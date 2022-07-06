Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Враг наносил огненное поражение с применением РСЗО, САУ, минометов и стрелкового оружия, для ведения разведки использовал БПЛА со сбросом неизвестных боеприпасов", — говорится в сообщении.
Под огнем оккупантов оказались Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская громады на Сумщине и Новгород-Северская, Семеновская и Сновская громады на Черниговщине.
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