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В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РПГ, гранаты и патроны, которые оставили после себя россияне, собираются передать ВСУ.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Обустроенную позицию оккупантов, оружие и боеприпасы нашли на территории Репкинской громады, которая весной была оккупирована россиянами.

"На местности, где базировался враг, правоохранители обнаружили РПГ-26, выстрелы в РПГ 7В, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Судя по маркировке, боеприпасы принадлежали 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде с местом постоянной дислокации в Алтайском крае РФ (в/ч 41659, г. Алейск).

Смотрите: Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины. ФОТОрепортаж

Все найденное правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос о передаче оружия и боеприпасов на нужды Вооруженных Сил Украины.

В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов 01
В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов 02
В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов 03

боеприпасы (2336) Госпогранслужба (6421) оккупация (10135) оружие (10215) Черниговщина (1485)


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вот это подвиг ....таких "схронов" валом в каждом окопе, нах нам это покахывают.
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07.07.2022 15:59 Ответить
не хочете не дивіться, а показють, щоб люди були обережні, само тому що таких схронів може бути багато, щоб ці речі не потрапили до рук дітей, мовчу що там може бути і заміновано все.
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07.07.2022 16:33 Ответить
Ці речі також, не повині попасти, до копит свинопсів! Це також, дуже важливо!!!
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07.07.2022 19:15 Ответить
Шо не так? Ты уже много таких схронов выкопал и передал в ВСУ?
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07.07.2022 16:35 Ответить
Вам, - это кому? Хипстерам, уставшим от войны?
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07.07.2022 17:06 Ответить
 
 