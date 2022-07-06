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Трофейный БТР-Д отремонтирован и встал на боевое дежурство. ВИДЕО

Украинские военные благодаря помощи граждан отремонтировали и поставили на боевое дежурство трофейный БТР-Д.

Об этом в фейсбуке сообщил Алексей Герман, передает Цензор.НЕТ.

"Этот БТР-Д мы отжали у руzzких десантников, почти 1,5 месяца работы по восстановлению. И теперь уже наша! ласточка ездит, плавает и ложится на днище. Кстати установлено полностью трофейное вооружение, которое также было отжато у свинособак.

Поэтому у нашей ласточки есть пусковой механизм ПТУР с дистанцией поражения тяжелой техники до 4000 метров, куча ракет к нему и два курсовых пулемета. И стала сегодня на боевое дежурство", – написал Герман.

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трофеи (180)


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Топ комментарии
+16
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2022 19:07
+12
Бити ворга його ж зброєю це круто-респект...
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06.07.2022 19:08
+6
ну а как иначе, - она должна в ил-76 влезть и под парашютную систему. Другое дело, - что никакого десанту у рашистов не получилось. Закосплеить операцию "Меркурий" силенок не хватило=)
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06.07.2022 19:20
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Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2022 19:07 Ответить
Бити ворга його ж зброєю це круто-респект...
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06.07.2022 19:08 Ответить
Интересно другое. БТР-Д это авиадесантная машина советской поры. Что на параше дела настолько плохо что подобную технику используют как расходный материал. У нее броня 15 мм всего
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06.07.2022 19:13 Ответить
ну а как иначе, - она должна в ил-76 влезть и под парашютную систему. Другое дело, - что никакого десанту у рашистов не получилось. Закосплеить операцию "Меркурий" силенок не хватило=)
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06.07.2022 19:20 Ответить
А три Ила над Васильковом?
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06.07.2022 21:28 Ответить
у кацапів так погано, що вони десантників використовують як легку піхоту
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06.07.2022 19:25 Ответить
так воно ще ж має якось плавати.
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06.07.2022 19:29 Ответить
Плаває, як гівно в ополонці.
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06.07.2022 19:41 Ответить
Про яку броню ти мову ведеш - там корпус із алюмінію який називають катаною бронею (( це просто платформа для зброї , захисту там 0 ((
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07.07.2022 00:45 Ответить
і написати на броні :

ПО ВАМ ВАШИМ
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06.07.2022 19:40 Ответить
На передовій хлопці раді кожній євроблясі, пригнаній волонтерами, а тут цілий БТР-Д. Дякуємо!
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06.07.2022 20:01 Ответить
Это что, пневмоподвеска? У кацапов? Да ну нах. Скорее всего там французское,немецкое,голландское и ещё хрен знает какое оборудование. В своем роде уникальный экземпляр. Потому что сейчас кацапы при производстве БТР лишь х.й пососут. И ресору от телеги прицепят.
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06.07.2022 20:06 Ответить
після провірки в бою, чекаємо розповіді про знищених бройлерних свинособак
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06.07.2022 20:12 Ответить
Уявляю, як капітально довелося вимивати шушпанцер зсередини, аби не смерділо кацапами.
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06.07.2022 20:33 Ответить
 
 