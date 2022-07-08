Склади окупантів горять в Новій Каховці (оновлено). ВIДЕО
В окупованій Новій Каховці горять склади боєприпасів та пального.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася під ранок. В мережі опублікований відеозапис, на якому видно величезний стовп диму та звучить тривожна сирена.
Пізніше депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у фейсбуці, що на Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу.
"Вчора чергова "серія" Чорнобаївки, де було розтрощено скупчення військової техніки. Сьогодні, буквально дві години тому - влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського який погодився на співпрацю з окупантами - Сергія Томку", - написав він.
Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, збройні сили України влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ.
ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС - 44 вбитих окупанти. Зазначається, що на знищеній позиції перебувало близько 70 росіян, ППО та боєкомплекти.
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Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
але є деякі недопрацювання по мостах, їх потрібно знищувати, ворог при можливому нашому контрнаступі ітак їх підірве,
ще б по піонах відпрацювати але то вже дійсно не на часі поки що...
Вони пруть але в їхніх пабліках є уже деяка паніка, пройдіться, особливо при ударах по штабах...
2. Самі по собі Піони - маневрена та захищена ціль. Звісно, можна мріяти про точні та часті ураження "барожуючими ************ з самонаведенням" (в ЗСУ є вже декілька типів таких *********** на озброєнні), але все ж таки це величезна лотерея. А склади - реально важлива, стаціонарна та пагано захищена ціль. Ну неможливо захистити десятки тисяч ящиків з снарядами чи цистерни/ємності з солярою та бензином. Таке можливо тільки при заздалегідь підготованій ешелонованій обороні, коли всі ємності заглиблені в землю і навіть забетоновані, а всі склади БК - теж під землею, в сотнях невеликих (порівняно) сховищах з наявністю великої кількості особового складу для фактично ручного перетаскування БК.
І ось тут саме цікаве - Україна зараз має, хоч і з натугою, можливість таке робити - тому і немає великої кількості новин про знищені склади ЗСУ (ну, окрім в мріях пропогандистів рашки), а рашковани такої змоги не мають - ні особового складу немає, ні можливості підготувати сотень захищених складів.
2. Это склады которые нужны ежедневно, для пополнения БК непосредственно для орудий (а нечем )
3. Подчистив на 70 км. Пойдет на чистка на сто и более км👍 А ездить караванами с БК без прикрытия ПВО ещё то веселье.
4. При таких раскладах кацапам вообще воевать будет (уже) не интересно❗
Помним про попкорн🍿
А про склади рашкованів, з появою хаймарсів, ми читаємо, бачимо вибухи, пожежі, стовпи диму - кожен день. Причому знищують їх не тільки ж хаймарси - штурмовики та бомбардувальники ЗСУ теж працюють на повну.
Тож робимо висновок:
1. в ЗСУ питання розосередження складів та БК - контролюється жорстко.
2. Навіть виявлені склади ЗСУ супротивник не має змоги гарантовано знищувати (їхнє РСЗО має точність катастрофічно низьку, а щільність ППО вже така, що їхні літаки просто не залітають за лінію фронту і на 5 км).
3. ЗСУ має розвідку і засоби, аби кожен день трощити склади супротивника в оперативному (а не тактичному) тилу.
4. Ідіотизмом є припущення, що ці знищені склади "то дрібничка, рашкованам не важлива" - якщо б було так, то рашковани наступали би на всій лінії фронту, а на херсонському, запорізьському, харківських напрямках в частин ЗСУ не було б змоги виконувати контрнаступальні дії, бо на будь-яку концентрацію сил, навіть ротного масштабу, рашковани б відповідали масованими артилерійськими ударами в місця концентрації (а розвідка в них теж працює). Ви, мабуть, в своєму житті не організовували перевезення навіть 1 квартири на 2 машини. Якби у вас був хоч такий досвід, ви б знали, що безперервна доставка тисяч тон БК кожного дня на дистанції в 70км - це надскладна задача. І що саме цифрам (+20) в графі "знищена автомобільна техніка та автоцистерни" обізнані люди радіють чи не більше, ніж навіть аналогічній цифрі в графі "знищені бойові броньовані машини". Бо без вантажівки з БК та без автоцистерни, що 2-3 рази прибула на позицію, мотопіхотна рота - це просто натовп дебілів з калашами на 1-2 години слабкого бою, а з БК та паливом - це смерть з десятка видів стволів та машин безперервно на протязі доби.
Хлопок, хлопок, єщьо хлопок - рєдкіє хлопкі пєрєходят в бурниє аплодісмєнти!
Наша арта в темнім гаї
рашку розбиває!
От що творять святі хаймерси,аж дух захоплює від горя.
Слава ЗСУ! Смерть окупантам
Салютує весь Бамбас і не тільки.