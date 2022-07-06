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Новости Видео Война
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Украинский самолет СУ-25 на боевом задании. ВИДЕО из кабины пилота

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы пилота украинского самолета СУ-25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины самолета. На записи можно заметить пуск нескольких ракет по позициям оккупантов и сброс тепловых ловушек для введения в заблуждение вражеской ПВО.

Смотрите также: Четыре украинских вертолета Ми-8 атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2825) боевые действия (4039)


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Топ комментарии
+44
Українським військовим пілотам-респект...
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06.07.2022 14:11
+32
Ну, гарно ж!
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06.07.2022 14:11
+14
Побачити б з кабіни бойового літака зруйновані вежі кремля!
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06.07.2022 14:19
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Українським військовим пілотам-респект...
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06.07.2022 14:11 Ответить
..а українським відео-редакторам, - черговий шейм!
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06.07.2022 14:25 Ответить
Ну, гарно ж!
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06.07.2022 14:11 Ответить
Вища естетична насолода.
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06.07.2022 15:33 Ответить
Schön!
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06.07.2022 14:14 Ответить
Ну почему американцы "бородавочники" нам не дают ? Ну хоть штук 10 ... Их-же там столько на складах .
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06.07.2022 14:14 Ответить
А до них десяток пілотів, сотню заправників, авітехніків, зброярів, повний комплект ***********, які від наших відрізняється.... тому і не дають.
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06.07.2022 14:25 Ответить
У піндосів десятки мігів та сушок, які вони отримали від колишніх країн та союзників СССР або затрофеїли як в Іраку. Тільки в молдаван в 1997 США купили 21 Міг -29. Але Бідон і його дермократи не зацікавлені у швидкій перемозі України тому і будуть давати тільки зброю для партизанської війни.
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06.07.2022 15:12 Ответить
міги і сушки, - це палліатив. Потрібно переходити на новий рівень, - Ф-16, Ф-15. І це вже робиться
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06.07.2022 15:38 Ответить
Треба, тільки на Мігах і Сушках можна літати вже сьогодні, а на Ф-16 треба півроку перевчатися.
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06.07.2022 16:16 Ответить
на пів року у нас сушок з головою
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06.07.2022 17:08 Ответить
У піндосів? Що ти тут робиш москальскій вилупок? Геть з України!
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06.07.2022 16:23 Ответить
а ти думаєш Бородавочник якось інакше горить,чи вони не збиваються? дали ще су-25 і то добре,уся ця радість коли Бородавочник робить БРРРРРРРР можлива тільки по голожопим папуасам, а навіть орки з ЗРК уже ставлять хрет на їх тактиці,а без БРРРР і Су-25 може ракетами і НУРСасми шмаляти,а з підвісними гарматними блоками може і БРРРР таке що навіть бородавочник прихуїє)))
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06.07.2022 14:28 Ответить
А-10, - это по-сути летающая пушка. Снарядом под него надо прорву, они к тому же с сердечником из обедненного урана. В общем, это вряд ли. Скорее поверю в "Кобры"
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06.07.2022 17:25 Ответить
Побачити б з кабіни бойового літака зруйновані вежі кремля!
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06.07.2022 14:19 Ответить
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06.07.2022 14:23 Ответить
Невже немає жодної людини зі слухом, яка монтує ці відосики... Кожне відео, - кров з вух!
Довбні
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06.07.2022 14:26 Ответить
Скажено плюсую! Невже не можна якусь стильну мелодію поставити??? Ні, пхають якесь жлобство і вважають, що це круто.
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06.07.2022 14:29 Ответить
Наприклад, ось так:

https://streamable.com/d0wjlm
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06.07.2022 15:18 Ответить
Літайте так, щоб москалі поносом блювали з переляку почувши ваші двигуни!
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06.07.2022 14:35 Ответить
Смерть кацапам!
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06.07.2022 14:52 Ответить
Круто круто круто! От би теж так політати.
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06.07.2022 14:57 Ответить
Чувак в шортах літає
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06.07.2022 14:58 Ответить
Экономит горючку - не включает кондей.
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06.07.2022 15:22 Ответить
Це мені нагадує жарт з 90-х: "Сисадмін - економ енергію. Вимикай клавішу Num Lock".
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06.07.2022 16:19 Ответить
Так літо ж...
А можна так по кацапських коритах **@нути, які ракетами з Чорного моря нас обстрілюють?
Начебто і Мацкву потопили, на якій основна ППО орків була, і на Зміїбаївці з ППО орків розібрались.
А то ці ракети трохи зай@бують!
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06.07.2022 15:09 Ответить
ну в чорному морі рано чи пізно ми їх заHarpoonимо, или приНептунимо, а ось що робити з каспієм ХЗ , та стратегічною авіациєю в бульбенфюрерском небе..... От реально історія глузує з людей, близько 80 років назад були ровно такісиньки два фюрера, и один другого кликав у війну постійно, а він сидів в своїй рідній італьяньщині, та був в них ще третій, з монголоідним розрізом очей, який замість допомоги тим двом, мріяв напасти на амеріканців))
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06.07.2022 16:53 Ответить
А можно пилота заменить на робота? Поставить какой то модуль управления с превратить су 25 в мощьный боевой дрон. Будущее за беспилотной военной авиацией...
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06.07.2022 22:59 Ответить
 
 