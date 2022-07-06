Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области. ФОТОрепортаж

В течение 5 июля российские оккупанты обстреляли пять пограничных общин Сумской области. Обстрелы велись из минометов и стрелкового оружия. Также враг сбрасывал боеприпасы с беспилотника.

Об этом сообщил глава областной ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов за сутки на Белопольщине:







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