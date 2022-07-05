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Перешел на сторону оккупантов в Буче, избивал гражданских и сдавал позиции ВСУ: 62-летнего жителя Кривого Рога будут судить за госизмену. ВИДЕО
62-летний житель Кривого Рога в оккупированной Буче перешел на сторону российских военных, патрулировал с ними, запугивал и избивал местных жителей, угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникаций Нацполиции.
Мужчина свободно передвигался по оккупированному городу, использовал при этом опознавательные знаки военнослужащих РФ, имел при себе огнестрельное и холодное оружие.
В настоящее время завершено досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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