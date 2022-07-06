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Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж

Протягом 5 липня російські окупанти обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області. Обстріли велись з мінометів і стрілецької зброї. Також ворог скидав боєприпаси з безпілотника.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів за добу на Білопільщині:

Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 01

Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 02
Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 03
Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 04

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Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 05
Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області 06

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3664) Живицький Дмитро (466)


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без зеркального отражения,без око за око это не прекратится...
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06.07.2022 00:12 Відповісти
Генштаб, де захист населення? Де відповідь по ворожому вогню? Як назвати ваші дії?
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06.07.2022 01:24 Відповісти
время- відповідь на дії рф в попередній новині.
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06.07.2022 02:54 Відповісти
Тут главноє - нікакой отвєткі. Таваріща путєна не расстраівать - яму ж потом в глаза заглянуть нада будєт
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06.07.2022 09:13 Відповісти
 
 