Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз". ВИДЕО

Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами "Это результат рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов", — сказано в сообщении.

"Ожидаем, что международное применение системы совместного транзита по Украине по оптимистическому прогнозу может начаться уже с 1 декабря 2022 года", — сообщил Витянис Алишаускас, международный эксперт по вопросам таможни программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

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