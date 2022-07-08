Склады оккупантов горят в Новой Каховке (обновлено). ВИДЕО

В оккупированной Новой Каховке горят склады боеприпасов и горючего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался под утро. В сети опубликована видеозапись, на которой виден огромный столб дыма и звучит тревожная сирена.

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Позже депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань сообщил в фейсбуке, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.

"Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад - попадание в состав боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера убили предателя, бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами - Сергея Томко", - написал он.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, вооруженные силы Украины попали в склад боеприпасов россиян в оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным убиты несколько десятков военных РФ.

СМИ пишут, что после успешной отработки ВСУ по позициям россиян на Каховской ГЭС - 44 убитых оккупанта. Отмечается, что на уничтоженной позиции находились около 70 россиян, ПВО и боекомплекты.