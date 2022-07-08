Боевой дрон уничтожает вражеский МТ-ЛБ. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили МТ-ЛБ российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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