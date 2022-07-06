Украинский самолет СУ-25 на боевом задании. ВИДЕО из кабины пилота
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы пилота украинского самолета СУ-25.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины самолета. На записи можно заметить пуск нескольких ракет по позициям оккупантов и сброс тепловых ловушек для введения в заблуждение вражеской ПВО.
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+44 Александр Чуднивец #474549
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+32 vigo
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+14 Oleksandr Pohribnyi
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Довбні
https://streamable.com/d0wjlm
А можна так по кацапських коритах **@нути, які ракетами з Чорного моря нас обстрілюють?
Начебто і Мацкву потопили, на якій основна ППО орків була, і на Зміїбаївці з ППО орків розібрались.
А то ці ракети трохи зай@бують!