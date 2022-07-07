В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РПГ, гранаты и патроны, которые оставили после себя россияне, собираются передать ВСУ.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Обустроенную позицию оккупантов, оружие и боеприпасы нашли на территории Репкинской громады, которая весной была оккупирована россиянами.

"На местности, где базировался враг, правоохранители обнаружили РПГ-26, выстрелы в РПГ 7В, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Судя по маркировке, боеприпасы принадлежали 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде с местом постоянной дислокации в Алтайском крае РФ (в/ч 41659, г. Алейск).

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Все найденное правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос о передаче оружия и боеприпасов на нужды Вооруженных Сил Украины.





