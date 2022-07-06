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Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Враг наносил огненное поражение с применением РСЗО, САУ, минометов и стрелкового оружия, для ведения разведки использовал БПЛА со сбросом неизвестных боеприпасов", — говорится в сообщении.

Под огнем оккупантов оказались Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская громады на Сумщине и Новгород-Северская, Семеновская и Сновская громады на Черниговщине.

Также читайте: Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины 01
Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины 02
Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины 03
Войска РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины 04

Госпогранслужба (6421) обстрел (27114) Сумская область (3115) Черниговщина (1485)


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