Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз". ВИДЕО
Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Государственной таможенной службы Украины.
"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами "Это результат рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов", — сказано в сообщении.
"Ожидаем, что международное применение системы совместного транзита по Украине по оптимистическому прогнозу может начаться уже с 1 декабря 2022 года", — сообщил Витянис Алишаускас, международный эксперт по вопросам таможни программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
значит ЕС снимает мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто .
‼️‼️‼️
Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов .
А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
@zer0corruption_
Через анонімні телеграм-канали просувають небезпечний сценарій. Що можна плюнути на вимоги ЄС і в ручному режимі призначити керівником САП зручного для влади прокурора Симоненка. Зараз він є заступником Венедіктової.
Хто просуває Симоненка? Ті самі люди, які розповідали який Татаров молодець.
У когось ще є надії на прагнення нашого олігархату в ЄС?