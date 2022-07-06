Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж
Протягом 5 липня російські окупанти обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області. Обстріли велись з мінометів і стрілецької зброї. Також ворог скидав боєприпаси з безпілотника.
Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки обстрілів за добу на Білопільщині:
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Don Bessam #359417
показати весь коментар06.07.2022 00:12 Відповісти Мені подобається 2
время
показати весь коментар06.07.2022 01:24 Відповісти Мені подобається 1
Evgeniy Petrenko
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Отто Кац #364501
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