Задержана женщина, "сдававшая" оккупантам украинских защитников в Ворзеле, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности расследует более 1 тыс. уголовных производств относительно государственной измены и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении российского агента, собиравшего разведданные об обороне столицы и дислокации военных подразделений.

А в Киевской области задержана предательница, которая "сдавала" оккупантам адреса домов участников АТО и бойцов тербороны в поселке Ворзель. Также она совместно с агрессорами разграбила жилье местных жителей.

В Луганской области СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов. Колаборант уведомлен о подозрении.

Также в Одесской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов из 5 человек, которые "разгоняли" через соцсети деструктивные сообщения.

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