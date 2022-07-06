Трофейный БТР-Д отремонтирован и встал на боевое дежурство. ВИДЕО
Украинские военные благодаря помощи граждан отремонтировали и поставили на боевое дежурство трофейный БТР-Д.
Об этом в фейсбуке сообщил Алексей Герман, передает Цензор.НЕТ.
"Этот БТР-Д мы отжали у руzzких десантников, почти 1,5 месяца работы по восстановлению. И теперь уже наша! ласточка ездит, плавает и ложится на днище. Кстати установлено полностью трофейное вооружение, которое также было отжато у свинособак.
Поэтому у нашей ласточки есть пусковой механизм ПТУР с дистанцией поражения тяжелой техники до 4000 метров, куча ракет к нему и два курсовых пулемета. И стала сегодня на боевое дежурство", – написал Герман.
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