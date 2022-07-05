УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8730 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна Різня в Бучі
15 212 41

Перейшов на бік окупантів у Бучі, бив цивільних та здавав позиції ЗСУ: 62-річного жителя Кривого Рогу судитимуть за держзраду. ВIДЕО

62-річний житель Кривого Рогу в окупованій Бучі перейшов на бік російських військових, патрулював із ними, залякував і бив місцевих мешканців, погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Чоловік вільно пересувався по окупованому місту, використовував при цьому розпізнавальні знаки військовослужбовців РФ, мав при собі вогнепальну і холодну зброю.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте: Знищення бази окупантів у Мелітополі: Понад 200 рашистів ліквідовано та понад 300 поранено

Автор: 

Нацполіція (15163) державна зрада (1685) Буча (541)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Знаю ще одного,з кривого рогу,який трішки молодший,але нашкодив набагато більше.
показати весь коментар
05.07.2022 15:37
+39
Кривий Ріг,no comments...
показати весь коментар
05.07.2022 15:36
+25
Кривий Ріг кузня "патріотів" України. Де це лайно не з'явиться, то тягнуть за собою "русский мир".
показати весь коментар
05.07.2022 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кривий Ріг,no comments...
показати весь коментар
05.07.2022 15:36 Відповісти
Comment value = 0
показати весь коментар
05.07.2022 15:49 Відповісти
Іди до біса! В Кривому Розі живуть такі самі люди, як і в будь якому іншому місті України!
показати весь коментар
06.07.2022 05:09 Відповісти
На палю!
показати весь коментар
05.07.2022 15:36 Відповісти
так было бы лучше .. при попытке к бегству .. корми его теперь козла... надо на пайки кацапские его посадить у которых срок годности в 15 году закончился
показати весь коментар
05.07.2022 18:54 Відповісти
Знаю ще одного,з кривого рогу,який трішки молодший,але нашкодив набагато більше.
показати весь коментар
05.07.2022 15:37 Відповісти
42-річний "янелох"...
показати весь коментар
05.07.2022 21:00 Відповісти
понятно, в каком квартале кривого рога живёт с децтва ))
показати весь коментар
05.07.2022 15:38 Відповісти
Понятно в чем мотивация твоего коммента.
показати весь коментар
05.07.2022 15:51 Відповісти
Це шматок смердючого лайна...
показати весь коментар
05.07.2022 15:40 Відповісти
русня сказала своих не бросаем - и свалила с Бучи, а он не свой, его можно бросить.
показати весь коментар
05.07.2022 15:42 Відповісти
Краще цією болгаркою йому голову відрізали. Толку більше було б.
показати весь коментар
05.07.2022 15:45 Відповісти
если подойти по доброму, то в стоматологии - маленькая аккуболгарочка не заменимая весчь! развязывает язык в полоборота! ))
показати весь коментар
05.07.2022 15:58 Відповісти
х..бальнік покажіть...сховали бляха....чи треба ще провину довести в суді ?
показати весь коментар
05.07.2022 15:48 Відповісти
А может быть это чей-то папа)
показати весь коментар
05.07.2022 15:50 Відповісти
)))))) тонко!
показати весь коментар
05.07.2022 15:55 Відповісти
Кривий Ріг кузня "патріотів" України. Де це лайно не з'явиться, то тягнуть за собою "русский мир".
показати весь коментар
05.07.2022 15:51 Відповісти
Был бы город как город - был бы Прямой рог.
показати весь коментар
05.07.2022 16:09 Відповісти
Був би ти українцем - писав би українською!
показати весь коментар
06.07.2022 05:14 Відповісти
Саме 'патріотичне' місто України - це Київ! Туди стікаються всі виродки з усіх міст і селищ: ватники і зрадники!
показати весь коментар
06.07.2022 05:13 Відповісти
ще й годувати його..на шахти..безоплатно..
показати весь коментар
05.07.2022 15:59 Відповісти
Кривой Рог - нормальный город, как все, только вот какие-то уроды в нем рождаются. То предатель этот, то шут какой-то, играющий роль самого главного.
показати весь коментар
05.07.2022 16:06 Відповісти
Типа в Киеве уродов вообще нет?
показати весь коментар
05.07.2022 16:48 Відповісти
А з якого ти міста? В твоєму мабуть лише рускагаварящіє чєлюсті раждаютца.
показати весь коментар
06.07.2022 05:16 Відповісти
Ну от нах*я воно живе?
показати весь коментар
05.07.2022 16:09 Відповісти
Може віддати його чоловікам - родичам тих цивільних, яких він бив? Та і забути про нього...
показати весь коментар
05.07.2022 16:16 Відповісти
Кривий Ріг,- зрадник,-Оман,- шашлики,- не підірвані мости Херсонщини... це тільки у мене такі асоціації?
показати весь коментар
05.07.2022 16:18 Відповісти
...чи то не папа Верховного?..), бо заблюрено, як завжди, щоб злодія від пристойної людини не відрізнити... нахуа?
показати весь коментар
05.07.2022 16:35 Відповісти
покажите морду лица
показати весь коментар
05.07.2022 16:36 Відповісти
Фсим орателям по повестке на фронт.Так і буде!,Зброя на підході,а мілліона солдатів поки немає.Всі на визволення України від рашисткої навали.
показати весь коментар
05.07.2022 17:27 Відповісти
ЗЕмляк.
показати весь коментар
05.07.2022 17:52 Відповісти
Какое пожизненное? В военное время - расстрел! Из-за таких как он тысячи погибли. Через пару лет выйдет на свободу.
показати весь коментар
05.07.2022 17:56 Відповісти
Він особисто із свого "гарячєво і халодново" нікого не вбив? Тільки бив та погрожував? Тоді 2 роки умовно із відтермінуванням виконання вироку на 5 років.
показати весь коментар
05.07.2022 18:07 Відповісти
А нахєра брали в полон казла?У військовий час зрадників мали б розстрілювати.
показати весь коментар
05.07.2022 18:37 Відповісти
Наказание будет как и все 20 лет: понять и простить.
показати весь коментар
05.07.2022 18:55 Відповісти
Зе!млячок, одначе.
показати весь коментар
05.07.2022 19:00 Відповісти
таких отправлять на разминирование минных полей , захочет жить, разминировать ой как хорошо будет
показати весь коментар
05.07.2022 19:56 Відповісти
Одного не могу понять, почему он не свалил с русскими ? Ведь знал же, после такого, его по головке не погладят. ..
показати весь коментар
05.07.2022 22:31 Відповісти
 
 