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Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз". ВИДЕО

Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами "Это результат рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов", — сказано в сообщении.

"Ожидаем, что международное применение системы совместного транзита по Украине по оптимистическому прогнозу может начаться уже с 1 декабря 2022 года", — сообщил Витянис Алишаускас, международный эксперт по вопросам таможни программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

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Еврокомиссия (1453) торговля (953) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+12
нам таке не підійде взагалі бо де тоді мафія митна буде столуватися?
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07.07.2022 18:40
+11
десь за серце схопились митники.. це ж тепер по "пісят" з буса не прокатить
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07.07.2022 18:44
+5
Це фактично і є ЄС.
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07.07.2022 18:46
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А они видели диалог двух джентльменов в Белгород-Днестровском? Очень располагает к безвизу и всему остальному.
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07.07.2022 18:36 Ответить
нам таке не підійде взагалі бо де тоді мафія митна буде столуватися?
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07.07.2022 18:40 Ответить
Наші на це не підуть, бо тоді на миті не можна буде громадян обдирать, як липку.
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08.07.2022 01:20 Ответить
десь за серце схопились митники.. це ж тепер по "пісят" з буса не прокатить
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07.07.2022 18:44 Ответить
Це фактично і є ЄС.
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07.07.2022 18:46 Ответить
Де ж митники тепер харчуватись будуть?
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07.07.2022 18:46 Ответить
на передовій? за дохлих кацапів добре платять.
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07.07.2022 19:55 Ответить
Для цієї категорії не підійде, там можно без мізків залишитись.
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07.07.2022 20:14 Ответить
А вони давно без мізків. Але для фронту треба совісті...
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08.07.2022 02:27 Ответить
Отак, розмитнення авто тепер як у Литвi буде.
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07.07.2022 18:48 Ответить
А тепер що нам будуть розповідати про розтаможку авто????
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07.07.2022 18:57 Ответить
Це наступний удар по яйцях зе-команді після вимоги негайно затвердити керівника САП. Отже, після вмикання режиму вар'ята Зеленському доведеться вмикати режим імбецила.
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07.07.2022 18:59 Ответить
«Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України. Джерело:

значит ЕС снимает мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто .

‼️‼️‼️
Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов .
А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
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07.07.2022 20:49 Ответить
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
Через анонімні телеграм-канали просувають небезпечний сценарій. Що можна плюнути на вимоги ЄС і в ручному режимі призначити керівником САП зручного для влади прокурора Симоненка. Зараз він є заступником Венедіктової.
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08.07.2022 03:19 Ответить
Кандидатство Україні дали не просто так. Одна з умов чорним по білому зафіксована так: призначити керівником САП переможця конкурсу. А не ручного Симоненка.

Хто просуває Симоненка? Ті самі люди, які розповідали який Татаров молодець.

У когось ще є надії на прагнення нашого олігархату в ЄС?

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08.07.2022 03:23 Ответить
гетманцев обісреться
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08.07.2022 06:31 Ответить
 
 