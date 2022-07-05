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Новости Видео Война Резня в Буче
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Перешел на сторону оккупантов в Буче, избивал гражданских и сдавал позиции ВСУ: 62-летнего жителя Кривого Рога будут судить за госизмену. ВИДЕО

62-летний житель Кривого Рога в оккупированной Буче перешел на сторону российских военных, патрулировал с ними, запугивал и избивал местных жителей, угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникаций Нацполиции.

Мужчина свободно передвигался по оккупированному городу, использовал при этом опознавательные знаки военнослужащих РФ, имел при себе огнестрельное и холодное оружие.

В настоящее время завершено досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут судить украинца, который помогал врагу обустраивать лучшие огневые позиции во время оккупации Бучи, - Офис генпрокурора

Автор: 

Нацполиция (16458) государственная измена (1539) Буча (460)


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Топ комментарии
+44
Знаю ще одного,з кривого рогу,який трішки молодший,але нашкодив набагато більше.
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05.07.2022 15:37
+39
Кривий Ріг,no comments...
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05.07.2022 15:36
+25
Кривий Ріг кузня "патріотів" України. Де це лайно не з'явиться, то тягнуть за собою "русский мир".
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05.07.2022 15:51
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Кривий Ріг,no comments...
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05.07.2022 15:36 Ответить
Comment value = 0
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05.07.2022 15:49 Ответить
Іди до біса! В Кривому Розі живуть такі самі люди, як і в будь якому іншому місті України!
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06.07.2022 05:09 Ответить
На палю!
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05.07.2022 15:36 Ответить
так было бы лучше .. при попытке к бегству .. корми его теперь козла... надо на пайки кацапские его посадить у которых срок годности в 15 году закончился
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05.07.2022 18:54 Ответить
Знаю ще одного,з кривого рогу,який трішки молодший,але нашкодив набагато більше.
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05.07.2022 15:37 Ответить
42-річний "янелох"...
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05.07.2022 21:00 Ответить
понятно, в каком квартале кривого рога живёт с децтва ))
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05.07.2022 15:38 Ответить
Понятно в чем мотивация твоего коммента.
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05.07.2022 15:51 Ответить
Це шматок смердючого лайна...
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05.07.2022 15:40 Ответить
русня сказала своих не бросаем - и свалила с Бучи, а он не свой, его можно бросить.
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05.07.2022 15:42 Ответить
Краще цією болгаркою йому голову відрізали. Толку більше було б.
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05.07.2022 15:45 Ответить
если подойти по доброму, то в стоматологии - маленькая аккуболгарочка не заменимая весчь! развязывает язык в полоборота! ))
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05.07.2022 15:58 Ответить
х..бальнік покажіть...сховали бляха....чи треба ще провину довести в суді ?
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05.07.2022 15:48 Ответить
А может быть это чей-то папа)
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05.07.2022 15:50 Ответить
)))))) тонко!
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05.07.2022 15:55 Ответить
Кривий Ріг кузня "патріотів" України. Де це лайно не з'явиться, то тягнуть за собою "русский мир".
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05.07.2022 15:51 Ответить
Был бы город как город - был бы Прямой рог.
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05.07.2022 16:09 Ответить
Був би ти українцем - писав би українською!
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06.07.2022 05:14 Ответить
Саме 'патріотичне' місто України - це Київ! Туди стікаються всі виродки з усіх міст і селищ: ватники і зрадники!
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06.07.2022 05:13 Ответить
ще й годувати його..на шахти..безоплатно..
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05.07.2022 15:59 Ответить
Кривой Рог - нормальный город, как все, только вот какие-то уроды в нем рождаются. То предатель этот, то шут какой-то, играющий роль самого главного.
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05.07.2022 16:06 Ответить
Типа в Киеве уродов вообще нет?
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05.07.2022 16:48 Ответить
А з якого ти міста? В твоєму мабуть лише рускагаварящіє чєлюсті раждаютца.
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06.07.2022 05:16 Ответить
Ну от нах*я воно живе?
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05.07.2022 16:09 Ответить
Може віддати його чоловікам - родичам тих цивільних, яких він бив? Та і забути про нього...
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05.07.2022 16:16 Ответить
Кривий Ріг,- зрадник,-Оман,- шашлики,- не підірвані мости Херсонщини... це тільки у мене такі асоціації?
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05.07.2022 16:18 Ответить
...чи то не папа Верховного?..), бо заблюрено, як завжди, щоб злодія від пристойної людини не відрізнити... нахуа?
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05.07.2022 16:35 Ответить
покажите морду лица
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05.07.2022 16:36 Ответить
Фсим орателям по повестке на фронт.Так і буде!,Зброя на підході,а мілліона солдатів поки немає.Всі на визволення України від рашисткої навали.
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05.07.2022 17:27 Ответить
ЗЕмляк.
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05.07.2022 17:52 Ответить
Какое пожизненное? В военное время - расстрел! Из-за таких как он тысячи погибли. Через пару лет выйдет на свободу.
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05.07.2022 17:56 Ответить
Він особисто із свого "гарячєво і халодново" нікого не вбив? Тільки бив та погрожував? Тоді 2 роки умовно із відтермінуванням виконання вироку на 5 років.
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05.07.2022 18:07 Ответить
А нахєра брали в полон казла?У військовий час зрадників мали б розстрілювати.
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05.07.2022 18:37 Ответить
Наказание будет как и все 20 лет: понять и простить.
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05.07.2022 18:55 Ответить
Зе!млячок, одначе.
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05.07.2022 19:00 Ответить
таких отправлять на разминирование минных полей , захочет жить, разминировать ой как хорошо будет
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05.07.2022 19:56 Ответить
Одного не могу понять, почему он не свалил с русскими ? Ведь знал же, после такого, его по головке не погладят. ..
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05.07.2022 22:31 Ответить
 
 