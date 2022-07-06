Український літак СУ-25 на бойовому завданні. ВIДЕО з кабіни пілота

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бойової роботи пілота українського літака СУ-25.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни літака. На записі можна помітити пуск кількох ракет по позиціям окупантів та скидання теплових пасток для введення в оману ворожої ППО.

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