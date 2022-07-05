В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО
В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись на которой зафиксирован взрыв, вызванный детонацией.
Топ комментарии
+50 Влад Жуков
показать весь комментарий05.07.2022 13:29
+44 MausMike
показать весь комментарий05.07.2022 13:30
+33 Павло Пахолюк
показать весь комментарий05.07.2022 13:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прямо страшно смотреть! ни одного цельоханього дома
у них там скоро не лишиться чим стріляти
При чем тут елочные гирлянды на окне оператора этого видео? Каждый день праздник? Они их даже включают???
Астанавитесь...
АсвАбадітелі, в єдиному уцілілому будинку міста, влаштували військовий склад, і той бАндерівці розхренячили.
НігАдяї!!!
І до речі ... Це не ми.
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
Типичное ДНР