На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
РПГ, гранати та набої, що лишили по собі росіяни, збираються передати ЗСУ.
Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Облаштовану позицію окупантів, зброю і боєприпаси знайшли на території Ріпкинської громади, що навесні була окупована росіянами.
"На місцевості, де базувався ворог, правоохоронці знайшли РПГ-26, постріли до РПГ 7В, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Судячи з маркування, боєприпаси належали 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді з місцем постійної дислокації в Алтайському краї РФ (в/ч 41659, м. Алейськ).
Усе знайдене правоохоронці вилучили. Зараз вирішують питання про передачу зброї та боєприпасів на потреби Збройних Сил України.
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