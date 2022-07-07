Как пользоваться трофейной техникой: Работа с прицелом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВИДЕО
Изучаем российский танк Т-80БВМ: порядок работы с многоканальным тепловизионным прицельным устройством наводчика "Сосна-У".
Видео создано специалистами научно-исследовательской лаборатории Военного института танковых войск.
Состав:
Режимы работы:
Включение режима "Основной":
Поля зрения изделия:
Передняя панель ПУ ТК (пульт управления тепловизионной камерой):
Включение тепловизионного канала:
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