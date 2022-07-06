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Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области. ФОТОрепортаж

В течение 5 июля российские оккупанты обстреляли пять пограничных общин Сумской области. Обстрелы велись из минометов и стрелкового оружия. Также враг сбрасывал боеприпасы с беспилотника.

Об этом сообщил глава областной ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов за сутки на Белопольщине:

Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 01

Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 02
Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 03
Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 04

Также смотрите: Оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов. ФОТОрепортаж

Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 05
Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области 06

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3115) Живицкий Дмитрий (242)


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без зеркального отражения,без око за око это не прекратится...
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06.07.2022 00:12 Ответить
Генштаб, де захист населення? Де відповідь по ворожому вогню? Як назвати ваші дії?
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06.07.2022 01:24 Ответить
время- відповідь на дії рф в попередній новині.
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06.07.2022 02:54 Ответить
Тут главноє - нікакой отвєткі. Таваріща путєна не расстраівать - яму ж потом в глаза заглянуть нада будєт
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06.07.2022 09:13 Ответить
 
 