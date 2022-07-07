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Новости Видео Война
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Как пользоваться трофейной техникой: Работа с прицелом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВИДЕО

Изучаем российский танк Т-80БВМ: порядок работы с многоканальным тепловизионным прицельным устройством наводчика "Сосна-У".

Видео создано специалистами научно-исследовательской лаборатории Военного института танковых войск.

Состав:

Режимы работы:

Включение режима "Основной":

Поля зрения изделия:

Передняя панель ПУ ТК (пульт управления тепловизионной камерой):

Включение тепловизионного канала:

Смотрите: Трофейный БТР-Д отремонтирован и встал на боевое дежурство. ВИДЕО

танк (2255) трофеи (180)


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Топ комментарии
+5
кончена озвучка, як на раша тв
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07.07.2022 10:32
+4
І знову французький тепловізор.
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07.07.2022 10:36
+2
Нахіба це тут? В Десну відішліть, там воно потрібніше.
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07.07.2022 10:49
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кончена озвучка, як на раша тв
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07.07.2022 10:32 Ответить
них... не понятно , но очень интересно
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07.07.2022 10:33 Ответить
Жабоїди срані, кацапам продавали любе озброєння!
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07.07.2022 10:34 Ответить
І знову французький тепловізор.
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07.07.2022 10:36 Ответить
Чудове відео, але треба розуміти ,що потрібно мінімум пів року тренувань для екіпажу
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07.07.2022 10:43 Ответить
Так оно раньше и было,5,5мес. кт,но,мв в "учебке"готовили на все типы танков,кроме заряжающих, которых натаскивали уже в линейных подразделениях
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07.07.2022 14:22 Ответить
Нахіба це тут? В Десну відішліть, там воно потрібніше.
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07.07.2022 10:49 Ответить
скоро все на трофейных мокшанских танках ездить будем так что самообразование приветствуется...
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07.07.2022 11:03 Ответить
Мати в країні танковий завод і радіти трофейним танкам.
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07.07.2022 11:27 Ответить
если орки представляют такую возможность почему нет...
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07.07.2022 11:36 Ответить
Повного циклу виробництва танків Україна не мала..
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07.07.2022 12:07 Ответить
а в чому новина?
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07.07.2022 11:25 Ответить
Як про що, курси для танкістів онлайн) Для тих в кого в гаражі завалявся танк)
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07.07.2022 13:54 Ответить
Интернет полон знаний. Хочешь - учишь HTML, хочешь - Python, а хочешь - как стрелять из танка
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08.07.2022 01:53 Ответить
 
 