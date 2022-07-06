Український літак СУ-25 на бойовому завданні. ВIДЕО з кабіни пілота
В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бойової роботи пілота українського літака СУ-25.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни літака. На записі можна помітити пуск кількох ракет по позиціям окупантів та скидання теплових пасток для введення в оману ворожої ППО.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2022 14:11
+32 vigo
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+14 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар06.07.2022 14:19
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https://streamable.com/d0wjlm
А можна так по кацапських коритах **@нути, які ракетами з Чорного моря нас обстрілюють?
Начебто і Мацкву потопили, на якій основна ППО орків була, і на Зміїбаївці з ППО орків розібрались.
А то ці ракети трохи зай@бують!