Трофейний БТР-Д відремонтований і став на бойове чергування. ВIДЕО
Українські військові завдяки допомозі громадян відремонтували і поставили на бойове чергування трофейний БТР-Д.
Про це у фейсбуці повідомив Олексій Герман, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей БТР-Д ми віджали у руzzких десантників, майже 1,5 місяця роботи по відновленню. І тепер вже наша! ластівка їзде, плаває та лягає на днище. Доречі встановлено повністю трофейне озброєння, яке також було віджато у свинособак.
Тож наша ластівка має пусковий механізм ПТУР з дистанцією ураження важкої техніки до 4000 метрів, купу ракет до нього, та два курсові кулемети. І стала сьогодні на бойове чергування", - написав Герман.
Топ коментарі
+16 Amber
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+12 Александр Чуднивец #474549
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+6 Rhodesian
показати весь коментар06.07.2022 19:20
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