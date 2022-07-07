Єврокомісія запросила Україну до "митного безвізу". ВIДЕО
Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Державної митної служби України.
"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Це є результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року. Про це повідомив заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов", - сказано в повідомленні.
"Очікуємо, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною за оптимістичним прогнозом може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року", - повідомив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).
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значит ЕС снимает мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто .
‼️‼️‼️
Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов .
А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
@zer0corruption_
Через анонімні телеграм-канали просувають небезпечний сценарій. Що можна плюнути на вимоги ЄС і в ручному режимі призначити керівником САП зручного для влади прокурора Симоненка. Зараз він є заступником Венедіктової.
Хто просуває Симоненка? Ті самі люди, які розповідали який Татаров молодець.
У когось ще є надії на прагнення нашого олігархату в ЄС?