Украинский самолет СУ-25 на боевом задании. ВИДЕО из кабины пилота

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы пилота украинского самолета СУ-25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины самолета. На записи можно заметить пуск нескольких ракет по позициям оккупантов и сброс тепловых ловушек для введения в заблуждение вражеской ПВО.

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