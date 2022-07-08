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Склады оккупантов горят в Новой Каховке (обновлено). ВИДЕО

В оккупированной Новой Каховке горят склады боеприпасов и горючего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался под утро. В сети опубликована видеозапись, на которой виден огромный столб дыма и звучит тревожная сирена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Шахтерске с ночи раздаются взрывы, детонирует состав боеприпасов войск РФ. ВИДЕО

Позже депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань сообщил в фейсбуке, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.

"Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад - попадание в состав боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера убили предателя, бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами - Сергея Томко", - написал он.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, вооруженные силы Украины попали в склад боеприпасов россиян в оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным убиты несколько десятков военных РФ.

СМИ пишут, что после успешной отработки ВСУ по позициям россиян на Каховской ГЭС - 44 убитых оккупанта. Отмечается, что на уничтоженной позиции находились около 70 россиян, ПВО и боекомплекты.

боеприпасы (2336) Новая Каховка (154) склад (155)


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Топ комментарии
+50
Вот, что "Хаймарс" животворящий делает ! (с)
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08.07.2022 09:43
+41
Ранок почався з добрих новин.
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08.07.2022 09:42
+39
Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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08.07.2022 09:41
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Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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08.07.2022 09:41 Ответить
Джамал(джамшут), ховайся,по твою ментовскую башку вже йдуть..
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08.07.2022 09:57 Ответить
"Это - не мы" ЗСУ.
Минздрав предупреждает : курение убивает
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08.07.2022 10:15 Ответить
Опять ?!
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08.07.2022 10:32 Ответить
Ранок почався з добрих новин.
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08.07.2022 09:42 Ответить
Вот, что "Хаймарс" животворящий делает ! (с)
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08.07.2022 09:43 Ответить
Если реально склад☝То зер гуд однозначно
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08.07.2022 09:44 Ответить
В Шахтерске к стати тоже сейчас 💥💥👍
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08.07.2022 09:47 Ответить
Это место дислокации орков на ГЭС в районе шлюза. Плюс уничтоженное ПВО и РЭБ. Хлань не в теме.
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08.07.2022 14:03 Ответить
х л о п о к !
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08.07.2022 09:49 Ответить
Сейчас химарсы работают на дистанции 70 км. Когда почистят начнётся работа другими ракетами с большей дальностью, 120 а может и более км👍И в августе будет контрнаступление по чистым от техники, ПВО и складов территориям.

Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
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08.07.2022 09:52 Ответить
Не хочется быть зрадо*бом, но все эти склады, что взрываются последние несколько недель - "местного значения", ни одного даже близкого по размерам к нашим, взорваным несколько лет назад, которые несколько суток детонировали - ни одного даже на 1/10 от этого пока не было, и вряд ли будет. Они не такие уж и тупые, чтобы располагать такие крупные склады в радиусе 100 км от фронта, если вообще имеют привычку концентрировать такое количество боеприпасов в одном месте, к сожалению. Поэтому-то эта стратегия пока не работает, как мы видим - они прут и прут, огневая мощь практически не падает. И что с этим делать, даже не очень и понятно - рушить логистическую инфраструктуру(ж/д прежде всего)? так они её быстро восстанавливают(кроме мостов) - да и потом это выйдет нам боком при освобождении оккупированных территорий опять же. Мб только диверсии в относительно глубоком тылу на более крупных складах.
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08.07.2022 10:03 Ответить
В тому то і справа що дійсно великі склади знаходяться десь за Уралом або в Криму і щоб їх підірвати потрібно розробляти спец.операції надзвичайної складності, чи справиться з цим Буданов - питання риторичне. Тож єдине що залишається це підривати склади місцевого значення.
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08.07.2022 10:14 Ответить
У військовій науці при плануванні військових операцій заздалегідь іде "закладка" втрат *********** до 30% на подібні арт- та авіанальоти Це ще з часів ІІ Світової враховується
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08.07.2022 10:40 Ответить
Тут ви трохи не праві знищення місцевих складів ускладнює логістику і вже знеможливлює ситуацію, коли поле засіяне воронками,
але є деякі недопрацювання по мостах, їх потрібно знищувати, ворог при можливому нашому контрнаступі ітак їх підірве,
ще б по піонах відпрацювати але то вже дійсно не на часі поки що...

Вони пруть але в їхніх пабліках є уже деяка паніка, пройдіться, особливо при ударах по штабах...
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08.07.2022 10:21 Ответить
1. Піони без БК та соляри - мертве залізо. При нашому наступі - більше нам дістанеться. У мріях, звісно.
2. Самі по собі Піони - маневрена та захищена ціль. Звісно, можна мріяти про точні та часті ураження "барожуючими ************ з самонаведенням" (в ЗСУ є вже декілька типів таких *********** на озброєнні), але все ж таки це величезна лотерея. А склади - реально важлива, стаціонарна та пагано захищена ціль. Ну неможливо захистити десятки тисяч ящиків з снарядами чи цистерни/ємності з солярою та бензином. Таке можливо тільки при заздалегідь підготованій ешелонованій обороні, коли всі ємності заглиблені в землю і навіть забетоновані, а всі склади БК - теж під землею, в сотнях невеликих (порівняно) сховищах з наявністю великої кількості особового складу для фактично ручного перетаскування БК.

І ось тут саме цікаве - Україна зараз має, хоч і з натугою, можливість таке робити - тому і немає великої кількості новин про знищені склади ЗСУ (ну, окрім в мріях пропогандистів рашки), а рашковани такої змоги не мають - ні особового складу немає, ні можливості підготувати сотень захищених складів.
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08.07.2022 10:44 Ответить
1. Уже более десяти их взорвали. И работа идёт ежедневно☝
2. Это склады которые нужны ежедневно, для пополнения БК непосредственно для орудий (а нечем )
3. Подчистив на 70 км. Пойдет на чистка на сто и более км👍 А ездить караванами с БК без прикрытия ПВО ещё то веселье.
4. При таких раскладах кацапам вообще воевать будет (уже) не интересно❗

Помним про попкорн🍿
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08.07.2022 10:22 Ответить
Щось не чутно про системне знищення складів ЗСУ. Так, інколи бувають новини, але так, щоб по 3-4-5 на добу - не було ні разу. А ті 3-6 тисяч снарядів, які випускає ЗСУ - це теж не дрібничка, а реально ГОРИ ящиків.

А про склади рашкованів, з появою хаймарсів, ми читаємо, бачимо вибухи, пожежі, стовпи диму - кожен день. Причому знищують їх не тільки ж хаймарси - штурмовики та бомбардувальники ЗСУ теж працюють на повну.

Тож робимо висновок:
1. в ЗСУ питання розосередження складів та БК - контролюється жорстко.
2. Навіть виявлені склади ЗСУ супротивник не має змоги гарантовано знищувати (їхнє РСЗО має точність катастрофічно низьку, а щільність ППО вже така, що їхні літаки просто не залітають за лінію фронту і на 5 км).
3. ЗСУ має розвідку і засоби, аби кожен день трощити склади супротивника в оперативному (а не тактичному) тилу.
4. Ідіотизмом є припущення, що ці знищені склади "то дрібничка, рашкованам не важлива" - якщо б було так, то рашковани наступали би на всій лінії фронту, а на херсонському, запорізьському, харківських напрямках в частин ЗСУ не було б змоги виконувати контрнаступальні дії, бо на будь-яку концентрацію сил, навіть ротного масштабу, рашковани б відповідали масованими артилерійськими ударами в місця концентрації (а розвідка в них теж працює). Ви, мабуть, в своєму житті не організовували перевезення навіть 1 квартири на 2 машини. Якби у вас був хоч такий досвід, ви б знали, що безперервна доставка тисяч тон БК кожного дня на дистанції в 70км - це надскладна задача. І що саме цифрам (+20) в графі "знищена автомобільна техніка та автоцистерни" обізнані люди радіють чи не більше, ніж навіть аналогічній цифрі в графі "знищені бойові броньовані машини". Бо без вантажівки з БК та без автоцистерни, що 2-3 рази прибула на позицію, мотопіхотна рота - це просто натовп дебілів з калашами на 1-2 години слабкого бою, а з БК та паливом - це смерть з десятка видів стволів та машин безперервно на протязі доби.
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08.07.2022 10:30 Ответить
Коли на Чернігівщині у березні "Байрактар" розніс ешелон з дизельним пальним то наступ кацапський зупинився Кацапи бігали по селах з каністрами і солярку шукали! А якщо не знаходили - масово кидали техніку без пального і тікали пішки
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08.07.2022 10:44 Ответить
Вот ведь гад Порох, заснул на боевом посту, склады не доглядел, ну или напился, или считал 80 или 81 млрд баксов за месяц заработал. А ***** этим воспользовался и все взорвал. Зато теперь может блистать своей тупостью на цензоре. Давай еще про Липецкую фабрику, а то тема не раскрыта.
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08.07.2022 11:18 Ответить
Выйми из ЖОПЫ ШВАБРУ тварь КОЗЛОРОГАЯ и не ***** здесь.
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08.07.2022 11:48 Ответить
Ну склады там немалые .После уничтожения такого в Хрустальном ,гиркин у себя в телеге ныл и жаловался ,что вместе с этим складом взлетело на воздух и наступление орков и что склад там был армейского уровня
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08.07.2022 10:54 Ответить
Можно иметь 100500 снарядов в Хабаровском крае но куда важнее 1000 в районе боевых действий. И если их уничтожить, то никакое кол-во где то там, далеко, и много, не поможет. Стрелять будет также нечем, как если бы их, вообще, не было.
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08.07.2022 11:11 Ответить
Влучно☝
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08.07.2022 13:48 Ответить
Ви в цьому експерт? Наші склади вибухали за всіх президентів і не всі вони (склади) офігенні. Проходячи службу я проводив розслідування про обгорілого солдата при знищення складів у Новобогданівці. Там частина *********** зберігалися на вулиці, з розірваними мішками і висипаними з них порохами, в ящиках. ********** старі, снаряди до ПТУР не перевірялись десятиліттями (працював в комісії по перевірці ***********). А виною займання складів був газозварник дядя Вова. А ще на складах приторговували кольоровим металом - гільзами. Постсовок в дії. Так що не треба ля-ля, якщо не в темі. А те що наші нищать все свіженьке кацапів це - правильно.
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08.07.2022 12:53 Ответить
Хлопок... Задымление... В портках у кацапа подтопление...
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08.07.2022 13:32 Ответить
https://images.app.goo.gl/FysCJTuXdZwDyv4Z7
Хлопок, хлопок, єщьо хлопок - рєдкіє хлопкі пєрєходят в бурниє аплодісмєнти!
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08.07.2022 09:50 Ответить
Мені страшенно подобається дивитися , як палають склади русофашистів 🔥🔥🔥
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08.07.2022 09:52 Ответить
Світає, край неба палає!
Наша арта в темнім гаї
рашку розбиває!
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08.07.2022 09:52 Ответить
Отлично. Теперь окупантам будет не до выборов. Пускай срут в штаны и со страхом поглядывают на горизонт откуда придут ВСУ
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08.07.2022 09:54 Ответить
.
От що творять святі хаймерси,аж дух захоплює від горя.

Слава ЗСУ! Смерть окупантам
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08.07.2022 09:56 Ответить
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08.07.2022 10:02 Ответить
Горить горить склад, горить та палає. Кричать криком орки, штани обсирають. Ой ти Галю, Галю....
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08.07.2022 10:06 Ответить
От мені ще цікаво, це сирена виє чи начальник складу кричить?
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08.07.2022 10:07 Ответить
КРОСОТА ТО КАКАЯ, ЛЕПОТА!
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08.07.2022 10:29 Ответить
Це салют в честь прирівняння ****** терористів ДиРи до терористів рИфИ та доброї відносно о. Зміїний.
Салютує весь Бамбас і не тільки.
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08.07.2022 13:06 Ответить
Ооооо, оце вже діло! Дамба наш, виродки кацапські! Нам ще по ній на море їздити і на виноградники! Яка ж чудова новина нарешті!
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08.07.2022 15:38 Ответить
 
 