Склади окупантів горять в Новій Каховці (оновлено). ВIДЕО

В окупованій Новій Каховці горять склади боєприпасів та пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася під ранок. В мережі опублікований відеозапис, на якому видно величезний стовп диму та звучить тривожна сирена.

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Пізніше депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у фейсбуці, що на Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу.

"Вчора чергова "серія" Чорнобаївки, де було розтрощено скупчення військової техніки. Сьогодні, буквально дві години тому - влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського який погодився на співпрацю з окупантами - Сергія Томку", - написав він.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, збройні сили України влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ.

ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС - 44 вбитих окупанти. Зазначається, що на знищеній позиції перебувало близько 70 росіян, ППО та боєкомплекти.