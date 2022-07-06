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Трофейний БТР-Д відремонтований і став на бойове чергування. ВIДЕО

Українські військові завдяки допомозі громадян відремонтували і поставили на бойове чергування трофейний БТР-Д.

Про це у фейсбуці повідомив Олексій Герман, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей БТР-Д ми віджали у руzzких десантників, майже 1,5 місяця роботи по відновленню. І тепер вже наша! ластівка їзде, плаває та лягає на днище. Доречі встановлено повністю трофейне озброєння, яке також було віджато у свинособак.

Тож наша ластівка має пусковий механізм ПТУР з дистанцією ураження важкої техніки до 4000 метрів, купу ракет до нього, та два курсові кулемети. І стала сьогодні на бойове чергування", - написав Герман.

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Автор: 

трофеї (185)


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Топ коментарі
+16
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2022 19:07
+12
Бити ворга його ж зброєю це круто-респект...
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06.07.2022 19:08
+6
ну а как иначе, - она должна в ил-76 влезть и под парашютную систему. Другое дело, - что никакого десанту у рашистов не получилось. Закосплеить операцию "Меркурий" силенок не хватило=)
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06.07.2022 19:20
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Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2022 19:07 Відповісти
Бити ворга його ж зброєю це круто-респект...
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06.07.2022 19:08 Відповісти
Интересно другое. БТР-Д это авиадесантная машина советской поры. Что на параше дела настолько плохо что подобную технику используют как расходный материал. У нее броня 15 мм всего
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06.07.2022 19:13 Відповісти
ну а как иначе, - она должна в ил-76 влезть и под парашютную систему. Другое дело, - что никакого десанту у рашистов не получилось. Закосплеить операцию "Меркурий" силенок не хватило=)
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06.07.2022 19:20 Відповісти
А три Ила над Васильковом?
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06.07.2022 21:28 Відповісти
у кацапів так погано, що вони десантників використовують як легку піхоту
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06.07.2022 19:25 Відповісти
так воно ще ж має якось плавати.
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06.07.2022 19:29 Відповісти
Плаває, як гівно в ополонці.
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06.07.2022 19:41 Відповісти
Про яку броню ти мову ведеш - там корпус із алюмінію який називають катаною бронею (( це просто платформа для зброї , захисту там 0 ((
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07.07.2022 00:45 Відповісти
і написати на броні :

ПО ВАМ ВАШИМ
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06.07.2022 19:40 Відповісти
На передовій хлопці раді кожній євроблясі, пригнаній волонтерами, а тут цілий БТР-Д. Дякуємо!
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06.07.2022 20:01 Відповісти
Это что, пневмоподвеска? У кацапов? Да ну нах. Скорее всего там французское,немецкое,голландское и ещё хрен знает какое оборудование. В своем роде уникальный экземпляр. Потому что сейчас кацапы при производстве БТР лишь х.й пососут. И ресору от телеги прицепят.
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06.07.2022 20:06 Відповісти
після провірки в бою, чекаємо розповіді про знищених бройлерних свинособак
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06.07.2022 20:12 Відповісти
Уявляю, як капітально довелося вимивати шушпанцер зсередини, аби не смерділо кацапами.
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06.07.2022 20:33 Відповісти
 
 