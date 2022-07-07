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Єврокомісія запросила Україну до "митного безвізу". ВIДЕО

Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Державної митної служби України.

"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Це є результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року. Про це повідомив заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов", - сказано в повідомленні.

"Очікуємо, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною за оптимістичним прогнозом може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року", - повідомив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

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Автор: 

Єврокомісія (2156) торгівля (1280) Державна митна служба (641)


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Топ коментарі
+12
нам таке не підійде взагалі бо де тоді мафія митна буде столуватися?
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07.07.2022 18:40
+11
десь за серце схопились митники.. це ж тепер по "пісят" з буса не прокатить
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07.07.2022 18:44
+5
Це фактично і є ЄС.
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07.07.2022 18:46
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А они видели диалог двух джентльменов в Белгород-Днестровском? Очень располагает к безвизу и всему остальному.
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07.07.2022 18:36 Відповісти
нам таке не підійде взагалі бо де тоді мафія митна буде столуватися?
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07.07.2022 18:40 Відповісти
Наші на це не підуть, бо тоді на миті не можна буде громадян обдирать, як липку.
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08.07.2022 01:20 Відповісти
десь за серце схопились митники.. це ж тепер по "пісят" з буса не прокатить
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07.07.2022 18:44 Відповісти
Це фактично і є ЄС.
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07.07.2022 18:46 Відповісти
Де ж митники тепер харчуватись будуть?
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07.07.2022 18:46 Відповісти
на передовій? за дохлих кацапів добре платять.
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07.07.2022 19:55 Відповісти
Для цієї категорії не підійде, там можно без мізків залишитись.
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07.07.2022 20:14 Відповісти
А вони давно без мізків. Але для фронту треба совісті...
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08.07.2022 02:27 Відповісти
Отак, розмитнення авто тепер як у Литвi буде.
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07.07.2022 18:48 Відповісти
А тепер що нам будуть розповідати про розтаможку авто????
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07.07.2022 18:57 Відповісти
Це наступний удар по яйцях зе-команді після вимоги негайно затвердити керівника САП. Отже, після вмикання режиму вар'ята Зеленському доведеться вмикати режим імбецила.
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07.07.2022 18:59 Відповісти
«Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України. Джерело:

значит ЕС снимает мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто .

‼️‼️‼️
Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов .
А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
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07.07.2022 20:49 Відповісти
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
Через анонімні телеграм-канали просувають небезпечний сценарій. Що можна плюнути на вимоги ЄС і в ручному режимі призначити керівником САП зручного для влади прокурора Симоненка. Зараз він є заступником Венедіктової.
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08.07.2022 03:19 Відповісти
Кандидатство Україні дали не просто так. Одна з умов чорним по білому зафіксована так: призначити керівником САП переможця конкурсу. А не ручного Симоненка.

Хто просуває Симоненка? Ті самі люди, які розповідали який Татаров молодець.

У когось ще є надії на прагнення нашого олігархату в ЄС?

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08.07.2022 03:23 Відповісти
гетманцев обісреться
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08.07.2022 06:31 Відповісти
 
 