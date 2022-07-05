В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО

В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись на которой зафиксирован взрыв, вызванный детонацией.

Смотрите: В оккупированном Донецке горят склады на улице Новороссийской. ВИДЕО