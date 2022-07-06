Трофейний БТР-Д відремонтований і став на бойове чергування. ВIДЕО

Українські військові завдяки допомозі громадян відремонтували і поставили на бойове чергування трофейний БТР-Д.

Про це у фейсбуці повідомив Олексій Герман, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей БТР-Д ми віджали у руzzких десантників, майже 1,5 місяця роботи по відновленню. І тепер вже наша! ластівка їзде, плаває та лягає на днище. Доречі встановлено повністю трофейне озброєння, яке також було віджато у свинособак.

Тож наша ластівка має пусковий механізм ПТУР з дистанцією ураження важкої техніки до 4000 метрів, купу ракет до нього, та два курсові кулемети. І стала сьогодні на бойове чергування", - написав Герман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці затрофеїли російський БМП-3. ВIДЕО