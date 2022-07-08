Боевой дрон уничтожает вражеский МТ-ЛБ. ВИДЕО
Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили МТ-ЛБ российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.07.2022 17:08
+18 Вася Шевченко #371210
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+15 Urs
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У другу світову совжти скидали з штурмовика десятки кумулятивних бомбочек вагою 1-2 кг над танками.
Для даху танка цього було досить
Вот пару сотень кілотон таких простеньких дрончиків з бомбочками 1-2 кг !
позитив на целый день 😁😁😆
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воинствующая каклета )))))))
В средней части вездехода МТЛБ в специальной отделении размещен двигатель со всеми его агрегатами и системами.
Задняя часть корпуса используется для размещения и перевозки людей и груза. Отделение двигателя отделено от кабины и пассажирского отсека тепло-шумоизоляционными перегородками.
Для сообщения кабины водителя и грузовой платформы с правой стороны от двигателя имеется проход, в котором размещены два откидных сиденья.
Чао, бамбино, сорри!
Слава ЗСУ!