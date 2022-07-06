Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж

Протягом 5 липня російські окупанти обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області. Обстріли велись з мінометів і стрілецької зброї. Також ворог скидав боєприпаси з безпілотника.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів за добу на Білопільщині:







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