В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
РПГ, гранаты и патроны, которые оставили после себя россияне, собираются передать ВСУ.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Обустроенную позицию оккупантов, оружие и боеприпасы нашли на территории Репкинской громады, которая весной была оккупирована россиянами.
"На местности, где базировался враг, правоохранители обнаружили РПГ-26, выстрелы в РПГ 7В, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.
Судя по маркировке, боеприпасы принадлежали 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде с местом постоянной дислокации в Алтайском крае РФ (в/ч 41659, г. Алейск).
Все найденное правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос о передаче оружия и боеприпасов на нужды Вооруженных Сил Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль