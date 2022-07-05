31 081 70
В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО
В окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис на якому зафіксований вибух спричинений детонацією.
Топ коментарі
+50 Влад Жуков
показати весь коментар05.07.2022 13:29
+44 MausMike
показати весь коментар05.07.2022 13:30
+33 Павло Пахолюк
показати весь коментар05.07.2022 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прямо страшно смотреть! ни одного цельоханього дома
у них там скоро не лишиться чим стріляти
При чем тут елочные гирлянды на окне оператора этого видео? Каждый день праздник? Они их даже включают???
Астанавитесь...
АсвАбадітелі, в єдиному уцілілому будинку міста, влаштували військовий склад, і той бАндерівці розхренячили.
НігАдяї!!!
І до речі ... Це не ми.
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
Типичное ДНР