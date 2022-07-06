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Новости Видео Война
57 180 76

Самоликвидация оккупанта на съемках постановочного сюжета под названием "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". ВИДЕО

В сети опубликованы кадры самоликвидации оккупанта, участвовавшего в постановочных съемках российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи российский оккупант по команде оператора начинает стрелять в боевую машину похожую на комплекс С-300 и в момент выстрела раздается мощный взрыв и огненный вал достигает стрелка.

Название постановочного ролика - "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". Пропагандисты утверждают, что на съемках "никто из бойцов не пострадал", но авторы поста сообщают, что оккупант самоликвидировался.

Самоликвидация оккупанта на съемках постановочного сюжета под названием Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300 01

Смотрите: "За то что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов об отношении к россиянам в Европе. ВИДЕО

армия РФ (19197) пропаганда (3675) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+94
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06.07.2022 17:38
+59
Премія Дарвіна. Цілий фестиваль кацапи організували
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06.07.2022 17:38
+52
На расєє дураков на сто лєт пріпасєно...
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06.07.2022 17:35
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
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06.07.2022 17:34 Ответить
Самонаїбнулися.
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06.07.2022 17:34 Ответить
стал любимым блюдом : жаренный кацап
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06.07.2022 17:38 Ответить
Яке прикре самогубство
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06.07.2022 17:35 Ответить
елітне..)
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06.07.2022 18:19 Ответить
там не один прикоптився: найбільше мало б дістатись командиру-опературу - він стояв
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06.07.2022 19:50 Ответить
Там бч однієї ракети під 120 високоефективної вибухівки+уражаючі елементи. Всіх в майнез перемололо🤣
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06.07.2022 19:59 Ответить
Хм... А як же тоді камера чи телефон, яким велась зйомка, вцілів? Від вибуху ракети на такій відстані нічого б не лишилося ...
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06.07.2022 22:49 Ответить
На расєє дураков на сто лєт пріпасєно...
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06.07.2022 17:35 Ответить
Премія Дарвіна. Цілий фестиваль кацапи організували
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06.07.2022 17:38 Ответить
Тепер точно готов.
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06.07.2022 17:38 Ответить
Тепер у кабздона буде співати про дєнь пабєди...
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06.07.2022 17:38 Ответить
Баяна не хватает
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06.07.2022 18:48 Ответить
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06.07.2022 17:38 Ответить
Це шедевр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 18:10 Ответить
Тю. Ось шедевр -"Богтством славой і могущєством прєнєбрєгал сєй прах і тлєн - із недвіжімого імущества імєл покойник только члєн" (Губерман)
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06.07.2022 18:54 Ответить
Нє, треба ще дублів наробити!
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06.07.2022 17:39 Ответить
Оце був жест доброї волі! Так тримати!
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06.07.2022 17:42 Ответить
Тю, звичайний "жест доброй воли".
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06.07.2022 17:43 Ответить
Так, поясніть но будь-ласка, у що то він стріляє? Перша думка про асенізатор.

Блакитний колір то для маскування?
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06.07.2022 17:45 Ответить
ja tozhe neponjal - shto ce vzarvalosa ?
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06.07.2022 17:47 Ответить
Яка накуй різниця? Напевне, вибухівка, що ніби то підірвав комплекс.
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06.07.2022 17:49 Ответить
Одним орком менше.
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06.07.2022 17:50 Ответить
А комплекс точно наш був? Кацапській дегенерати для красивого кадру могли й свій обстріляти... По пікселю здалеку не можу розрізнити
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06.07.2022 17:46 Ответить
Постановки. Їхній.
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06.07.2022 17:48 Ответить
а то не буква V на этой ******?
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06.07.2022 17:52 Ответить
Там по середині внизу. Так.
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06.07.2022 18:31 Ответить
Що у словах "постановочне відео" вам не зрозуміло?
І нащо знищувати комплекс С-300 з відстані в 30 метрів? Ще й стріляючи зі стрілецької зброї...
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06.07.2022 18:04 Ответить
То муляж, його лишньохромосомні воднем надули
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06.07.2022 18:34 Ответить
Інтересно. Який пропагандон робив репортаж? Комплекс С-300 не охороняється в них?🤣
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06.07.2022 17:47 Ответить
Для раборашка бидлоти норм., там аналізувати немає чим.
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06.07.2022 17:57 Ответить
Хоть бы на бортах букву V зарисовали для приличия.
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06.07.2022 17:50 Ответить
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06.07.2022 17:54 Ответить
К радости, это точно)
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06.07.2022 23:29 Ответить
Рукажопыя...)))
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06.07.2022 17:55 Ответить
Тільки на комплексі V написано.... видно. Тупі кацапи знімають тупі фейки й дохнуть по тупому.
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06.07.2022 17:56 Ответить
Это не V, это камуфляж ВСУ. Похоже на брошенную ТЗМ С-300 под Херсоном.
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06.07.2022 18:46 Ответить
Під Херсоном немає хвойних лісів. Відео знято значно північніше
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06.07.2022 22:42 Ответить
--- Гатов?
--- Гатов!
--- Агонь!
... Гатов!
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06.07.2022 17:58 Ответить
"Естественный отбор, ветер северный..." ©

Премію Дарвіна в студію!
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06.07.2022 17:59 Ответить
Перше: Чому на с-300 рашистький символ V?
Друге: Довбо*об.
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06.07.2022 18:01 Ответить
Это от очень, ну очень очень большого ума..
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06.07.2022 18:02 Ответить
Все в велікого стратега куйла. Гиганті міслі.
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06.07.2022 18:06 Ответить
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06.07.2022 20:46 Ответить
Не впевнений, що хтось загинув. Судячи з відео, цього не можна сказати чітко. Й так, цікаво, чий же ж це дійсно комплекс? Свій підірвали? А навіщо? ВСУшний? - теж незрозуміло для чого. Хіба їм трофеї не потрібні?
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06.07.2022 18:09 Ответить
Написано, постановки. Комплекс ніхто не підривав. Напевне, вибухівку, яка умовно мала підірвати комплекс, заклали близько до орка. І хлопок.
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06.07.2022 18:13 Ответить
А чи загинув? То таке. Показали свій дебілізм, як пропагандони так і орки.
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06.07.2022 18:14 Ответить
Судя по пикселю это и правда наш С-300 и орки не стали бы по своему стрелять, даже если бы он был трофейный. Видео без спецэффектов они правда стрельнули и оба сдохли от разрыва БК. Но это не отменяет нашу халатность в сдаче ПВО противнику. Таких комплексов у нас очень мало и грустно что мы их не охраняем как следует и даем ДРГ зайти в тыл уничтожить С 300 за миллиарды баксов.
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06.07.2022 18:15 Ответить
Комплексьі ПВО С-300 дальнего действия , и не подходят к линии фронта и близко , какие пулеметьі? Кстати , первьій фейк бьіл более правдоподобньім - об уничтожении С-300 из Словакии авиаударом . Но тоже брехня ...
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06.07.2022 18:35 Ответить
Это старое видео. Март-апрель. С-300 в подобном состоянии теряли при выходе полка ПВО из Херсонской области, а также в Харьковской области. Судя по елочкам, очень похоже на Олешковский лес.
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06.07.2022 18:48 Ответить
"В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів" (C)

Кацапська ДРГ пролізла на 100 км вглиб нашої території, знайшла там бесхозний С-300, розпакувала камеру для знімання агітпропу, стрільнула і здохла. Вам не здається цей сценарій занадто фантастичним?
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06.07.2022 18:44 Ответить
У нас несколько полков и дивизионов находилось в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Харьковской области, Лимане. Потери были и чувствительные.
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06.07.2022 18:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI по-любому, это - по-руzzки, тупо, дорого и больно для этих дебилов
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06.07.2022 18:22 Ответить
Павтарите пажалста...Я нє успєл запісать.
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06.07.2022 18:27 Ответить
В трьох екземплярах.
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06.07.2022 18:32 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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06.07.2022 18:35 Ответить
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06.07.2022 18:37 Ответить
Я наприклад не бачу тут ніякої постановки.Два дибіла замість того щоб затрофеїти і відремонтувати техніку чомусь вирішили в неї вистрілити для пантів і мабуть для того щоб карман був важким за знищену техніку.
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06.07.2022 18:58 Ответить
Похер на эту свиню, тут главное что походу эта установка кацапская и она взрывается
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06.07.2022 19:10 Ответить
Цікаво, що за знак такий намальований ПІД направляючими...точно український))))
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06.07.2022 19:16 Ответить
у меня вопрос что делал С-300 в прифронтовой зоне ?, это явно не фроновое ПВО
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06.07.2022 19:18 Ответить
Ну, не всех дурных война забрала - хотя одним, как минимум, уже меньше. По моему надо ещё несколько дублей - как то не естественно - не верю.
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06.07.2022 19:25 Ответить
Так ви засвоїли, що це гавно можна знищити з простої стрілецької зброї???
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06.07.2022 19:48 Ответить
умом кацапа не понять... там всплошное безумие....
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06.07.2022 19:55 Ответить
нетуди пальчик встроив, йолуп!😂
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06.07.2022 20:01 Ответить
гатов
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06.07.2022 20:03 Ответить
Це ж треба бути таким феєричним дятлом, щоб...
за-перше стріляти по ракеті (чия б вона не була) з такої відстані;
за-друге, для кого ця "припарка"? На кадрах чітко видно літеру V на борту.
Я вже не кажу, що такий комплекс ніколи не стоїть і близько від передової, а тому його захоплення взагалі фантастика.
Але ж це Росія, дЄтка...
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06.07.2022 20:27 Ответить
МОТОР! Стоп,Стоп,не снято! следующий дубль давай! Где подевался актёр? давайте следующего!
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06.07.2022 20:48 Ответить
Дебилы,пля
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06.07.2022 20:54 Ответить
Судя по лесу и снаряге это март или февраль был. Дето в марте проскакивала инфа с фотками что в Николаевской области нашли брошенный комплекс. Он был не на ходу или поврежден. Что-то типа того. Может он и есть. Потому могли и шарахнуть "паприколу". Хер их знает этих макак северных.
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06.07.2022 21:40 Ответить
Что вы от них ожидали ?
Эти люди привыкли проверять уровень бензина в баке, подсвечивая спичками или зажигалкой в горловину бака.
Жизнь на мордоре это жизнь обречённого совкового космонавта - то блок верхом к низу припаяют, то орбиту спутают.
"Авось" здоровые люди не придумают.
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06.07.2022 22:35 Ответить
Ну по идее тогда и оператора который это снимал должное было накрыть.
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06.07.2022 22:56 Ответить
так іму і нада
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06.07.2022 23:01 Ответить
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06.07.2022 23:35 Ответить
Оскара ему на Канском фестивале бы.
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06.07.2022 23:54 Ответить
 
 