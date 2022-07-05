Перейшов на бік окупантів у Бучі, бив цивільних та здавав позиції ЗСУ: 62-річного жителя Кривого Рогу судитимуть за держзраду. ВIДЕО

62-річний житель Кривого Рогу в окупованій Бучі перейшов на бік російських військових, патрулював із ними, залякував і бив місцевих мешканців, погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Чоловік вільно пересувався по окупованому місту, використовував при цьому розпізнавальні знаки військовослужбовців РФ, мав при собі вогнепальну і холодну зброю.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

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