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Задержана женщина, "сдававшая" оккупантам украинских защитников в Ворзеле, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности расследует более 1 тыс. уголовных производств относительно государственной измены и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении российского агента, собиравшего разведданные об обороне столицы и дислокации военных подразделений.

А в Киевской области задержана предательница, которая "сдавала" оккупантам адреса домов участников АТО и бойцов тербороны в поселке Ворзель. Также она совместно с агрессорами разграбила жилье местных жителей.

В Луганской области СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов. Колаборант уведомлен о подозрении.

Также в Одесской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов из 5 человек, которые "разгоняли" через соцсети деструктивные сообщения.

Смотрите также: Перешел на сторону оккупантов в Буче, избивал гражданских и сдавал позиции ВСУ: 62-летнего жителя Кривого Рога будут судить за госизмену. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19890) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+18
Давно уже назрело изменение портновского УК. За подобные преступления должно быть наказание от 10-15 лет строгого режима до пожизненного без права на помилование, без права на выход под залог или под какие-либо обязательства при выдвижении подозрений и тд.
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06.07.2022 12:13
+11
73%
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06.07.2022 12:28
+10
Просто шиздец!!!!

Вангую, условное???!!!
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06.07.2022 12:12
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Просто шиздец!!!!

Вангую, условное???!!!
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06.07.2022 12:12 Ответить
Та вже випустили. І на роботі поновили. Та ще й вибачилися.
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06.07.2022 12:19 Ответить
І вимушений прогул компенсували.
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06.07.2022 12:31 Ответить
Как с мером в Харьковской области⁉️2 года условно с отсрочкой и восстановлении в должности⁉️ДЕПУТАТЫ ВСЕХ ПАРТИХ ГАНЬБА‼️‼️‼️УЖЕ МОЖНО БЫЛО ЗА 4 МЕСЯЦА ЗАКОНЫ ИЗМЕНИТЬ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ ‼️‼️‼️‼️‼️
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06.07.2022 12:40 Ответить
Їх треба судити за статтею про масове вбивство і катування. Бо саме це орки робили з їх жертвами і їх родичами.
Українська одвічна толерантність в таких умовах це навіть якось неприродньо
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06.07.2022 12:43 Ответить
нам затримання мало , нам нужны расстрелы
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06.07.2022 12:12 Ответить
Я не против, но для этого нужно прозрачное правосудие. Пока этого нет, риск слишком большой.
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06.07.2022 12:38 Ответить
Портновсько- коломойська суддівська потомствєнна мафія зараз хоч і натягнула вишиванки, але вгадай кого вони посадять першими...
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06.07.2022 12:45 Ответить
да сколько же их у вас предателей? Развели как блох.
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06.07.2022 12:13 Ответить
Як блох на Цензорі кацапських ботів розвелося.
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06.07.2022 12:25 Ответить
73%
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06.07.2022 12:28 Ответить
Статья 151-1 УК
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06.07.2022 12:35 Ответить
Так чому досі не посадили Пороха ? Дехто прогорлопанив "я ваш вирок", ділов навідкривав, хіба не наклеп ? Чи зеленим можна ?
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06.07.2022 12:43 Ответить
вы правы, все слова материальны. Он сказал это всем всей стране.
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06.07.2022 13:08 Ответить
он не сказал - а списдел как и все зеленые кацапские твари
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07.07.2022 03:22 Ответить
а почему не посадили твоего Каломойского? там вина уже доказана американскими финансовыми органами
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07.07.2022 03:21 Ответить
УК, який писав риг Портнов...
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06.07.2022 12:46 Ответить
Немає вже ніякої ст.151-1 ККУ.
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06.07.2022 12:54 Ответить
Повага до народу України з тебе так і пре.
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06.07.2022 13:32 Ответить
такие как ты и развели
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07.07.2022 03:19 Ответить
Давно уже назрело изменение портновского УК. За подобные преступления должно быть наказание от 10-15 лет строгого режима до пожизненного без права на помилование, без права на выход под залог или под какие-либо обязательства при выдвижении подозрений и тд.
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06.07.2022 12:13 Ответить
дружок, портнов писал УПК
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06.07.2022 12:56 Ответить
"А какая разница?" (С)
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06.07.2022 13:16 Ответить
Тут у самих вати повно, а дехто збирається приєднувати Кубань.
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06.07.2022 12:15 Ответить
смотрю сколько предателей в Украине, так украинцы которые были отправлены при совке на рефию, не хуже тех, кто имеет паспорт Украины называется гражданином Украины, а корнями из орды.
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06.07.2022 12:26 Ответить
Как сказал один военный эксперт, учитывая что в Украине такое большое количество про-кацапских агентов, можно считать что Украина в феврале-марте на севере страны еще легко отделалась. Если бы дрогнуло руководство страны и армия, то посыпалось бы все. Но руководство молодцы, не струсили, как в Афганистане.
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06.07.2022 12:37 Ответить
Не плутай квартальний цирк ( які ще в січні 2021 огризались на дані британської розвідки про напад) і віру народу в ЗСУ. Яневтік і його шапітолій тільки лобизались з лукашенко і здали південь.
Рашистів били ЗСУ і волонтери а не зелені бітумні бариги
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06.07.2022 12:51 Ответить
До 24 февраля никто почти не верил, что реально нападут. Просто потому, что никто почти не думал, что в Кремле сидят сектанты, недружащие с разумом и логикой. поэтому успокаивали людей, чтобы не разводить панику. Это нормально. После того, как напали, все сделали правильно.
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06.07.2022 13:33 Ответить
Ти насправді такий тупий, чи прикидаєшся, чи може 30 срібняків відпрацьовуєш ?
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06.07.2022 21:05 Ответить
Так-так, а то шо квартальні гниди раптом повиїзжали у Європи до війни з сім'ями, це чістай вади савпадєніє.
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07.07.2022 10:10 Ответить
Кстати, именно благодаря поведению Зеленского Украина получает вооружения, которые до февраля (и даже в начале марта) никто давать не желал. Не желал как раз таки по причине того, что боялись что армия разбежится и оружие попадет к русским. Когда выяснилось, что армия стоит, a руководство ведет себя достойно (например афганский президент убежал в соседнюю страну, как только начался шухер) - начали помогать с тяжелым вооружением.
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06.07.2022 13:36 Ответить
Шо ти мелеш! Та "Блазень" з "блазенятами" тільки й робить щоб загальмувать бойові дії! Достатньо наказу про "порушення кримінальних справ" проти Пашинського Чорновол та директора "Луча" які вивезли самовільно "Стугни" "Нептуни" та "Богдану" і не тільки врятували їх від знищення але й зміцнили ними ЗСУ
Крейер "Москва" купа згорілих кацапських танків та розгромлені кацап на Зміїному - от результат!
(ТОбі Подоляк по чому за "висер" платить?)
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06.07.2022 14:44 Ответить
Ти що - не бачиш що це "подоляченя" свіжозаряджене? Саме тоді розвернулася кампанія з створення з "Блазня" "рятівника України" (раз кацапам швидко Україну здать не вдалося!)
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06.07.2022 14:53 Ответить
хорошо что сразу обратились за военной помощью и все время на этом настаивали.
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06.07.2022 13:13 Ответить
Да ну нахрен, а як же шашлики ?
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06.07.2022 21:07 Ответить
что ты несешь бот? твоего боневтiка держали семеро кротов чтобы он не шуганул из бункера - лучше бы он свалил меньше проблем бы было сейчас
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07.07.2022 03:24 Ответить
Обратите внимание и все. Многим 35--45 пусть. Даже комсомольцами не успели. Что это??? Я не могу внятно прояснить. Совок на генном уровне скорее. Но так не бывает по науке. И тяга к кацапам какая то. Даже многие и не были там подолгу. Срочно вводить военно- полевые суды! Три часа на все, включая приведение приговора в исполнение. Дальше ведь пойдет массово предательство.
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06.07.2022 12:51 Ответить
Це сімейне виховання. Совкові батьки, совкові бабусі-дідусі. Ще й "ідеали" 90-х додались про всесильне бабло. От і маємо.
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06.07.2022 18:05 Ответить
Найтяжче зносяться повітряні замки такі як "безоплатна медицина, навчання", та найсмачніший пломбір по 20 коп. Совок це як рвотні таблетки.
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06.07.2022 21:10 Ответить
вот ты есть кацап из орды
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07.07.2022 03:25 Ответить
Це не жінка, а вбивця українців. Її вже випустили під заставу?
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06.07.2022 12:23 Ответить
Придушить шалаву!
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06.07.2022 12:25 Ответить
21 грудня 1919 року уряд США депортував 249 осіб на кораблі «Буфорд» , який преса назвала «Радянським ковчегом». З цих 249 чоловік 199 були заарештовано 7 листопада 1919 року на час «рейдів Палмера». В цілому, депортовано було, на «Буфорді», і іншими способами, 351 чоловік, всі - недавні іммігранти, які не мали громадянства.

180 осіб належали до анархістського «Союзу російських робітників» [en] , який був однією з основних цілей «рейдів Палмера». Газета New York Times заявила, що в цій організації є «500 російських червоних», які є «агентами, що поширюють більшовизм в Сполучених Штатах».

Відправлення з США «радянського ковчега» супроводжувалася масовою істерією в пресі.

Анархістка Емма Гольдман неодноразово заарештовували за «заклики до заколоту», і протести проти призову, Олександр Беркман був засуджений на 14 років тюремного ув'язнення за спробу вбивства промислового капіталіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%BA Генрі Клея Фріка після страйку 1892 року. У 1917 році повторно заарештований за спільні з Еммою Гольдман виступу проти призову.

Сам капітан «Буфорда» не знав місця призначення, і розкрив запечатані накази з його вказівкою тільки через 24 години після відплиття. Пасажири корабля фактично перебували на становищі ув'язнених; для їх охорони був розміщений загін з 58 морських піхотинців з 4 офіцерами, а екіпажу видані пістолети.

«Буфорд» зупинився в Кілі, де взяв на борт німецького офіцера для проходу через що залишилися після війни мінні поля Північного моря. 16 січня 1920 корабель прибув в фінський порт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Ханко , звідки під охоронною «білофінів» перепроваджені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Териоки . 19 січня депортовані були проведені по льоду річки Сестри в зруйнований війною Белоостров, де з тріумфом зустріли більшовиками, і перевезені в Петроград.

Подальша їх доля виявилася складною. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD Емма Гольдман та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD Олександр Беркман їхали в Радянську Росію з самими райдужними надіями, проте після прибуття переконалися, що шляхи більшовиків і анархістів вже давно розійшлися.
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06.07.2022 12:26 Ответить
Близько знаю з десяток потенційних колаборантів , і знаю що вони чекають русню . І поліція це знає , але - вдіяти нічого не може .. Бо вони ще вчинили злочину , зради тобто . А за самі лиш розмови , притягти ніяк . Але якщо орда ( не довели Господи ) полізе далі - вглиб країни , прийдеться зарані , всю цю наволоч - йти і знищувати фізично , інакше вони здадуть русні всіх патріотів і їхні сім'ї .. Це потенційні "поліцаї " , вони ненавидять Україну ( хоча самі є - українцями ) тому їх буде не жаль .
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06.07.2022 12:33 Ответить
А відео нахера, який із нього толк. Абсурд, даже правельніше зелений абсурд.
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06.07.2022 12:38 Ответить
Пох що жінка, відлупцювати так, щоб аж синя була.
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06.07.2022 12:52 Ответить
Нахуа той висер??? де рило тої суки, шоб люди знали "героїв"???
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06.07.2022 13:00 Ответить
повна конфіскація майна і публічне оприлюднення адреси проживання
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06.07.2022 13:15 Ответить
Повна конфіскація майна, з подальшим анулюванням громадянства України та депортацією в радную говєнь. Нема чого курву годувать 15 років нашою їжею і поїть нашою водою. Дуже хочеться в расєюшку? Все відібрать і хай ******.
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07.07.2022 10:20 Ответить
 
 