51 Ответить
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05.07.2022 13:32 Ответить
Гірлянди в середині літа на вікні ? не дотримуються світломаскувального режиму , от і прилетіло
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05.07.2022 13:33 Ответить
Вони просто відморожені ))
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05.07.2022 13:38 Ответить
8 лєт дамбілі бамбас-самі накаркалі...
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05.07.2022 13:33 Ответить
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05.07.2022 13:46 Ответить
красівоє
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05.07.2022 13:34 Ответить
Ювелірна робота
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05.07.2022 13:34 Ответить
Даунбасята знову курили...орки
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05.07.2022 13:34 Ответить
Гарна бавовна!
у них там скоро не лишиться чим стріляти
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05.07.2022 13:35 Ответить
Демілітаризація динири іде повним ходом.
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05.07.2022 13:35 Ответить
Хорошо горит....
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05.07.2022 13:37 Ответить
Шмакібум (с)
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05.07.2022 14:05 Ответить
Не хочу показаться циничным, но кроме закономерного результата обращения орков с боеприпасами (в это понятие включается все: техника безопасности, совместное хранение в тесном контакте несовместимых боеприпасов, порядок охраны и противопожарное оборудование и контроль, кондиционность самих боеприпасов и т.д.)
При чем тут елочные гирлянды на окне оператора этого видео? Каждый день праздник? Они их даже включают???
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05.07.2022 13:38 Ответить
Насчет елочных гирлянд - не известно, где они будут к 1 января, так решили в качестве жеста доброй воли встретить Новый год 1 июля.
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05.07.2022 14:08 Ответить
PS И в этом контксте взрывы - результат неаккуратного обращения с новогодними фейерверками (кстати - китайскими).
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05.07.2022 14:09 Ответить
Вони вже звикли, подумаєш один склад якийсь горить - їх же 8 лєт бамбілі і прібівалі в трусіках к досткам об'явлєній, вони закальонні як гіві с матарилом в останні секунди свого нікчемного життя.
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05.07.2022 13:40 Ответить
Вчера порвали ж/д вокзал в Донецке...сегодня склад.. чуваки путлер в шоке...
Астанавитесь...
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05.07.2022 13:40 Ответить
ніт, нє астанавлівайтєсь, душа трєбуєт продолженія!
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05.07.2022 13:43 Ответить
Это судя по всему видео вчерашних взрывов .Комментатор же говорит ,что горит жд вокзал
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05.07.2022 14:06 Ответить
Шибку так обережно закрив - точно тепер убезпечився. І це ті, яких "бомбили 8 лєт"?
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05.07.2022 13:41 Ответить
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05.07.2022 13:41 Ответить
яка приємна українська бавовна, HIMARS🚀🇺🇦💪
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05.07.2022 13:41 Ответить
В центре города рашистские ублюдки склад сделали. Даже если бы не ВСУ его взорвали он когда нибудь рванул бы. Вот вам яркий пример за что рашисты принимают местное даже ватное население, как щит за которым можно прятаться. Дегенераты с пеной у рта верят что их асвабаждают
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05.07.2022 13:50 Ответить
что вы?! это никакой не склад, это пердаки главарей дыныры
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05.07.2022 15:16 Ответить
Кожного дня єнотогенеруючі бавовняні новини...

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05.07.2022 13:50 Ответить
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05.07.2022 13:55 Ответить
Склад серед будинків - це якесь нове слово військових росташувать...
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05.07.2022 13:52 Ответить
Россия - северная Гезболла.
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05.07.2022 14:11 Ответить
Гезболла, Талібан, ІГІЛ, і вся інша вибл*дська террористична пошесть планети це і є - раZZєя
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05.07.2022 20:58 Ответить
Вас після ФСБ-ешного гексагену в мішках з-під цукру в підвалах будинків в Рязані дивують склади вибухівки та снарядів поряд з хавірами домбасюків?
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05.07.2022 14:49 Ответить
Дев'ятий рік київська хунта бАмбіт свАбодний дАнбас.
АсвАбадітелі, в єдиному уцілілому будинку міста, влаштували військовий склад, і той бАндерівці розхренячили.
НігАдяї!!!
І до речі ... Це не ми.
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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05.07.2022 13:52 Ответить
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05.07.2022 13:58 Ответить
Привет, данецк! Мне пофуй, если честно, что вы там подгораете.
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05.07.2022 13:57 Ответить
Це не ми ! ))
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05.07.2022 14:00 Ответить
надо к равину сходить.пусть растолмачит.
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05.07.2022 19:11 Ответить
Та не, мне кажется тут нужен аргентинский кокс, чтобы понять что эти макаки блеют
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05.07.2022 20:59 Ответить
Даони уже давно стиральныым порошком закидываются.
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06.07.2022 15:25 Ответить
Нові?Чи вчорашні?
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05.07.2022 14:01 Ответить
Мать вчерашни, но всё равно, приятно
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05.07.2022 14:11 Ответить
Детонирует БК, горит ЖД, горит ещё какая-то ху*ня...
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05.07.2022 14:10 Ответить
Лого "Типичный Донецк" на видео порадовал.
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05.07.2022 14:12 Ответить
Тут днями були бавовняні відео з Курська, на яких окремо сподобався логотип "Курский бомонд"
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06.07.2022 03:47 Ответить
Где вы были 8 лет.... Вот теперь видно.
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05.07.2022 14:37 Ответить
будем жить
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05.07.2022 15:09 Ответить
Воронежу приготовиться.
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05.07.2022 15:11 Ответить
Що сгорить, то не загниє.
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05.07.2022 15:36 Ответить
Заводьте стадо єнотів !
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05.07.2022 16:21 Ответить
Что HIMARS животворящий делает...
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05.07.2022 16:35 Ответить
В телеге видео есть, хз с какого места то горит очень знатно, боеприпасы лежат везде.
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05.07.2022 16:45 Ответить
Склад в центре города стоял, на самом видно месте
Типичное ДНР
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05.07.2022 17:00 Ответить
Гірлянди вісять, феєрверк прям убойний, здравствуй ж...а, Новий год !
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05.07.2022 17:26 Ответить
Не могут научится курить осторожно колаборанты...
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05.07.2022 18:03 Ответить
калоборанты.
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05.07.2022 19:13 Ответить
 
 