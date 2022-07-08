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20 061 26

Боевой дрон уничтожает вражеский МТ-ЛБ. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили МТ-ЛБ российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+19
Виконавцям-респект...
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08.07.2022 17:08
+18
еще позитива ))))
///
воинствующая каклета )))))))

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08.07.2022 17:33
+15
скорее всего это РКГ-3. У нас их должно было дохера сохраниться, спасибо брежневу за это. На 3D-принтере печатается стабилизатор на ручку, инерционный предохранитель извлекается, и боеприпас, который диды припасли 70 лет назад находит уже внуков. Бронепробиваемость 15-17-22 см в зависимости от модификации. Понятно, что ни один кацотанк в этой проекции такого бронирования не имеет, так что кумулятивная струя легко доходит даже до жопы мехвода.
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08.07.2022 17:31
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Виконавцям-респект...
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08.07.2022 17:08 Ответить
Так шо, кумулятивный снаряд? пропалил чтоли?
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08.07.2022 17:09 Ответить
Пукани детонували.
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08.07.2022 17:13 Ответить
У чмонь
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08.07.2022 17:15 Ответить
Та це по ходу звичайна лимонка в пластиковому корпусі з детонатором
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08.07.2022 17:17 Ответить
Кумулятивний.
У другу світову совжти скидали з штурмовика десятки кумулятивних бомбочек вагою 1-2 кг над танками.
Для даху танка цього було досить
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08.07.2022 17:23 Ответить
ПТАБ Вага -2,5 кг В контейнер закладалося близько 200-т А тут - звичайна осколочно-фугасна міна кал 60 мм
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08.07.2022 17:50 Ответить
Осколочно-фугасна міна мінометна калібру 60 мм
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08.07.2022 17:47 Ответить
скорее всего это РКГ-3. У нас их должно было дохера сохраниться, спасибо брежневу за это. На 3D-принтере печатается стабилизатор на ручку, инерционный предохранитель извлекается, и боеприпас, который диды припасли 70 лет назад находит уже внуков. Бронепробиваемость 15-17-22 см в зависимости от модификации. Понятно, что ни один кацотанк в этой проекции такого бронирования не имеет, так что кумулятивная струя легко доходит даже до жопы мехвода.
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08.07.2022 17:31 Ответить
Повідомляли Артьом виробляє щось таке на базі гранати з кумулятивним БЧ
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08.07.2022 18:16 Ответить
так чего вірабатывать, когда у нас запасов РКГ як гною за хлівом. Первый инерционный предохранитель из рукоятки выкручивается, кусок пластика - изделие готово. Артем такой примитивщиной не занимается, с этим прекрасно справляются волонтёры.
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08.07.2022 20:25 Ответить
"нєболшоє задимлєніє" )
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08.07.2022 17:12 Ответить
Клас !
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08.07.2022 17:12 Ответить
Три очка
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08.07.2022 17:17 Ответить
Эх, были б такие мины на пару сотен килотонн...
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08.07.2022 17:19 Ответить
Навіщо?
Вот пару сотень кілотон таких простеньких дрончиків з бомбочками 1-2 кг !
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08.07.2022 17:25 Ответить
жареный шашлык из кацапа ,👍👍👍
позитив на целый день 😁😁😆
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08.07.2022 17:25 Ответить
БІНГО !!!
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08.07.2022 17:29 Ответить
еще позитива ))))
///
воинствующая каклета )))))))

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08.07.2022 17:33 Ответить
Класс! Вроде взрывчик был небольшой, но железяка в итоге таки загорелась. Молодцы, отличная работа!
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08.07.2022 18:03 Ответить
И люк очевидно у него вышибло взрывом. Кумулятивный заряд?
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08.07.2022 18:04 Ответить
Влучили в передню частину мтлб, там двигун- є чому горіти
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08.07.2022 18:19 Ответить
Там водитель, в первую очередь сидит, куда привет пришел. И броня у Мотолыги почему то очень тонкая в реале. Понять логику цапов сложно при проектировании. АК прошивает насквозь с бочины.
В средней части вездехода МТЛБ в специальной отделении размещен двигатель со всеми его агрегатами и системами.
Задняя часть корпуса используется для размещения и перевозки людей и груза. Отделение двигателя отделено от кабины и пассажирского отсека тепло-шумоизоляционными перегородками.
Для сообщения кабины водителя и грузовой платформы с правой стороны от двигателя имеется проход, в котором размещены два откидных сиденья.
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08.07.2022 18:41 Ответить
мехвод зліва, по центру кардан, з правого боку - командир і це розробка ХТЗ.
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08.07.2022 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H1njrv7FtmA Ну вот и все карачун тебе Царателли
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08.07.2022 18:21 Ответить
Болванка стукнула по люку!
Чао, бамбино, сорри!
Слава ЗСУ!
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08.07.2022 18:22 Ответить
 
 