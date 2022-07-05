В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

В окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис на якому зафіксований вибух спричинений детонацією.

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