Последствия российских обстрелов на Белопольщине Сумской области. ФОТОрепортаж
В течение 5 июля российские оккупанты обстреляли пять пограничных общин Сумской области. Обстрелы велись из минометов и стрелкового оружия. Также враг сбрасывал боеприпасы с беспилотника.
Об этом сообщил глава областной ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия обстрелов за сутки на Белопольщине:
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий06.07.2022 00:12 Ответить Мне нравится 2
время
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Evgeniy Petrenko
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Отто Кац #364501
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