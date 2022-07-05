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В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

В окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис на якому зафіксований вибух спричинений детонацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Кадіївці на Луганщині повідомляють про вибухи. Ймовірно, ЗСУ знищили великий склад із боєприпасами, - Геращенко. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2269) вибух (4449) Донецьк (946)


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Топ коментарі
+50
Да шо ж ето такоє. Нікогда такого нєбило і вот опять.
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05.07.2022 13:29
+44
Курськ і Бєлгород, припиніть бомбити один одного, ви ж братні народи!
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05.07.2022 13:30
+33
склад в місті!!! то просто ...
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05.07.2022 13:29
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склад в місті!!! то просто ...
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05.07.2022 13:29 Відповісти
Госпадє, за што
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05.07.2022 13:40 Відповісти
Да за всё практически!
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05.07.2022 13:47 Відповісти
Я не рахую, так просто для статистики, це вже 9-й за 2 тиждні. Треба кацапам кидати палить, бо бачимо що робиться.
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05.07.2022 14:47 Відповісти
а еще обратите внимание, насколько донецк разбимблен за осемь лет!!
прямо страшно смотреть! ни одного цельоханього дома
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05.07.2022 15:13 Відповісти
не знали , что курить вредно
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05.07.2022 14:57 Відповісти
Вас після ФСБ-ешного гексагену в мішках з-під цукру в підвалах будинків в Рязані дивують склади вибухівки та снарядів поряд з хавірами домбасюків?
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05.07.2022 14:44 Відповісти
Да шо ж ето такоє. Нікогда такого нєбило і вот опять.
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05.07.2022 13:29 Відповісти
Не треба сигарети курити коло кацапських складів
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05.07.2022 13:46 Відповісти
Чому не треба? Ще й як треба!
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05.07.2022 13:53 Відповісти
Браво ! Біс
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05.07.2022 13:29 Відповісти
Курськ і Бєлгород, припиніть бомбити один одного, ви ж братні народи!
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05.07.2022 13:30 Відповісти
Так ц ж в Донецьку красиво палає.
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05.07.2022 13:31 Відповісти
Заблуділось
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05.07.2022 13:33 Відповісти
это не палае, это фейк! это руководство дыныры заплатило бымбам, чтобы они прикинулись взрывающимися
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05.07.2022 15:14 Відповісти
Ерзя мокші не брат!
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05.07.2022 13:49 Відповісти
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05.07.2022 13:51 Відповісти
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05.07.2022 13:32 Відповісти
Гірлянди в середині літа на вікні ? не дотримуються світломаскувального режиму , от і прилетіло
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05.07.2022 13:33 Відповісти
Вони просто відморожені ))
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05.07.2022 13:38 Відповісти
8 лєт дамбілі бамбас-самі накаркалі...
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05.07.2022 13:33 Відповісти
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05.07.2022 13:46 Відповісти
красівоє
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05.07.2022 13:34 Відповісти
Ювелірна робота
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05.07.2022 13:34 Відповісти
Даунбасята знову курили...орки
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05.07.2022 13:34 Відповісти
Гарна бавовна!
у них там скоро не лишиться чим стріляти
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05.07.2022 13:35 Відповісти
Демілітаризація динири іде повним ходом.
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05.07.2022 13:35 Відповісти
Хорошо горит....
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05.07.2022 13:37 Відповісти
Шмакібум (с)
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05.07.2022 14:05 Відповісти
Не хочу показаться циничным, но кроме закономерного результата обращения орков с боеприпасами (в это понятие включается все: техника безопасности, совместное хранение в тесном контакте несовместимых боеприпасов, порядок охраны и противопожарное оборудование и контроль, кондиционность самих боеприпасов и т.д.)
При чем тут елочные гирлянды на окне оператора этого видео? Каждый день праздник? Они их даже включают???
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05.07.2022 13:38 Відповісти
Насчет елочных гирлянд - не известно, где они будут к 1 января, так решили в качестве жеста доброй воли встретить Новый год 1 июля.
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05.07.2022 14:08 Відповісти
PS И в этом контксте взрывы - результат неаккуратного обращения с новогодними фейерверками (кстати - китайскими).
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05.07.2022 14:09 Відповісти
Вони вже звикли, подумаєш один склад якийсь горить - їх же 8 лєт бамбілі і прібівалі в трусіках к досткам об'явлєній, вони закальонні як гіві с матарилом в останні секунди свого нікчемного життя.
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05.07.2022 13:40 Відповісти
Вчера порвали ж/д вокзал в Донецке...сегодня склад.. чуваки путлер в шоке...
Астанавитесь...
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05.07.2022 13:40 Відповісти
ніт, нє астанавлівайтєсь, душа трєбуєт продолженія!
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05.07.2022 13:43 Відповісти
Это судя по всему видео вчерашних взрывов .Комментатор же говорит ,что горит жд вокзал
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05.07.2022 14:06 Відповісти
Шибку так обережно закрив - точно тепер убезпечився. І це ті, яких "бомбили 8 лєт"?
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05.07.2022 13:41 Відповісти
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05.07.2022 13:41 Відповісти
яка приємна українська бавовна, HIMARS🚀🇺🇦💪
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05.07.2022 13:41 Відповісти
В центре города рашистские ублюдки склад сделали. Даже если бы не ВСУ его взорвали он когда нибудь рванул бы. Вот вам яркий пример за что рашисты принимают местное даже ватное население, как щит за которым можно прятаться. Дегенераты с пеной у рта верят что их асвабаждают
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05.07.2022 13:50 Відповісти
что вы?! это никакой не склад, это пердаки главарей дыныры
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05.07.2022 15:16 Відповісти
Кожного дня єнотогенеруючі бавовняні новини...

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05.07.2022 13:50 Відповісти
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05.07.2022 13:55 Відповісти
Склад серед будинків - це якесь нове слово військових росташувать...
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05.07.2022 13:52 Відповісти
Россия - северная Гезболла.
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05.07.2022 14:11 Відповісти
Гезболла, Талібан, ІГІЛ, і вся інша вибл*дська террористична пошесть планети це і є - раZZєя
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05.07.2022 20:58 Відповісти
Вас після ФСБ-ешного гексагену в мішках з-під цукру в підвалах будинків в Рязані дивують склади вибухівки та снарядів поряд з хавірами домбасюків?
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05.07.2022 14:49 Відповісти
Дев'ятий рік київська хунта бАмбіт свАбодний дАнбас.
АсвАбадітелі, в єдиному уцілілому будинку міста, влаштували військовий склад, і той бАндерівці розхренячили.
НігАдяї!!!
І до речі ... Це не ми.
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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05.07.2022 13:52 Відповісти
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05.07.2022 13:58 Відповісти
Привет, данецк! Мне пофуй, если честно, что вы там подгораете.
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05.07.2022 13:57 Відповісти
Це не ми ! ))
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05.07.2022 14:00 Відповісти
надо к равину сходить.пусть растолмачит.
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05.07.2022 19:11 Відповісти
Та не, мне кажется тут нужен аргентинский кокс, чтобы понять что эти макаки блеют
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05.07.2022 20:59 Відповісти
Даони уже давно стиральныым порошком закидываются.
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Нові?Чи вчорашні?
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05.07.2022 14:01 Відповісти
Мать вчерашни, но всё равно, приятно
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05.07.2022 14:11 Відповісти
Детонирует БК, горит ЖД, горит ещё какая-то ху*ня...
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05.07.2022 14:10 Відповісти
Лого "Типичный Донецк" на видео порадовал.
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05.07.2022 14:12 Відповісти
Тут днями були бавовняні відео з Курська, на яких окремо сподобався логотип "Курский бомонд"
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06.07.2022 03:47 Відповісти
Где вы были 8 лет.... Вот теперь видно.
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05.07.2022 14:37 Відповісти
будем жить
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05.07.2022 15:09 Відповісти
Воронежу приготовиться.
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05.07.2022 15:11 Відповісти
Що сгорить, то не загниє.
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05.07.2022 15:36 Відповісти
Заводьте стадо єнотів !
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05.07.2022 16:21 Відповісти
Что HIMARS животворящий делает...
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05.07.2022 16:35 Відповісти
В телеге видео есть, хз с какого места то горит очень знатно, боеприпасы лежат везде.
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05.07.2022 16:45 Відповісти
Склад в центре города стоял, на самом видно месте
Типичное ДНР
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05.07.2022 17:00 Відповісти
Гірлянди вісять, феєрверк прям убойний, здравствуй ж...а, Новий год !
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05.07.2022 17:26 Відповісти
Не могут научится курить осторожно колаборанты...
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05.07.2022 18:03 Відповісти
калоборанты.
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05.07.2022 19:13 Відповісти
 
 