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На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РПГ, гранати та набої, що лишили по собі росіяни, збираються передати ЗСУ.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Облаштовану позицію окупантів, зброю і боєприпаси знайшли на території Ріпкинської громади, що навесні була окупована росіянами.

"На місцевості, де базувався ворог, правоохоронці знайшли РПГ-26, постріли до РПГ 7В, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Судячи з маркування, боєприпаси належали 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді з місцем постійної дислокації в Алтайському краї РФ (в/ч 41659, м. Алейськ).

Дивіться: Українські артилеристи точним ударом знищили склад з боєприпасами та паливом в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Усе знайдене правоохоронці вилучили. Зараз вирішують питання про передачу зброї та боєприпасів на потреби Збройних Сил України.

На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів 01
На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів 02
На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів 03

Автор: 

боєприпаси (2269) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) окупація (6685) зброя (7461) Чернігівщина (1584)


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вот это подвиг ....таких "схронов" валом в каждом окопе, нах нам это покахывают.
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07.07.2022 15:59 Відповісти
не хочете не дивіться, а показють, щоб люди були обережні, само тому що таких схронів може бути багато, щоб ці речі не потрапили до рук дітей, мовчу що там може бути і заміновано все.
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07.07.2022 16:33 Відповісти
Ці речі також, не повині попасти, до копит свинопсів! Це також, дуже важливо!!!
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07.07.2022 19:15 Відповісти
Шо не так? Ты уже много таких схронов выкопал и передал в ВСУ?
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07.07.2022 16:35 Відповісти
Вам, - это кому? Хипстерам, уставшим от войны?
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07.07.2022 17:06 Відповісти
 
 